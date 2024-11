Las conexiones de Chespirito con Argentina: el show en el Luna Park, la referencia a Gardel y su fanatismo por Boca y Maradona

Con su entrañable Chavo del 8, Roberto Gómez Bolaños conquistó a diversas generaciones

En varias ocasiones, el icónico humorista mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, visitó Argentina, un país que lo recibió siempre con los brazos abiertos y donde su obra dejó una profunda huella. Las aventuras de sus personajes emblemáticos, como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado (entre otros) cruzaron fronteras y lograron un éxito sin precedentes que aún perdura y la prueba está en que Telefe decidió reponer la serie en su pantalla desde este domingo.

Con su estilo único, Chespirito creó una conexión especial con la audiencia argentina, que lo adoptó como propio. Desde sus primeras visitas a fines de la década del 70, cada vez que Gómez Bolaños pisaba suelo argentino, lo esperaban multitudes y los medios nacionales no dudaban en dedicarle espacios destacados, reflejando el cariño y respeto que el país le profesaba.

“Estaba en México con una producción de boxeo y conocí al Chapulín Colorado. Tuve la intuición de que podía funcionar y lo trajimos”, explicó Fernando Marin en diálogo con Teleshow. El productor, que acaba de estrenar La máquina de mirar (la serie que repasa su vida y recuerda, entre otras cosas, este y otros episodios fundacionales de la televisión nacional) fue el promotor del desembarco de Chespirito en Argentina. También, de su primera visita: a los seis meses de emitirse, trajo al elenco para que se presenten en el Luna Park. “Reventó todo. Realmente fue un boom y eso que eran muy nóveles cuando los trajimos”, agregó. No sería la única visita, luego vinieron algunas más.

Con un lenguaje para toda la familia, los personajes de Chespirito llegaron al corazón de grandes y chicos en toda Latinoamérica

Las producciones de Chespirito también contaron con referencias a Argentina, a través de bromas, modismos o contextos que evocaban la cultura y particularidades del país, mediante personajes y escenas que incluyeron guiños al fútbol argentino, al tango y a figuras como Carlos Gardel. Estas menciones resultaban en pequeños homenajes que resonaban especialmente con la audiencia local, reforzando la cercanía que los televidentes sentían hacia los personajes y el propio Gómez Bolaños.

Su relación con Diego Maradona

El día que Roberto Gómez Bolaños visitó a Diego Maradona en su programa (Video: YouTube)

Para fines de 2005 llegaría otra visita programada para el humorista. Esta vez, acompañado de su esposa, la actriz Florinda Meza (quien interpretaba a Doña Florinda en la histórica vecindad) fue al programa La Noche del Diez, un show que Diego Armando Maradona comandó en El Trece. Ferviente admirador de Chespirito, el mano a mano del Diez con el actor estuvo desbordado de emoción.

“Gracias por venir, usted es mi ídolo maestro. Usted es mi ídolo de verdad”, rompió el hielo el exfutbolista devenido en conductor. “Y el mío es Maradona, nunca gocé tanto partidos de fútbol, que me encantan, como cuando lo veía a Diego Maradona pegado al pasto y al balón”, le devolvió el mexicano, para fundirse en un abrazo apenas ingresó al estudio.

“Aún hoy lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Yo pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía a El Chavo era como que me relajaba, me entraba una tranquilidad muy grande. Por eso pedí que venga y quiero tener una charla con usted”, le replicó el astro del fútbol al astro de la risa.

Fanático del deporte en sí mismo, el actor era un ferviente hincha del Club América, uno de los equipos más importantes y populares de México. Sin embargo, en diversas declaraciones y entrevistas, expresó su simpatía por Boca Juniors. Y en un episodio de El Chavo, mientras los personajes juegan un picado en un parque, portan una camiseta azul con una franja amarilla, lo que los seguidores del programa tomaron que era un guiño al equipo xeneize.

La referencia de Chespirito a Boca Juniors, mediante sus personajes Chaparron y Lucas (Video: YouTube TN)

Chespirito también haría mención al club presidido por Juan Román Riquelme en un episodio de Chaparrón Bonaparte (Gómez Bolaños) y Lucas Tañeda (Rubén Aguirre), también conocidos como Los Chiflados. En ese marco, el personaje de Aguirre le cuenta a su compañero que lo acaba de vender y Chaparrón, confundido en que fue ofrecido a un club de fútbol, comienza a enumerar algunos equipos de todas partes del mundo intentando adivinar. “¿A qué equipo me vendiste: al Real Madrid, al Cosmos de Nueva York, al Boca Juniors?“.

Tiempo después, Carlos Villagrán, más conocido como Quico, quien lleva en la sangre los colores de Chivas de Guadalajara, también admitió su amor por el club argentino. “No quiero generar suspicacias, pero si tuviera que elegir entre Boca y River, diría que soy boquense”, dijo en una entrevista por AM 590. El humorista también se declaró maradoniano, zanjando, al menos en este plano, las diferencias que mantuvieron en lo profesional.

Las referencias al tango

Carlos Gardel, una de las figuras más queridas y respetadas de la cultura argentina, también recibió guiños en el universo de Chespirito, especialmente en algunos episodios de El Chapulín Colorado. En estos capítulos, el personaje de Gómez Bolaños usa la figura del Zorzal Criollo para introducir un aire de nostalgia y emoción, mezclado siempre con su particular estilo humorístico.

En uno de los episodios donde el Chapulín enfrenta una misión en un escenario inspirado en la época de los años 20 o 30, la trama incluye la interpretación de un tango, un género que evoca inmediatamente a Gardel. Aunque no se menciona explícitamente al cantante, en cada referencia, el ambiente y la música de fondo lo recuerdan a él y a su época dorada en el tango, logrando que el público argentino capte el homenaje.

En un episodio de El Chavo del 8, Don Ramón se inscribe en una clase de canto, y en tono de broma, sugiere que su talento podría compararse al “Zorzal Criollo”, como era conocido Carlos Gardel

En otro episodio de El Chavo del 8, titulado “Don Ramón, cantante”, el actor papá de La Chilindrina (interpretado por Ramón Valdés) menciona a Gardel en tono humorístico. En esta ocasión, el personaje se inscribe en una clase de canto, y en tono de broma, sugiere que su talento podría compararse al intérprete de “El día que me quieras”, uno de los íconos más importantes del tango. Aunque Don Ramón es muy querido y recordado por su simpatía y carisma, el episodio juega con su falta de talento musical real, lo que convierte su mención de Gardel en un chiste autorreferencial.

Estas menciones no solo eran un reconocimiento a Gardel, sino también al tango y a la conexión emocional que este género tiene con Argentina, una identificación reconocida a nivel mundial. Así, Gómez Bolaños demostró una sensibilidad especial para comprender y conectar con la audiencia local, integrando su cultura de una manera natural en sus episodios. Esta capacidad para introducir elementos culturales de otros países con un toque humorístico y respetuoso es parte de lo que hizo a su obra tan querida en toda América Latina.