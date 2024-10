Marina Calabró contó por qué su hermana Iliana y su mamá Coca aún no conocen a su novio, Rolando Barbano

Marina Calabró contó por qué su hermana Iliana aún no conoce a Rolando Barbano (Video: LAM, América)

Marina Calabró está de vuelta en Buenos Aires después de las vacaciones por Londres que disfrutó junto a Rolando Barbano, como para darle una nueva oportunidad a la pareja, tras haber experimentado un desencuentro. En ese contexto, y de camino a su trabajo en un canal de televisión, fue abordada por un movilero de LAM (América) quien le preguntó cómo estuvo el viaje junto a su novio.

“Re lindas las vacaciones, todo hermoso, todo hermoso. Todo divino, recorrimos, conocimos... Todo hermoso, todo hermoso. ¡No sé qué contarte!”, repitió Marina sin dar detalles al respecto. El notero del programa que conduce Ángel de Brito insistió por algo más preciso, pero apenas obtuvo otro “Re lindo, hermoso. Fue soñado, todo soñado”.

Hace unas semanas Marina Calabró y Rolando Barbano pasaron una mini luna de miel en las playas de Brasil

“Iliana estuvo hablando de vos”, le apuntó el cronista. “No, no escuché, ¿qué dijo?”, quiso saber Marina sobre los dichos de su hermana. “Contó que se habían reencontrado ustedes”, acotó el notero. “Sí, hace tiempo que nos reencontramos...”, respondió la Calabró más chica, pero el periodista la interrumpió: “Pero que no conocía todavía a Rolando...”. Ahí fue que Marina ensayó una explicación al respecto. “Es verdad, lo que pasa es que ella está en una gira maratónica. Siempre que la llamo, está en un lugar distinto. Ya lo haremos, lo que pasa es que estamos con los horarios medio cruzados. Pero ni bien ella tengo un hueco en la gira, nos encontraremos a cenar”, prometió.

“¿Tenés ganas de hacer una presentación?”, quiso saber el notero. “Obvio, sí, pero no es ‘la presentación’, que me da como a Siglo XVIII. Pero sí se va a dar de juntarnos, o en lo de Coca, o a cenar. El otro día que fui a tomar el té, Coca me dijo: ‘Que venga Rolando a la próxima’”, dijo Marina y reveló que su madre no conoce tampoco a su novio. “Coca no lo conoce. Así que hay que hacer muchas presentaciones”, agregó Calabró entre risas.

Marina Calabró habló con LAM

En ese contexto, la politóloga desmintió que Barbano sea tímido y también que esté desencontrada de su hermana y de su mamá. “No lo es, para nada. Pero ni siquiera me la cruzo yo a Iliana: es más lo que hablamos por teléfono que lo que nos vemos. A Coca la veo en general los miércoles, que voy a tomar el té con ella antes de ir a la radio. Pero no coincidimos mucho con Iliana. El otro día le tenía que devolver las llaves de su auto, se las mandé por una de las chicas que labura con Coca. Ella me tenía que devolver una campera... Y estamos así, como con mensajeros. Pero estamos nosotras cruzadas, no tiene que ver con otra cosa”, explicó la periodista al respecto. Por otro lado, aclaró que no hay opiniones acerca de su relación con Barbano de parte de su hermana. “Ella cuando me ve feliz, está feliz. Y estamos todos felices”, sintetizó.

“¿Viste que en su momento se decía como que Rolando no quería que vos hables de la relación de ustedes, que prefería un perfil más bajo?”, le planteó el cronista. “Eso se inventó... Se construyó, te quiero decir. Eso no sé de dónde salió. Y yo también me lo pregunto: ¿de dónde salió eso?”, comenzó contestando Marina. “Chicos, tengo 50 años. 50 años. Y tenemos un vínculo hace más de 30. Y yo estoy de este lado, y estoy de este”, dijo señalando primero al notero y luego a ella misma. “Y hay momentos en donde yo decido replegarme porque el afuera no me suma, o me resta. Pero son decisiones que toma una mujer de 50 años”, cerró Calabró con el diálogo.