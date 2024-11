Emilia Attias volvió a apostar al amor tras su separación del Turco Naim: “Estamos tranquilos”

A meses de su separación, Emilia Attias respondió las consultas sobre su vida amorosa (Video: Nuevas tardes con Denise - TV Pública)

Desde que se conoció su ruptura con el Turco Naim, Emilia Attias buscó reorganizar su vida, mientras se enfrentaba a nuevos proyectos y a rumores sobre su vida amorosa. En una entrevista reciente con un cronista de Nuevas tardes con Denise (TV Pública), conducido por Denise Dumas, la actriz se refirió a las especulaciones sobre un posible romance con Guillermo Freire ante la insistencia de los medios. Frente a las cámaras, Emilia respondió con claridad sobre el economista: “Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”.

La entrevista comenzó con una pregunta del notero sobre la exposición pública a la que se enfrentó Emilia. “¿Cómo te estás llevando con la exposición? Porque a veces lo sufrís con los medios y los portales”, consultó el periodista. Ella le contestó con seguridad: “Estoy acostumbradísima. Para mí es parte de mi vida, desde chica”.

Luego, el cronista del ciclo se adentró en los rumores de romance: “Ahora, viste que te vinculan con Freire como tu supuesto novio, ¿te puedo preguntar por tu vínculo con él? ¿Están saliendo o se están conociendo?”. La actriz comentó que estaba en una fase inicial, a lo cual el notero intentó obtener más detalles preguntándole cómo se conocieron, pero ella no quiso compartir esa información: “No te voy a contar esas intimidades”.

Ante la insistencia, el reportero sugirió que tal vez se habían conocido en un boliche, a lo que ella respondió de inmediato: “Nada que ver”. Cuando el cronista indagó sobre qué le había llamado la atención de Freire, la exCasi Ángeles mantuvo su privacidad: “Es muy personal y prefiero guardármelo por el momento que estoy atravesando”. Finalmente, al indagar sobre su estado emocional, Attias fue breve pero positiva: “Estoy muy bien”.

En ese marco, la artista también fue consultada sobre su relación con su exesposo, quien también es el padre de su hija. Ante la pregunta, ella comentó: “Lo quiero muchísimo y pretendo que esté bien. Y, bueno, mantenemos una relación de diálogo porque tenemos una hija en común que amamos. Es un momento desafiante por la distancia, pero seguro se va a acomodar pronto”. Esto también dio a lugar a que le preguntaran si había sufrido al ver cómo su separación se trataba públicamente, y ella admitió: “Por supuesto, fue muy fuerte ver algo que no elegí que se haga público tratado en algunos lugares de esa manera. Hubo mentiras, no todo lo que se dijo fue verdad y lo que sucedió fue algo que decidimos mantenerlo entre nosotros”.

A meses de su ruptura, Emilia dio a conocer que se está conociendo con otro hombre

Sosteniendo esa línea, el notero intentó sacarle más información pese a los continuos llamados de atención de Emilia, quien le recalcaba que su tiempo estaba por terminar. " Y, ¿en quiénes te apoyas cuando sufrís?”, dijo el muchacho. Por su parte, ella expresó: “La verdad que primero en mí, luego en mi entorno más cercano, mi familia, mis amigas. Si bien en mi hija no me apoyo, pero es una fuente de amor que te hace pararte”.

Finalmente, el periodista comentó de manera ligera: “Entonces, somos básicos. Nos gustan los títulos: ‘Emilia Attias de novia’”. La actriz, molesta por la afirmación, lanzó: “¡No!”. A lo que él concluyó: “Ah, okay, conociéndose…”. Y Attias cerró diciendo: “Claro, tranquilos…”.

El Turco Naim dio a conocer cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida tras su ruptura de Emilia Attias (Video: Pocos Correctos - El Trece)

Mientras que el panorama personal parece brillar, lo mismo estaría ocurriéndole a su expareja. A principios de agosto pasado, el humorista brindó una entrevista a Pocos Correctos (El Trece) desde Ecuador y se refirió al respecto. “Yo soy protagonista de mi propia vida. No sufro por nada ni por nadie. Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero”, aseguró en esta nueva etapa de su vida. Y, lejos de mostrarse negativo por su ruptura, comentó: “Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando, me voy adaptando y de eso se trata. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero”.