Sabrina Rojas se refirió a los rumores de romance con Darío Benedetto tras su encuentro en un restaurante

Tras la polémica con Griselda Siciliani y Luciano Castro, Sabrina Rojas cuenta las semanas para cerrar uno de los mejores años de su vida. Lejos de cualquier vínculo amoroso, esto le permitió poner toda su energía en su crecimiento personal y laboral. Sin embargo, eso no significa que cierre las puertas del amor. En ese sentido, días atrás la conductora fue vista junto al exdelantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, lo que alimentó los rumores de romance. En ese contexto, la actriz decidió expresarse y contar cómo fue su encuentro.

Según había contado Majo Martino en el programa Mañanísima (El Trece), el futbolista y la conductora fueron vistos a los besos en la noche del jueves en un restaurante en el barrio porteño de Palermo. Con esta información, el equipo de LAM (América) interceptó a la actriz minutos antes de que grabara su programa Pasó en América (América).

“¿Qué hay de cierto en la noche de furor y besos con Pipa Benedetto?”, comenzó el periodista. Mientras ultimaba detalles para grabar su programa, Rojas respondió: “Nada, no es cierto. Salí ese día, lo vi a Pipa, nos saludamos”. Al respecto, el periodista destacó que el jugador está casado. Inmediatamente, la conductora interrumpió para hacer una salvedad: “A mí no me metan en líos, no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado, nunca en mi vida. Lo quiero aclarar. No saldría nunca con un casado, es lo único que me importa aclarar”.

Segundos después, Sabrina relató cómo fue el trato con Benedetto. “Charlé dos minutos porque le pedí un video para mi hijo, que es fanático de Boca. Fue re buena onda. No voy a hablar porque vengo de una…”, en referencia a su escándalo con Griselda Siciliani y su expareja Luciano Castro.

Con la intención de saber más, el periodista fue incisivo y le recordó a la actriz los rumores de que estaba conociendo a alguien. “En todo el año, lo que fue real no se supo. Qué te pensás que este cuerpo está solo. Igual nada que valga la pena. No estuve mucho tiempo”, cerró Rojas antes de comenzar su programa.

Días atrás, la conductora había hablado de su situación sentimental en una charla con Mañanísima. En ese contexto sostuvo: “Fue un año espectacular. Fue uno de los mejores años de mi vida, realmente, sí”. Según sus propias palabras, fue el primer año en mucho tiempo que pasó en soltería, y la actriz lo valora como un momento de crecimiento y autorreflexión: “Creo que tiene que ver con esto de que estoy sola. Nunca estuve sola tanto tiempo. Entonces tengo la energía puesta muy en mí y nada más que en mí”.

La sinceridad de Rojas también se reflejó en otra entrevista, esta vez en el programa Socios del Espectáculo, donde reiteró lo mucho que ha disfrutado de su tiempo desde que terminó su relación: “Estoy sola y muy feliz. Estoy pensando solo en mí”. Y pese a la controversia y el ruido mediático, Sabrina se mostró tranquila y en la misma entrevista comentó que es consciente de que sus palabras suelen generar reacciones, aunque no anticipó la magnitud que alcanzarían sus recientes declaraciones y siente que ya habló demasiado del tema. “Medio como me empalagué, como ya abrí la puerta, ahora la quiero cerrar un poquito”, concluyó con una sonrisa.