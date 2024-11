El Kun Agüero presentó a su hija Olivia junto a Sofía Calzetti y su hijo Benjamín: “Es divina como yo”

El Kun Agüero presentó a su hija Olivia y recordó cómo se conoció con Sofía Calzetti

El último programa de Susana Giménez contó con una entrevista con el Kun Agüero, quien se sentó en su living para recordar sus inicios en el fútbol, su lamentable retiro de las canchas a fines de 2021 por una arritmia cardíaca y protagonizó un momento muy especial al presentar a Olivia, su hija recién nacida, junto a su novia Sofía Calzetti y su hijo Benjamín. Al final de la noche, terminó jugando un partido de truco estelar acompañado por la conductora, Ricardo Darín y Pablo Lescano.

“¿Cómo comenzaste a sentir que no estabas bien físicamente?”, arrancó la diva, mientras el exfutbolista daba detalles de cómo se inició su malestar. “Es rara la historia. Después de la Copa América ficho para el Barcelona y empecé a sentir síntomas ratos que nunca los había sentido”, recordó.

“Ahí empecé a sentir como que me ahogaba y sentía como que el cuello se me ponía duro. Me había agarrado de chico, pero no era lo mismo. Era otra cosa, pero me imaginé que era algo parecido hasta que me di cuenta que no era lo mismo. Ahí quise gritar para parar el partido, pero no me salía la voz. Yo miraba para mi arco, que venían como de una jugada a contragolpe y lo único que veía era como rayos azules. ‘Me estoy por desmayar’, pensé. Lo aguanté y después, cuando ya me tiro al piso, me agarró una arritmia fuerte y no paraba”, mientras definía aquella situación como “muy peligrosa”.

El Kun Agüero recordó el día que le dijeron que tenía que dejar el fútbol: "Era muy peligroso"

“¿Como fue cuando te dijeron que no podías jugar más?” indagó Susana, sobre aquel momento que cambió su vida. “Estaba con el cardiólogo. Me llevaron a un lugar separado y no me dejaron llevar el celular. Vi cuando venían los médicos con este aparato para reanimarme. ‘Yo estoy bien’, le dije. ‘Por las dudas’, me contestaron. Ahí pensé que estaba pasando algo raro”, rememoró.

“De ahí me llevaron al hospital y quedé internado tres días. Al cuarto día me hicieron una intervención para hacerme un chequeo y terminé entrando al quirófano. Me hicieron una ablación y ahí el médico empezó a ‘provocar’ las arritmias mientras yo estaba medio ‘drogui’”, pormenorizó el Kun, quien se abocó a las transmisiones en la plataforma Twitch. “Al otro día vino el médico y me dijo ‘yo te recomiendo que vayas pensando en dejar de jugar’. Creí que me iba a tener que hacer unos estudios e iba a poder seguir jugando”, expresó.

Sin embargo, el estudio se llenó de emoción cuando irrumpió su beba en brazos de su pareja y el hijo que él tuvo con Gianinna Maradona. “Yo quería una nena”, confesó, sobre la llegada de su hija. “Benja se puso contento cuando le di la noticia. ‘Pensé que no iba a tener hermanos’”, comentó, momento en que Susana realizó una llamativa observación del hijo de 15 años del Kun. “Tiene la sonrisa de Claudia, de Claudia Villafañe que la amo. Es fabulosa”, señaló, en alusión a la abuela del adolescente.

Sofía Calzetti llegó con Olivia en la entrevista al Kun Agüero (Telefe)

“¡Es divina! ¡Mirale la carita!”, lanzó enamorada la animadora, mientras la cámara tomaba a la bebe durmiendo. “Salió a mí”, se despachó él con humor, mientras ahondaba en cómo nació su romance con Sofía. “Nos conocimos por un amigo que es periodista. Me invitó a una discoteca, fui y ahí la conocí. Ahí pegamos onda”, hizo memoria. “Me gustaba desde antes”, se sinceró ella, entre risas, cuando Susana le preguntó sobre sus inicios.

En tren de confesiones, la influencer afirmó que su pareja “ahora no es tan romántico”. “De vez en cuando sí hay una florcita, un chocolatito y durante el embarazo también”, reveló, divertida.