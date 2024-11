Sofía Martínez tomó una decisión para cumplir su deseo de convertirse en madre: “Arranca el proceso”

Sofía Martínez habló de sus ganas de ser madre y la decisión que tomó para cumplir con esto (Video: Perros de la Calle)

Durante una charla distendida y llena de bromas en el programa de radio Perros de la Calle (Urbana Play), la periodista deportiva Sofía Martínez hizo una confesión inesperada: está a punto de comenzar un proceso para congelar óvulos. Entre risas y conversaciones sobre temas variados, Evelyn Botto, Andy Kusnetzoff, Harry Salvarrey y Diego Schwartzman, quien se encontraba de invitado, comentaban acerca de las fiestas de baby shower y las populares celebraciones de revelación de género. En medio de la charla, Botto lanzó una idea: si tuvieran un hijo, organizarían una gran party reveal en su honor (NdR: se trata de un evento donde se revela el sexo del bebé)

Kusnetzoff aprovechó el momento y lanzó una pregunta intrigante: “¿Ya?”. La respuesta de Martínez, que sorprendió tanto a Andy como al resto de sus compañeros, fue directa y reveladora: “Todavía no, pero en breve. Ya arranca el proceso”. Esta críptica respuesta generó la incertidumbre de sus compañeros que le preguntaban a qué se refería. “Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos…”, sumó la periodista, bromeando al hablar en plural.

La revelación de Sofía se dio en un tono de camaradería, con un toque de humor, especialmente al referirse al proceso de congelación en plural: “Este equipo va a congelar óvulos. Van a ser míos, pero de este equipo”, bromeó, generando risas en el panel. Diego Peque Schwartzman, quien se encontraba de invitado, sumó: “En congelar óvulos creo que hoy hay un punto en común entre la generación de antes y la de ahora, porque los padres quieren ser abuelos y te dicen ‘bueno, sí’. Porque ya no se tienen hijos a los 20 y quieren tener un nieto”.

Cabe recordar que no es la primera vez que la periodista deportiva habla acerca de su deseo de ser madre, ya que semanas atrás, cuando la ginecóloga Marisa Geller estuvo presente en el programa, también tocó el tema. “Yo pasé la barrera de los 30 años y sabemos que para una mujer, el momento de época reproductiva tiene una fecha límite y creo que se retrasaron un montón de cosas con respecto a tener tu propia familia”, explicó la periodista.

“No dejan de estar esos objetivos, por lo menos en mi caso, pero si como que también me gusta darle prioridad en estos años a lo laboral, a lo que me entusiasma, a lo que me motiva”, detalló la conductora y agregó: “Por ahí eso lo veo que está quedando para unos años más adelante y tengo miedo de que después esa barrera me juegue en contra”.

Sofi Martínez habló de la posibilidad de congelar óvulos (Foto: Candela Teicheira)

En esta misma línea cuando pasó por Confesiones, el ciclo de entrevistas de Infobae, donde los famosos abren la puerta a su vida privada y sus trabajos. Martínez fue parte de este formato junto Morena Beltrán, su amiga y unidas por la pasión por el periodismo deportivo hablaron sobre sus deseos de ser madres.

“¡Recontra! Los sobrinos nunca son lo mismo, pero no me quiero perder nada de ellos. Me gusta estar presente, llevarlos a hacer planes, darles regalos y que se maravillen. El otro día les llevé una camiseta del Real Madrid firmada por los jugadores… Si bien son detalles materiales, generan un código entre nosotros que me gusta construir. Me gusta ir a ver al más chico hacer deporte, estar para los actos de fin de año, para sus cumpleaños… Y nosotras dos creo que somos parecidas en muchas cosas, que nos gusta el fútbol, que somos periodistas deportivas y que tenemos una edad parecida, y también que tenemos un vínculo con la familia, con los hermanos. A veces te cruzo en un recital y estás con ellos, casi que me siento uno más de ellos”, fue la respuesta de la periodista de ESPN.