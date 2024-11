Fue a The Floor y asombró a Guido Kaczka al contar cuál es su trabajo: “Soy instructor de supervivencia”

Fue a The Floor, es instructor de supervivencia y le mostró su kit a Guido Kaczka (Video: El Trece/The Floor)

The Floor (El Trece), el programa conducido por Guido Kaczka, se destaca por ser el escenario de divertidas anécdotas, llamativas historias de vida o inesperadas respuestas de algunos participantes. Incluso, muchos hasta se animan a llevar particulares accesorios para llamar la atención del conductor. En ese marco, en una nueva emisión del ciclo, Leandro, un brigadier de 42 años, logró impresionar al conductor con su trabajo.

Como cada noche, el programa selecciona a los contendientes mediante “el random”. Así, Leandro fue seleccionado para ser el retador de la noche y tras unos segundos eligiendo a su contrincante decidió seleccionar a Romina, una secretaria administrativa de 33 años. Minutos antes de esta elección tuvo un desopilante intercambio con el conductor. “¡Leandro! ¿Cómo va el hombre del Ejército?”, exclamó Guido, intrigado por la vestimenta militar del participante. Pero Leandro no tardó en aclarar: “No, no. Soy instructor de supervivencia, instructor en stop the bleed y primeros auxilios”.

Aunque su aspecto podía sugerir una trayectoria militar activa, Leandro aclaró rápidamente que su papel en el programa iba más allá del uniforme. “Estuve en un momento, reorgulloso, pero no”, comentó en referencia a su pasado en el ejército. Ahora, su experiencia lo llevó a enfocarse en una actividad esencial y especializada: la instrucción en supervivencia, primeros auxilios y la técnica conocida como stop the bleed, orientada a controlar hemorragias en situaciones críticas.

Tras elegir a su competencia subió al estrado y ante la curiosidad del conductor, comenzó a sacar de su mochila una serie de elementos esenciales para enfrentar situaciones críticas: un botiquín de primeros auxilios, guantes de látex, una brújula, una linterna y herramientas para hacer fuego.

“Nosotros enseñamos en la parte del Tigre. Tenemos una escuela con mi socio y ahí damos clases de todo tipo de actividades relacionadas con la supervivencia y actividades al aire libre”, explicó Leandro mientras desplegaba su equipo. La demostración culminó con una muestra de su habilidad para encender fuego en segundos, utilizando un implemento especial que dejó al conductor y al público boquiabiertos. “¡Nooo, buenísimo para Año Nuevo, en vez de comprar las estrellitas!”, bromeó el presentador, cerrando el momento con humor.

Luego de unos segundos de conversación, la tensión disminuyó y Guido dio inicio al duelo, que terminó con la derrota de la secretaria administrativa. A pesar de haber salido victorioso, decidió guardarse la posibilidad de retar a un segundo participante y regresó a su puesto.

Hace unos días se vivió un momento muy particular en el programa. Débora fue elegida por la luz para ser la primera retadora de la noche, luego de unos segundos analizando las posibles categorías para competir en un tenso mano a mano, seleccionó “todos con el Papa” y una mujer llamada Yanina, maestra jardinera de 41 años, se convirtió en la segunda integrante del duelo. Con la intención de conocer mejor a los participantes y quitar un poco de la presión ante el duelo, Kaczka se tomó unos segundos y les preguntó acerca de sus vidas.

La categoría consistía en identificar a diferentes figuras públicas que fueron fotografiadas junto al Papa Francisco. Personas de diferentes ámbitos y distintos países pasaron por la pantalla; sin embargo, entre las fotos se encontraba el encuentro de Javier Milei, actual presidente de la Nación, con el sumo pontífice. Ante la imagen comenzó a decir: “El presidente…. No me sale”. A pesar de sus intentos, la participante finalmente optó por “pasar”, admitiendo que no lograba recordar el nombre. Solo cuando el nombre apareció en pantalla, exclamó entre risas nerviosas: “¡Ay, no reconocí a Milei!”, en un momento de desconcierto que compartió con el público.

El conductor no ocultó su asombro al escuchar que Débora no había reconocido al presidente Milei en la imagen junto al Papa Francisco. Con exclamaciones y comentarios llenos de humor, Guido expresó su desconcierto: “¡Débora! Después, recién cuando lo viste, dijiste Javier Milei”, comentó entre risas y asombro. “¡Milei! Pero…”, exclamó el conductor, todavía incrédulo por lo que acababa de pasar. “Señoras y señores, ¡fuerte el aplauso para Débora! Y, son los nervios, así es acá, fuerte el aplauso!”, la despidió Guido, tratando de darle aliento. “Bueno, me tengo que ir, qué voy a hacer”, dijo la mujer frente a la cámara entre risas y admitiendo su derrota.