Laurita Fernández y Peluca Brusca: un amor que crece entre el éxito profesional y el deseo de formar una familia

La actriz y conductora Laurita Fernández sorprendió al hablar con franqueza sobre sus pensamientos actuales acerca de la maternidad. A sus 33 años, en una etapa de crecimiento profesional y de vida compartida con su pareja, el productor Claudio Peluca Brusca, la bailarina aseguró que, aunque considera ser madre algún día, no es algo que le preocupe o apresure en el presente. “Sí, me gustaría pero claramente no ahora. Siento que se acercaría el momento y te lo digo así, en potencial, pero no en lo inmediato”, afirmó la actriz.

Con una vida llena de proyectos, Fernández terminó recientemente su temporada en el musical Legalmente rubia en el Teatro Liceo, y firmó un contrato para ser anfitriona, junto a Diego Topa, del espectáculo navideño Disney celebra: Una Navidad inolvidable, que se presentará en diciembre. Además, mantiene su espacio en la televisión como conductora del programa Bienvenidos a ganar, en Canal 9.

A pesar de su agitada agenda, Laurita encuentra tiempo para su vida personal y la convivencia con Brusca, así como para cuidar de su perra, Miel, a quien describe como su “hija”. “Siempre tuve perro en mi casa de familia, cuando vivía con mis papás. Pero nunca entendía a las personas que trataban de hijos a sus perros y te juro que ahora que tengo a Miel, los recontra entiendo. ¡La siento mi hija!”, compartió Fernández durante la entrevista con Pronto. En otra parte de la charla, expresó: “Miel duerme conmigo, hace lo que quiere, es una malcriada total y la amo con todo mi ser”.

La conversación sobre su vida personal llevó a Fernández a abordar su postura sobre la maternidad. “No tengo una fecha ni te podría decir: ‘Sí, en dos años’. Me gustaría, pero no tengo definido cuándo. Tampoco siento que me tenga que apurar. Tengo 33 años y no siento que me corra el tiempo”, señaló Laurita. Con claridad, la actriz expresó que prefiere esperar al momento adecuado sin presiones. “Llegado al momento, calculo que sentiremos esas ganas de que suceda. Pero no lo vivo como una preocupación”, añadió, reflexionando sobre la posibilidad a futuro.

Laurita Fernández junto a su novio Peluca Brusca (Instagram)

La postura de Brusca se asemeja a la de su novia. “Pienso algo similar a lo que le pasa a Laurita. Si me preguntás, tengo todas las ganas de ser padre, pero en el momento que se tenga que dar. Los dos tenemos muchísimo trabajo”, explicó el productor a Teleshow. Además, destacó que el intenso ritmo laboral de Fernández implica un compromiso con su cuerpo, dado que además de conducir, se dedica a la comedia musical. “Sí, me encantaría ser papá y que sea con Lau, pero en un tiempo prudente”, señaló Brusca.

Para ambos, la vida actual es plena y sin carencias, y disfrutan del presente sin presiones. “No me pongo fecha, ni presiones porque somos súper felices así. Miel nos hace recontra bien, vino a nuestras vidas a darnos más alegrías”, expresó el productor, resaltando cómo la mascota trajo felicidad y estabilidad a la pareja.

Laurita Fernández y su novio se conocieron trabajando juntos (Foto: Instagram)

La vida compartida de Brusca y Fernández está marcada también por el apoyo y disfrute de sus logros individuales. “A mí me fascina cada cosa buena que le pasa a Laurita, lo disfruto de verdad. Me encanta que le vaya bien, cuando le surgen nuevas propuestas en el teatro para superar incluso los proyectos anteriores. Me encanta cuando nos va bien en la televisión”, comentó Brusca, haciendo hincapié en el respeto y alegría que ambos sienten por los éxitos del otro.

Por último, con su tiempo dividido entre la televisión, el teatro y los proyectos en pareja, Laurita Fernández y Claudio Brusca consideran la maternidad y paternidad como un paso a dar “cuando sea el momento”, sin forzar el camino. La pareja disfruta del presente con Miel como una compañía fundamental, mientras exploran juntos las oportunidades que cada uno encuentra en sus respectivas carreras. Como Brusca lo expresó claramente: “En ese disfrute constante no me pongo una fecha para ser padres”, cerró.