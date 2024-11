Emilia y Duki almorzaron juntos en Miami en medio de los rumores de crisis: la foto que se viralizó

Emilia y Duki se mostraron juntos luego de los rumores de separación (Video: Instagram/soyagusnavarro)

Duki y Emilia se mostraron juntos después de que estallara en las redes sociales una polémica versión que aseguraba que el cantante le habría sido infiel a su novia luego de casi dos años de relación. Tras una semana de distintas versiones de crisis, salieron a comer juntos en Miami, ciudad en la que se encuentran por la entrega de los Latin Grammy, donde la cantante de Exclusive lloró tras su presentación en el escenario a modo de desmentida. La joven que tomó la fotografía de la pareja, que rápidamente se viralizó en las redes, habló con Teleshow.

En la fotografía se puede ver a los cantantes en Piegari Ristorante, un reconocido local argentino que tiene sede en la ciudad costera de Estados Unidos. Emilia luce un jean con una remera de color marrón y una campera negra, mientras que Duki eligió un short de color rojo con una campera estampada con flores y aviones. “Me avisaron de que estaban ahí. Yo estaba muy intensa con la relación y la ruptura. Fui corriendo desde mi trabajo y los esperé afuera”, contó Agustina Navarro a este medio.

La joven radicada en Miami se tomó una foto con la cantante y la subió a sus redes sociales como prueba de que la imagen que circulaba en redes era real. “Estaban con un amigo y una amiga. Fue súper natural, compartieron plato, se sentaron uno al lado del otro. Creo que ellos son conscientes del nivel de exposición que puede llegar a tener mostrándose juntos y si estuviesen mal no lo harían, entonces yo creo que están bien”, dijo sobre lo que vio a través de la ventana del establecimiento.

La foto de Emilia y Duki tras los rumores de crisis (Foto: Instagram/soyagusnavarro)

“No vimos ninguna situación como detonante que sobresalga para decir y agarrarnos de eso para afirmar si están separados o no. Para mí no están separados, pero bueno, quizás el Duki la está remando o quizás ella lo perdonó. No sabemos si es verdad lo que pasó”, cerró su conversación con Teleshow.

En sus redes sociales, Agustina subió una serie de videos en los que también dio detalles de la situación: “Ella ahí está divina, como si nada y Duki con su gorra y su camisa toda grafiteada que a mí no me interesa, pero bueno, están juntos. Se acabó el rumor de que cortaron. Lo confirmé con mis ojos”.

Cabe destacar que el rapero dio el día viernes por la noche un concierto en Chile para presentar su nuevo álbum. Durante su actuación, un momento llamó especialmente la atención de los asistentes y de quienes siguieron el concierto a través de las redes: Duki cambió la letra de su canción “Si me sobrara el tiempo” para incluir una mención explícita a Emilia. “Y no importa dónde estés, te quiero a mi lado, listo pa’ la guerra; tú mi arma, yo un soldado. Deseándote en mi cama después de un sold out. Te salí a buscar, Emi, ¿dónde estás?”, cantó el artista, generando una ovación entre el público.

Duki menciona a Emilia en su último show en Chile

Sin embargo, no todos los seguidores interpretaron este acto como una señal de reconciliación. Algunos destacaron que, en otras canciones del repertorio, Duki había mencionado previamente a Emilia, pero esta vez respetó la letra original sin hacer modificaciones. Este contraste alimentó la teoría de que la pareja podría haber puesto fin a su relación.

“Duki antes decía: ‘Emilia también usa Jordan’ y ahora volvió a la frase: ‘Mi chica también usa Jordan’”, destacó una de las tantas usuarias dispuesta a analizar cada detalle. Por el contrario, quienes defienden que siguen juntos señalaron que los cambios en la letra son un gesto lo suficientemente poderoso como para disipar cualquier duda sobre su situación sentimental.