L-Gante se refirió a la situación judicial de Wanda Nara con Mauro Icardi: "Estuve acompañándola"

L-Gante fue consultado por el tenso momento que atraviesa Wanda Nara con Mauro Icardi (Video: Intrusos - América)

El romance entre Wanda Nara y L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, desencadenó una inesperada batalla legal con el futbolista Mauro Icardi. Tras llegar a la Argentina el lunes pasado, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y su futuro exmarido iniciaron una serie de discusiones que, en las últimas horas, escalaron considerablemente. Aunque tanto la presentadora como el deportista evitaron hacer declaraciones, el referente de cumbia 420 fue abordado por el equipo de Intrusos (América) para obtener su opinión sobre la situación.

En el barrio porteño de Palermo, el cantante fue interceptado por varios medios mientras salía de los estudios de Olga TV. Pablo Layús, periodista del ciclo de Flor de la V, fue el primero en acercarse a él y le preguntó sobre la última vez que había visto a su pareja. Sin dar vueltas, el compositor respondió: “La vi todos estos días, ya que estuvimos juntos”.

Acto seguido, Layús le consultó acerca de la presunta denuncia que Nara habría interpuesto contra Icardi. Al respecto, el intérprete de “Yo soy tu maestro” comentó: “Sé que está encargándose, pero no me meto en esas cosas porque son asuntos personales”. Además, el notero intentó indagar si era cierto que su novia, tras un incidente en el que no pudo ingresar a su domicilio, se había reunido con él en un boliche. Sin dar detalles al respecto, Valenzuela confirmó: “Estuve acompañándola en todo momento y fue todo tranquilo”.

El artista intento omitir detalles sobre el momento que atraviesa la presentadora (Instagram)

Lejos de rendirse, el cronista insistió en saber si Wanda le había compartido detalles sobre su situación con el padre de sus hijas, Francesca e Isabella. Sin embargo, el cantante dejó claro que prefería mantenerse al margen: “Yo no me metí en eso. Seguro habrán tenido su charla, no lo sé. No te puedo afirmar nada. Son asuntos personales, no me meto en eso”.

Poco después, L-Gante fue invitado a hablar con Flor de la V, quien lo entrevistó brevemente desde el estudio de su ciclo. “Estamos todos sorprendidos con lo que sucede con la modelo y sabemos que sos muy cercano. Queríamos saber cómo está ella, si la viste preocupada…”, aseguró ante la cámara. Por su parte, el músico expresó: “Lo que sé es que se está ocupando de un tema importante y que se tiene que manejar bien porque somos gente grande, con hijos y con mucha exposición. Estamos para apoyarla”.

L-Gante se refirió a su vínculo amoroso con Wanda Nara a días de confirmarlo (Video: Mi Primo es Así - Olga TV)

En ese marco, Flor aprovechó para preguntarle si la conductora temía perder la tenencia de sus hijas, pero él respondió con cautela: “Esa pregunta no puedo responderla porque sería un irrespetuoso”. En cuanto a si estaría dispuesto a hablar con Mauro, el artista fue directo y sentenció: “No tengo motivo para hacerlo. Estoy para hablar de mi música y de mi disco Celda 4. Que tengan buen día”.

Antes de la entrevista en la calle, Elián había participado en el programa Mi Primo es Así, conducido por Martín Rechimuzzi, Evelyn Botto, Noe Custodio y Toto Kirzner. En ese espacio, reflexionó sobre su flamante romance y cómo ella se ha integrado en su vida y en la de su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. “Sé que Wanda, aparte de que la paso muy bien cuando ando con ella de acá para acá, disfrutamos mucho todo”, aseguró el músico, quien en esa ocasión lucía una peluca y la camiseta del Fenerbahçe, el equipo rival del Galatasaray en el que juega Icardi.

A su vez, destacó la gran predisposición de su novia tras irse de viaje con la pequeña. “En este caso me he despreocupado porque tengo una señora mamá al lado que tiene experiencia. Es una buena compañera en ese sentido”, comentó. “No es que estoy con alguien que me acompaña mal y me comenta: ‘Estás con tu hija, no nos va a quitar la posibilidad de disfrutar’. No, lo hacemos igual”, sentenció ante la audiencia en línea.