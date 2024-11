Iliana Calabró habló sobre el cambio de su hermana Marina tras ponerse de novia con Rolando Barbano: “Le faltaba”

En la mesa de Mirtha Legrand, Iliana Calabró se sinceró sobre el cambio de su hermana Marina tras ponerse de novia (Video: La Noche de Mirtha - El Trece)

En los últimos meses, la relación entre las hermanas Marina e Iliana Calabró atravesó múltiples etapas de tensión y reconciliación, algo que se hizo evidente en distintas apariciones públicas. Sin embargo, pese a estos episodios, el vínculo entre ambas demostró ser más fuerte que las dificultades, superando las diferencias y limando asperezas. En el centro de esta reconciliación está la renovada felicidad de la periodista, especialmente desde que retomó su relación con Rolando Barbano, un romance que también había pasado por momentos difíciles en el pasado y que, según la hermana de la propia conductora en El Observador, la cambió por completo.

Iliana no ocultó su apoyo a esta relación que dio un giro en la vida de su hermana. “Ahora está contenta, está feliz, enamorada”, afirmó la actriz durante una aparición en el ciclo conducido por Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece), dejando en claro que para ella, esta situación fue clave en la vida de Marina. Momentos antes, la conversación surgió cuando la Chiqui, con su estilo directo, le preguntó a su invitada: “Se dicen que son amigas, que no, que se pelean... ¿cómo está la relación con ella ahora?” A lo que la comensal respondió sin dudar: “No, ahora estamos re bien”.

Por su parte, el actor Osvaldo Laport, también presente en el programa, no tardó en intervenir: “Era eso lo que le faltaba entonces”, en referencia a la aparente necesidad de Marina de encontrar estabilidad en su vida amorosa para mejorar su estado de ánimo. Iliana coincidió con esta observación, y añadió: “Sí, para mí era eso. Le cambió la cara, el humor, andaba llorando por los rincones y ahora está contenta”. La conversación avanzó en un tono cálido y familiar. En ese marco, Legrand, en su rol de anfitriona, mostró su apoyo y expresó su satisfacción por su bienestar. “Le faltaba un novio. Qué bueno que esté contenta y esté feliz. Es una gran periodista”, afirmó la conductora, subrayando la admiración que siente por la comunicadora como profesional.

"Le cambió la cara", aseguró Iliana respecto a cómo el romance de su hermana Marina y Rolando Barbano transformó su vida

En ese sentido, la mayor de las Calabró también reflexionó sobre cómo este cambio afectó a nivel personal. “Viste que en una familia cuando uno no la está pasando bien estamos todos pendientes de eso. Gracias a Dios, está mejor”, indicó, con una gran sonrisa ante la cámara. Con estas palabras, dejó en claro que, a pesar de los desencuentros, el lazo entre ellas es fuerte y que velaba por la exintegrante de Lanata sin Filtro (Radio Mitre).

Meses atrás, la actriz se refirió a su vínculo con su cuñado y su hermana en una charla con Pablo Montagna en Pasa Montagna (Radio Rivadavia). En ese entonces, comentó: “No tuve el gusto de conocerlo porque no es fácil encontrarnos”. Sin embargo, destacó: “Estoy contenta de que el amor sea correspondido, que se hayan encontrado y que estén disfrutando este momento de esta manera”.

Meses atrás, Iliana se refirió a su vínculo con Marina y cómo intentar manejarlo pese a sus diferentes rutinas

También dejó entrever un poco de su vínculo con Marina, a lo que indicó cómo es la dinámica entre ambas. “Nosotras nos reencontramos, nos vemos, pero siempre así como de paso, porque tenemos horarios muy diferentes. Cuando ella termina su día, yo lo arranco, es todo frugal lo nuestro, pero nos hablamos y siempre estamos en contacto”, comentó respecto a las rutinas laborales que llevan a cabo en su vida diaria. Luego, los dichos de Iliana fueron constatados por la periodista, quien explicó a LAM (América): “Siempre que la llamo, está en un lugar distinto. Ya lo haremos, lo que pasa es que estamos con los horarios medio cruzados. Pero ni bien ella tengo un hueco en la gira, nos encontraremos a cenar”.