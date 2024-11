El Turco Naim habló de su nueva vida tras su separación de Emilia Attias: “No sufro por nada ni por nadie”

El Turco Naim contó cómo es su vida tras la separación de Emilia Attias

Desde que anunció su separación de Emilia Attias hace casi seis meses, el Turco Naim comenzó una nueva etapa de su vida en Ecuador. Alejado de los escándalos mediáticos y en busca de tranquilidad, el actor eligió las playas de Montañita como el escenario ideal para reinventarse y reconectar consigo mismo. Rodeado por el mar y el ambiente relajado de esta localidad costera, el artista habló de sus sentimientos en esta transición.

Lejos del sufrimiento y la angustia de los primeros meses de su ruptura, el actor comenzó a construir su nueva vida en uno de sus paisajes más soñados. Después de viajar en reiteradas ocasiones al país, Ecuador se convirtió en el segundo hogar del artista. Allí abrió un bar, desde el cual contó cómo se sentía: “Yo soy protagonista de mi propia vida. No sufro por nada ni por nadie. Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero”, explicó Naim, en diálogo con Poco Correctos (El Trece) sobre la nueva etapa de su vida tras separarse de Attias.

El Turco Naim afirmó que volverá a Argentina para visitar a su hija

En ese contexto, el Pollo Álvarez quiso saber cómo organizaba su vida para continuar la relación con su hija Gina: “Yo voy para Argentina, me quedo unos días. Ahora ella viene en enero para acá. Aquí también conoce a todo el mundo. Ella hace surf desde muy chiquita”, reveló el Turco Naim sobre la hija que tuvo con Emilia Attias. Una vez ya establecido en su nuevo hogar, Naim decidió abrir un bar, al cual nombró “Arena Guadua”: “Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando, me voy adaptando y de eso se trata. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero. Practico surf y ya soy parte de este lugar desde hace mucho tiempo. Siempre sentí hambre por este lugar y justamente se dio este año que se fueron los últimos inquilinos del lugar y lo pude atrapar”.

Hace casi dos semanas, el actor regresó a Argentina para visitar a su hija en su cumpleaños. “Si la vida me concediera un deseo, sería que este día durara para siempre”, había escrito el actor en sus redes sociales, sintetizando en una breve frase el amor que siente por su hija y cuánto la extrañó todo este tiempo. “Te amo más, más, más y más que a todo mi Gigi”, agregó el Turco, para acompañar la foto del encuentro. Allí se los ve bajo el sol, disfrutando de una hermosa tarde de primavera y poniéndose al día después de tanto tiempo sin verse.

Por su parte, desde su ruptura Emilia Attias centró toda su energía en continuar desarrollando su carrera como modelo: desde entonces, la artista resaltó por sus osadas producciones de fotos, su presencia en videoclips o sus trabajos con importantes marcas. En ese contexto, la joven causó furor en las redes al compartir imágenes con un llamativo look. Con un outfit atrevido y moderno, Attias impactó a sus casi dos millones de seguidores al compartir un carrusel de fotos de una de sus salidas por Puerto Madero. El mismo consistía en un vestido largo de encaje blanco, que permitía ver parcialmente su silueta. El tejido de la prenda le daba al conjunto un toque de sensualidad y frescura, especialmente en combinación con el entorno nocturno en el que se encontraba.