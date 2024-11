Los guiños de Duki para Emilia Mernes durante su último show que dividieron a sus seguidores

Duki menciona a Emilia en su último show en Chile (Video: X)

Un concierto en Chile encendió nuevamente los rumores sobre qué pasa entre Duki y Emilia Mernes, una de las parejas más queridas de la música urbana. Las redes sociales hierven con teorías contradictorias y los seguidores están divididos después de la actuación del trapero en el país trasandino: ¿un gesto romántico en el escenario confirma su unión o un cambio en la rutina evidencia una separación? Mientras tanto, el silencio de ambos artistas se mantiene, lo que da lugar a todo tipo de especulaciones.

Todo se disparó a raíz de una supuesta infidelidad por parte de Duki hacia Emilia, que desencadenó un torbellino de versiones tanto en Instagram como en X. Y además del silencio, cada artista sigue con sus compromisos comerciales. La entrerriana viene de participar en la gala de los Latin Grammy 2024, donde se mostró visiblemente conmovida por todo lo que se dice al respecto: “Fue una semana intensa”, dijo con la voz entrecortada, pero sin dar más precisiones al respecto.

La pareja viene copando las tendencias en las redes con todo tipo de versiones sobre su situación sentimental

En medio de esta polémica, el trapero argentino presentó su nuevo álbum en un show en Chile este viernes. Durante su actuación, un momento llamó especialmente la atención de los asistentes y de quienes siguieron el concierto a través de las redes: Duki cambió la letra de su canción “Si me sobrara el tiempo” para incluir una mención explícita a Emilia. “Y no importa dónde estés, te quiero a mi lado, listo pa’ la guerra; tú mi arma, yo un soldado. Deseándote en mi cama después de un sold out. Te salí a buscar, Emi, ¿dónde estás?”, cantó el artista, generando una ovación entre el público.

Este gesto fue rápidamente interpretado por muchos como una declaración de amor que desmentiría los rumores de separación. El video del momento se volvió viral y se posicionó como tendencia en X, donde cientos de internautas discutieron lo que podría significar esta referencia pública a la joven cantante de Entre Ríos.

Duki no nombró a Emilia en una canción que antes sí lo hacía

Sin embargo, no todos los seguidores interpretaron este acto como una señal de reconciliación. Algunos destacaron que, en otras canciones del repertorio, Duki había mencionado previamente a Emilia, pero esta vez respetó la letra original sin hacer modificaciones. Este contraste alimentó la teoría de que la pareja podría haber puesto fin a su relación.

“Duki antes decía: ‘Emilia también usa Jordan’ y ahora volvió a la frase: ‘Mi chica también usa Jordan’”, destacó una de las tantas usuarias dispuesta a analizar cada detalle. Por el contrario, quienes defienden que siguen juntos señalaron que los cambios en la letra son un gesto lo suficientemente poderoso como para disipar cualquier duda sobre su situación sentimental.

Los seguidores están atentos a cada gesto de los artistas

En tanto, la cuenta de Instagram Lo más popu, compartió otro audiovisual donde se lo puede ver a Duki emocionado hasta las lágrimas. “El cantante se quiebra cantando la parte dedicada a Emilia en su single ‘Barro’”, escribieron al pie, y en las imágenes se ve cómo el artista no puede seguir con la letra de la canción y se seca los ojos. “Qué suerte tuve de encontrarte habiendo tanto. Me enamoré de tus palabras y de tus actos, de pensarte, de extrañarte, de sentir tu tacto“, dice el fragmento en cuestión, que sumó otro indicio a las teorías.

El impacto de este evento se extendió más allá del show en Chile. El video del cambio de letra no tardó en cruzar fronteras digitales, consolidando a la pareja como uno de los temas más comentados del continente. La controversia refleja no solo el interés masivo en la vida privada de ambos artistas, sino también el deseo de sus fans para verlos juntos. O por lo menos, que cuenten realmente qué pasa entre ellos para disipar cualquier duda sobre la situación sentimental de una pareja que adoptaron como propia y que hoy sienten que puede estar a punto de derrumbarse.

