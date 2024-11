La queja de Susana Giménez por sus zapatos altísimos: “No quiero caerme’”

La queja de Susana Giménez por sus zapatos altísimos y la moda a la que hoy le dice que no: “Me dirían ‘qué ridícula’”

Susana Giménez volvió a protagonizar un episodio peculiar y de intensas emociones en su show, aunque esta vez, los giros no surgieron de las controversias entre los participantes, como ocurriera la última semana última, sino de su propio enojo con la producción. La noche arrancó con el segmento Mi pareja puede, donde el despliegue de celebridades prometía una competencia entretenida y un gran premio: cinco millones de pesos y una estadía en un “all inclusive” en la Riviera Maya.

La mención del destino turístico, sin embargo, fue el primer roce de la noche. Con su clásico tono, Susana notó un error en el cartel que mostraba el premio. “Me escribieron mal ‘Riviera’, ahí dice ‘Rivera’”, subrayó, extendiendo la “i” en su pronunciación como para que todos, especialmente su equipo detrás de cámaras, entendieran la diferencia. En tono irónico, bromeó: “Es ‘Riviiiiera”.

Mientras hacía la introducción de las parejas —El Polaco junto a Barby Silenzi, Sol Pérez con Guido Mazzoni y Diego Schwartzman acompañado de Euge de Martino—, un broche de metal cayó de su vestido, y no dudó en pedirle ayuda a al cantante de cumbia, quien recogió el accesorio mientras le lanzaba un cumplido: “Estás hermosa”. Ella respondió con una risa: “Hoy me voy a desarmar de a poco”.

Su atuendo se volvía cada vez más problemático hasta los zapatos altos que llevaba terminaron incomodándola aún más y lanzó en un reclamo a su producción que no pasó inadvertido: “¿Podés ponerme otros zapatos? No quiero caerme. Son muy altos y yo dije ‘no es nada’ cuando me los pusieron”.

El aplique en el vestido de Susana, que luego cayó al piso

Pero, como suele ser en estos programas, el ambiente dio paso a comentarios más personales, y la conductora no evitó hablar sobre las moda. Al observar las elecciones de vestuario más atrevidas de las participantes, expresó: “Es brutal, porque ahora vienen todas sin corpiño y ya les estás viendo el cuerpo a todas”. La exclamación fue un comentario a la tendencia que algunas de las famosas, como Sol Pérez, lucían con total seguridad.

En un momento de complicidad, Sol le replicó: “Todavía estás divina”, animándola a unirse a la moda. Susana, con el humor afilado que la caracteriza, respondió: “Si yo saliera desnuda dirían ‘qué ridícula’. Aparte, ya bastante desnuda estuve en mi vida”. Y así recordó con nostalgia y una pizca de ironía los tiempos en que su figura era centro de atención en los medios. Y añadió, con una resignación casi poética: “Ya fue demasiado”.

El look de Susana Giménez y su queja al aire: “Es como tener una frazada”

Pero esta no es la primera vez que tiene un inconveniente con su vestuario, claro, ya que en la última emisión tambíen había realizado quejas al aire, cuando un comentario que parecía más una charla entre bastidores se coló en la escena. “Tengo tanto calor, pensé que iba a tener frío y este saco es como tener una frazada”, exclamó Susana, mientras los reflectores y la energía del estudio la envolvían.

Nazareno Mótolla, fiel compañero de sus ocurrencias, no tardó en responder con esa chispa que lo caracteriza: “Te queda bárbaro, Susana”. Las palabras de su partenaire en el juego lograron su cometido, al arrancar una sonrisa a la conductora que, aunque acostumbrada a los elogios, encontró en esa frase un alivio refrescante en medio del show.

Esta nueva emisión vibró con un sinfín de emociones: de la alegría y la algarabía al humor mordaz y la polémica velada. En el centro de todo, Susana Giménez, regia y chispeante, supo nuevamente ser la anfitriona de un show donde lo inesperado es la única constante y el público la acompaña en casa momento, es que el paso del tiempo en este papel, además de su carisma, son las bases sobre las que se erige su figura.