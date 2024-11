Ricardo Darín habló de su visita al programa de Susana: “Hacía meses que no la veía”

El reto de Susana a Ricardo Darín por una frase que le dedicó: “Vos serás una persona mayor”

Este domingo, Ricardo Darín estuvo invitado al programa de Susana Giménez, su amiga entrañable de toda la vida. Sin embargo, aunque el público esperaba una entrevista como las que suelen tener entre ellos, en esta oportunidad, el actor se sentó a jugar al truco, en un segmento del ciclo de Telefe. Junto a Sergio El Kun Agüero y Pablo Lescano, los cuatro se dividieron en parejas para entretener a la audiencia - y a ellos mismos - en un clima de afecto y diversión.

En diálogo con Teleshow, Darín habló de su participación en el juego junto a su amiga y expareja, con quien también fue compañera de obras de teatro.

—Cuando dijiste lo dos estamos grandes en el momento de jugar al truco, Susana te retó, ¿sentiste que se enojó?

—No, para nada. No se enojó. Estábamos jodiendo... no tenía pautado nada más que eso. Yo fui solamente a jugar al truco para hacerle la gamba a ella con el programa, eso fue y nada más.

—Resultó extraño no verte en el living para una entrevista con ella...

—Yo no quería una entrevista de ninguna índole. Fui para verla, porque además hacía meses que no la veía. Esto me lo habían pedido desde la producción, hace como dos meses. Yo estaba afuera, en España, con la obra de teatro Escenas de la vida conyugal, en Madrid y Barcelona, y le dije que sí, después de cumplir con las funciones que tenía pautadas. Por supuesto, llegué a Argentina y cumplí con mi palabra, como siempre.

—Según Susana, tus entrevistas son una cábala, al menos en el primer programa...

—Pero no tenía pactado hacer ninguna otra cosa, de nada. Era solamente eso, ir, cumplir, apoyarla en este nuevo tramo del ciclo y verla un rato porque hacía mucho que no nos veíamos, creo que desde su cumpleaños en Uruguay. Así que no hubo enojo ni nada, todo lo contrario, todo fue amable.

Susana Giménez recibió a su amigo Ricardo Darín para jugar al truco

Cómo fue el encuentro entre Ricardo Darín y Susana Giménez

Este domingo, Susana se reunió con su audiencia con un evento que juntó a figuras de diferentes ámbitos en una partida de truco transmitida en vivo, como viene haciendo desde hace ya varias emisiones. En esta oportunidad, la conductora organizó un encuentro entre el exfutbolista Sergio Kun Agüero, el actor Ricardo Darín y el músico Pablo Lescano, generando una gran repercusión en redes sociales debido a la singularidad de los invitados y el tono humorístico de la velada.

La noche comenzó en el living, con una entrevista entre Susana y el Kun Agüero, quien estuvo acompañado por su pareja Sofía Calzetti y su hijo Benjamín, fruto de su relación con Giannina Maradona. La atmósfera del programa ya anticipaba una noche especial, pero el verdadero giro llegó cuando Susana propuso jugar al truco. En un movimiento inesperado, invitó al escenario a Darín y a Lescano, lo que provocó una reacción de asombro tanto en el público presente como en los televidentes.

Los equipos se formaron con Susana y Darín por un lado, y Kun y Lescano por el otro. “Vos jugás conmigo, como siempre”, le aclaró la conductora al actor, en un clima distendido e intimista. La dinámica entre los jugadores fue tan variada como sus personalidades: Darín aportó su característica elegancia, mientras que Susana mantuvo su estilo jovial. Por otro lado, el Kun mostró su energía y picardía, secundado por Lescano, conocido como el “rey de la cumbia villera”, quien además ofreció un espectáculo musical después del juego.

Susana Giménez en unos de sus clásicos juegos, el truco

Durante la partida, los momentos de humor y estrategia fueron constantes. En un intercambio memorable, Darín bromeó sobre la edad de los jugadores, a lo que Susana respondió con su característico ingenio, generando risas en el estudio. La química entre ellos evocó una nostalgia compartida, recordando a la audiencia su antigua relación y la amistad que aún mantienen a lo largo de décadas.

El juego, aunque interrumpido por falta de tiempo, dejó una impresión duradera en los espectadores. En redes sociales, la actuación de Lescano fue ampliamente elogiada, mientras que la presencia de Darín sorprendió a muchos. Algunos se preguntaron si el actor volvería a participar en un evento similar, mientras que otros celebraron la naturalidad con la que compartió la noche con Susana.

El evento no solo logró mezclar generaciones y estilos, sino que también le otorgó a la diva de la televisión un rating de 10,3 puntos, consolidando su éxito en la pantalla chica. La partida de truco se convirtió en un momento inolvidable para los espectadores, demostrando una vez más la capacidad de Susana Giménez para innovar y cautivar al público.