Fue a The Floor, cometió un error insólito y desconcertó a Guido Kaczka: “Son los nervios”

Fue a The Floor, no reconoció al Presidente y generó la indignación de Guido Kaczka (Video: El Trece/The Floor)

The Floor (El Trece), el programa conducido por Guido Kaczka, se destaca por ser el escenario de divertidas anécdotas, llamativas historias de vida o inesperadas respuestas de algunos participantes. Incluso, algunos, hasta se animan a llevar divertidos accesorios para llamar la atención del conductor. En ese marco, en una nueva emisión del ciclo, Débora, una joven abogada de 28 años, logró dejar sin palabras a Guido al no reconocer a una importante figura del país.

Como cada noche, el programa selecciona a los contendientes mediante “el random”. Así, Débora fue elegida por la luz para ser la primera retadora de la noche, luego de unos segundos analizando las posibles categorías para competir en un tenso mano a mano, seleccionó “todos con el Papa” y una mujer llamada Yanina, maestra jardinera de 41 años, se convirtió en la segunda integrante del duelo. Con la intención de conocer mejor a los participantes y quitar un poco de la presión ante el duelo, Kaczka se tomó unos segundos y les preguntó acerca de sus vidas.

“Vine con mi novio, futuro marido”, comenzó diciendo la abogada y fiel a su estilo, el conductor comenzó a hacer preguntas acerca de la boda: “Nos casamos en abril del año que viene”. Luego quiso saber qué tipo de celebración harán: “Hacemos fiesta, estamos planeando la luna de miel a México”. Luego de unos segundos de conversación, la tensión disminuyó y Guido dio inicio al duelo, que terminó con la derrota de la letrada.

La foto que hizo que Débora perdiera el primer duelo en The Floor

La categoría consistía en identificar a diferentes figuras públicas que fueron fotografiadas junto al Papa Francisco. Personas de diferentes ámbitos y distintos países pasaron por la pantalla; sin embargo, entre las fotos se encontraba el encuentro de Javier Milei, actual presidente de la Nación, con el sumo pontífice. Ante la imagen comenzó a decir: “El presidente…. No me sale”. A pesar de sus intentos, la participante finalmente optó por “pasar”, admitiendo que no lograba recordar el nombre. Solo cuando el nombre apareció en pantalla, exclamó entre risas nerviosas: “¡Ay, no reconocí a Milei!”, en un momento de desconcierto que compartió con el público.

El conductor no ocultó su asombro al escuchar que Débora no había reconocido al presidente Milei en la imagen junto al Papa Francisco. Con exclamaciones y comentarios llenos de humor, Guido expresó su desconcierto: “¡Débora! Después, recién cuando lo viste, dijiste Javier Milei”, comentó entre risas y asombro. “¡Milei! Pero…”, exclamó el conductor, todavía incrédulo por lo que acababa de pasar. “Señoras y señores, ¡fuerte el aplauso para Débora! Y, son los nervios, así es acá, fuerte el aplauso!”, la despidió Guido, tratando de darle aliento. “Bueno, me tengo que ir, qué voy a hacer”, dijo la mujer frente a la cámara entre risas y admitiendo su derrota.

Una increíble vestimenta en televisión

Fue a The Floor, su marido apareció con una particular vestimenta y dejó sin palabras a Guido Kaczka (Video: El Trece/The Floor)

En una de las últimas emisiones, el presentador fue testigo de una escena que quedó en la memoria de los espectadores: una concursante llamada Lorena presentó a su esposo, quien la acompañó al programa para brindarle su apoyo. Y él, inesperadamente, se convirtió en el centro de atención por su particular vestuario.

Guido no pudo evitar el desconcierto al ver el detalle en el hombre que fue presentado como Pupu: “¿Qué hace descalzo? Está en medias. Te pusiste un poco cómodo”. La sorpresa del conductor provocó risas en el estudio, y llevó a su esposa a exclamar con algo de vergüenza: “¡Qué papelón!”. Sin embargo, el presentador salió en defensa del hombre, diciendo: “No, no es papelón. Él se puso así… Igual, guarda porque te digo, esto le pasa a mis hijos, el dedo gordo está a punto de salir”.