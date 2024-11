El desgarrador comunicado de Vanina Escudero tras terminar su amistad con Denise Dumas: “Me rompió el corazón“

La relación entre Vanina Escudero y Denise Dumas pasó de la cercanía a la distancia en el transcurso de unos pocos años, un cambio que sorprendió tanto a sus seguidores como a quienes las conocían. Lo que alguna vez fue una amistad sólida terminó en un comunicado en redes sociales, en el que Escudero, visiblemente afectada, compartió los motivos que la llevaron a revocar el madrinazgo de Dumas sobre su hija Joaquina.

“Sinceramente me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y, por otro lado, porque para aclarar siento que tengo que exponer a mi hija, algo que no hago nunca”, escribió Escudero en su cuenta de Instagram, buscando desde el inicio poner en perspectiva la delicadeza del asunto.

El comunicado de Vanina Escudero sobre su amistad con Denise Dumas (Instagram)

Cuando Joaquina, la hija de Vanina Escudero, nació, eligieron a Dumas como madrina. Todo parecía indicar que esa relación se mantendría fuerte con los años, pero la irrupción de la pandemia de COVID-19 y una mudanza cambiarían el curso de los acontecimientos. “Fue así, la elegimos a ella como su madrina, pero el mundo cambió para todos con la pandemia y además nos fuimos a vivir a otro país”, explicó la bailarina.

El confinamiento trajo restricciones que afectaron profundamente la dinámica familiar y social de muchas personas, y para la familia de Escudero, estos cambios resultaron ser aún más drásticos. Durante los días de encierro la familia cumplió con todas las medidas de prevención: “Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo disfrutábamos de nosotros”, expresó en su publicación.

La bailarina utilizó sus redes sociales para contar su versión

La situación cambió aún más cuando la familia se mudó a Uruguay, una transición que resultó particularmente difícil para Joaquina. Según Escudero, la pequeña atravesaba una etapa de adaptación complicada, mientras su deseo de bautizarse comenzaba a ser una prioridad a sus cinco años. “Después nos fuimos a vivir a Uruguay y, particularmente, a Joaquina le costó mucho adaptarse. Ella quería bautizarse ya con 5 años aproximadamente y ya era momento”, continuó la madre.

En este contexto de nuevas vivencias y desafíos para la niña, Escudero se vio obligada a replantearse el madrinazgo de Joaquina, sintiendo que la distancia con Dumas había impuesto una barrera importante. “Fue ahí cuando yo sentí que no podía regalarle más ausencias”, reflexionó.

Así la cosa, Vanina relató que lamentó que Joaquina no tuviera el vínculo cercano con Dumas que ella hubiera deseado para su hija. “Hacía años que no la veíamos a Denise, por lo menos dos años, y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto con ella. Ella necesitaba amor y a alguien que pudiera estar”, explicó, justificando una decisión que no resultó nada fácil.

Vanina también desmintió la afirmación de Dumas sobre haber sido notificada de esta decisión un día antes del bautismo. “Yo hablé con Denise antes de proponérselo a mamá (no fue un día antes, fue un tiempo antes de que suceda)”, afirmó, refutando los rumores sobre una supuesta precipitación en sus actos.

Vanina enumeró los motivos por el que Denise Dumas dejó de ser la madrina de su hija (Instagram)

A pesar de la complejidad de la situación, Escudero expresó sorpresa ante la falta de comprensión de su amiga. “La verdad es que nunca imaginé que no entendería. Obviamente no era algo fácil, pero pensé que a la larga podría comprender que esta decisión no tenía que ver con ella. Mi foco estaba puesto en Joaquina y en lo que ella necesitaba”, manifestó, reafirmando que en todo momento su prioridad había sido su hija.

Los intentos de Escudero por acercarse a Dumas fueron infructuosos después de la decisión. Según su relato, en cada viaje a Buenos Aires, intentó contactarla para reunirse y dialogar, pero Dumas no accedió. “Lamento en el alma todo lo que pasó después. Todas las veces que viajaba a Buenos Aires le escribía para vernos y poder hablar. Jamás quiso”, contó la madre de la niña.

En tanto, la bailarina cerró su comunicado reconociendo el dolor que esta situación le había causado. “A mí me rompió el corazón, lloré muchísimo porque la quería un montón”, confesó. No obstante, aseguró que aceptaba la distancia que ahora las separa, si eso significaba poner primero a sus hijos. “Pero si su distancia es lo que me toca por haber priorizado a mi hija, la acepto. Siempre voy a priorizar a mis hijos y lo que ellos necesiten. Me duele, pero lo acepto”, concluyó.