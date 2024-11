Wanda Nara mostró el detalle que cedió Mauro Icardi en plena separación y que alegró a su familia

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa siendo noticia en medio de denuncias cruzadas, peleas, conflictos y malos entendidos. Aunque en las últimas horas, se conoció una información que vendría a calmar el conflicto entre las partes.

En el primer comunicado que la mediática publicó en sus redes sociales hizo un fuerte descargo donde se refirió a su situación en plena separación acusando a su ex. “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”. Y en el mismo sentido, se permitió un consejo para sus seguidores: “Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy”.

Por eso, llamó la atención de sus seguidores cuando este jueves Nara compartió varias fotos y videos de sus hijas con las mascotas confirmando que los perros ya estarían con sus hijas. En las imágenes se las puede ver a Isabella y Francesca sonrientes junto a sus tres perros, en sus brazos.

El fuerte comunicado de Wanda Nara

Hace unos días, la conductora de Telefe compartió un nuevo comunicado, donde Wanda se expresó sobre los sucesos de las últimas horas: “En atención a los trascendidos sobre supuestos hechos acontecidos el día de ayer en mi hogar, hago saber que he solicitado a la Justicia que los medios se abstengan de mencionar o hacer referencia de mis cinco hijos en relación a situaciones que no han vivido ni vivirán, debiendo abstenerse asimismo de efectuar ninguna referencia a montos de cuota alimentaria de mis hijas menores.”

El texto lo publicó horas después de conocerse la notificación que la Justicia le hizo a Icardi y a la que tuvo acceso Teleshow. En dicha cédula, se le pide al futbolista del Galatasaray que “se abstenga de realizar actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda Nara”. Más adelante, también se le exige “el reingreso de Wanda Nara a su domicilio en Avda. del Libertador y se lo convoca a una audiencia para el próximo 15 de noviembre a las 10 de la mañana”. Según consta en dicha notificación, el Juzgado Civil interviniente es el número 106.

Noticia en desarrollo