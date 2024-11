Entre el humor y la emoción, Darío Barassi se despidió de Ahora Caigo y ya prepara su próximo desafío

Darío Barassi se despidió de Ahora Caigo y agradeció en su último programa.

Este viernes, Darío Barassi cerró una etapa significativa en la televisión argentina al despedirse del programa de preguntas y respuestas Ahora Caigo, transmitido por El Trece. Con su estilo característico, el conductor sanjuanino dijo adiós a un ciclo que lo consolidó como una de las figuras más queridas de la pantalla. La última emisión de la temporada 2024 fue un episodio especial, cargado de momentos emotivos y de agradecimientos hacia su audiencia y el equipo que lo acompañó.

A lo largo del programa, se notó que Barassi estaba particularmente conmovido. Antes de iniciar su anuncio final, un comentario inesperado desde detrás de las cámaras lo hizo reír, rompiendo un poco la tensión del momento: “No estoy embarazado, chicos, ya no voy al obstetra”, dijo, provocando risas en el estudio. Esta reacción desenfadada, fiel a su estilo humorístico, reflejó la cercanía que mantiene con el equipo de producción, así como el tono alegre que solía imprimir al programa.

Luego, Barassi retomó el tono serio y explicó que su decisión de abandonar Ahora Caigo tenía que ver con su próximo desafío profesional. “Antes de arrancar el programa, tenía que comunicar esto, tenía una serie ya pautada”, anunció, haciendo referencia a una serie policial cómica que protagonizará en Netflix. Sin dar muchos detalles, el conductor insinuó que este nuevo proyecto le exigirá tiempo y dedicación, por lo que debía alejarse temporalmente del programa que ratificó sus dotes de conductor, luego de la gran experiencia de 100 argentinos dicen.

“A partir de mañana tengo que empezar con esa serie. En la jornada de este 2024, este gordo llegó a su fin en Ahora Caigo”, agregó, evidenciando el impacto personal de su decisión. La despedida no fue solo un adiós al programa; fue una muestra de agradecimiento hacia el público que lo acompañó durante cada transmisión. Con humor y emotividad, Barassi agradeció el apoyo recibido y se despidió del público con un mensaje que resonó en redes sociales: “Gente, los quiero. Gracias por todo. Yo ahora caigo y algún día me levanto”. Esta frase final, llena de ironía y simbolismo, fue vista por sus seguidores como una promesa de regreso en un futuro no muy lejano.

El paso de Darío Barassi en la conducción lo posicionó en la televisión argentina. Su humor irreverente, su habilidad para improvisar y la cercanía que logró con los participantes y el público fueron claves en el éxito de este y otros programas que ya hizo como 100 Argentinos Dicen. Barassi supo ganarse el cariño de la audiencia con su estilo único, que lo diferenció de otros conductores de su generación y se consolidó como un referente en el entretenimiento, en gran parte gracias a su personalidad carismática y su estilo de conducción que combinaba inteligencia y humor.

A lo largo de estos años, Barassi no solo entretuvo a la audiencia, sino que también formó un vínculo especial con su equipo. Durante el último programa, bromeó y conversó con los miembros de producción, mostrando la relación de camaradería que habían desarrollado al punto de volverse cada uno de ellos un engranaje más dentro del programa. Su despedida, sin duda, fue sentida por todos quienes trabajaron con él en este proyecto, mientras el papá de Emilia e Inés busca nuevos horizontes en lo que será seguramente un hasta luego.

Días atrás, había sorprendido al mostrar su nuevo aspecto con el que personificará su nueva criatura. Se trata de su desembarco en el género policial con la serie Gutiérrez is mai neim, un proyecto que combina la investigación criminal con el humor absurdo. Su cambio de imagen sorprendió tanto a sus seguidores como a su propia hija, tal como lo demostró en sus redes sociales.