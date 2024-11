Flor Vigna dio detalles de su vida amorosa: “Estoy con una persona que me encanta”

Flor Vigna dio a conocer que se encuentra en parejas a meses de separarse de Luciano Castro (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

A principios de febrero, Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro, tras más de dos años de relación. En medio de las especulaciones respecto a su ruptura, el actor encontró el amor en otra persona, Griselda Siciliani. Si bien esto sorprendió al mundo del espectáculo, lo cierto es que la cantante logró rehacer su vida y ponerse de lleno en su carrera musical.Y ahora, dio a conocer que le abrió su corazón a otra persona.

Fue en una nota de la mano de Matías Vázquez, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), donde Flor hizo alusión a su panorama sentimental. “Estoy en otra, muy enamorada, estoy con una persona que me encanta”, comentó la artista ante la cámara. Esto despertó la curiosidad del periodista, quien acotó: “¿Con quién estás?”. Con una sonrisa nerviosa, ella respondió: “De mí misma. Y, sí, estoy con una persona que me encanta y bueno, para eso”.

Lejos de dar el brazo a torcer, Vázquez, expresó: “Yo te vi con alguien…”. Acto seguido, la intérprete de “Picaflor” expresó: “Cada uno empieza su capítulo y yo estoy muy bien ahora. Todos tienen que ser felices y ojalá a mí también me toque. Estoy muy bien ahora”. Si bien no quiso dar detalles sobre la persona que robó el corazón, lo cierto es que todo indicaba que se trataría de Lauta, un compositor oriundo de La Plata con el que se la vio en pleno desayuno en octubre pasado. En ese entonces, el equipo de LAM (América) y el Ejército de la Mañana (Bondi Live) los encontraron y los comsultaron al respecto.

La cantante habría iniciado un nuevo capítulo en su vida tras su separación en febrero (Instagram)

“Los agarramos acá desayunando, tomando un cafecito...”, comentó el cronista Alejandro Castelo, mientras se acercaba a la pareja. La cantante, sorprendida por el encuentro, contestó: “Estamos recontentos”. Luego, dirigiéndose al notero, agregó: “Te presento a uno de los más talentosos del país”, refiriéndose al muchacho que la acompañaba. Sin embargo, en ese entonces intentó evitar dar detalles de su vínculo, lo cierto es que intentó salirse de la entrevista usando sus dotes humorísticas ante la cámara.

Si bien las declaraciones de Flor revivieron aquel encuentro inesperado, lo cierto es que ella tuvo mucho más para decir. En esa nota con Vázquez, ella fue consultada por Sabrina Rojas, la exmujer y madre de los hijos de Luciano. “¿Puede ser que sos su amiga?”, indagó el enviado del ciclo. “No nos hicimos amigas con Sabrina, pero fuimos hablando con el tiempo”, replicó la bailarina. “No hay enemigas, sí hay nuevos capítulos que se abren o se cierran de diferentes formas. A veces por las buenas, y uno tiene que entender de otras formas”, agregó al respecto. El periodista hizo unn intento de sumarle tensión: “¿Personas sin códigos hay?”. Ella, lejos de seguirle el ritmo, bajó los decibeles: “Creo que es la fuerza de uno que, a veces, debe cerrarlo y a mí todo lo que me pasó me ayudó a hacerlo y a abrir uno nuevo”.

Flor Vigna fue captada junto a Lauta, a quien señalaron como su última conquista (Video: El Ejército de la Mañana - Bondi Live)

Momentos más tarde, le preguntó por Siciliani, la actual novia de Castro. “¿Él recibía mensajes de ella cuando estaban juntos?”, aventuró el cronista. Lejos de dar detalles al respecto, la compositora contó: “A mí siempre me ha invitado al teatro y esas cosas… Sí, pero no sé si estoy para hablar de eso. Ahora, vamos a comentar lo más lindo”. En un intento de ahondar en el tema, el cronista le comentó que Rojas se encontraba en el lugar y le consultó si quería saludarla. Ella, viendo las verdaderas intenciones de su parte y con una sonrisa tensa, lanzó: “Bueno, querés seguir hablando de algo que yo no y quiero ser educada”, dando por terminada la conversación.