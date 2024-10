Darío Barassi se mostró con su nuevo look y sorprendió a su hija: “Liberada la pelada”

Darío Barassi se mostró con su nuevo look.

En un giro inesperado de su carrera, Darío Barassi dejó atrás su imagen habitual para enfrentarse a un reto que lo saca completamente de su zona de confort. Alejado de la pantalla chica en los últimos días, se lanzó de lleno al género policial con la serie Gutiérrez is mai neim, un proyecto que combina la investigación criminal con el humor absurdo. Su cambio de imagen sorprendió tanto a sus seguidores como a su propia hija, tal como lo demostró en las últimas horas.

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, en que se lo puede ver con mucho menos pelo de lo que es su look habitual, el intérprete se mostró relajado en un sillón mientras su hija se encontraba con él, riéndose, ante lo que el mayor realizó una advertencia que lejos estuvo de calmar la situación: “No se te ocurra decirme ‘pelado’”.

Fue entonces que la menor comenzó a repetir la palabra sin cesar. Para tratar de aquietar las aguas, él no dudó en destacar que en todo caso ella era “la hija del pelado”, en un momento humorístico que dejó registrado y decidió compartir con sus casi 5 millones de seguidores, con un texto que acompaña: “Liberada la pelada socialmente, empieza el contenido familiar, pero no apto para sensibles capilares. Este video se llama chanchito colorado”.

Darío Barassi y Yayo, quien es el encargado de dar vida al teniente Rubén Torcoletti

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y desde las razones que lo llevaron a adoptar ese nuevo look o los cuestionamientos por su ausencia transitoria en la pantalla chica eras las que más se repetían. Tampoco faltaron los que se mostraron desorientados por lo que estaban viendo: “¿O sea que usabas quincho?”, “¿Es un filtro?”. “¿Que te pasooo? Volvé, te extraño” o incluso “Ahora me quedo la intriga si te afeitaste o sos así normalmente”, puede leerse en el posteo.

En una charla exclusiva con Teleshow y al momento de revelar los detalles de su nuevo proyecto, el actor destacó que “tenía ganas de un desafío grande, salir de mi propia comodidad y con un cambio total de look”, comentó el actor, destacando la importancia de esta oportunidad en su carrera.

En la ficción, Barassi encarna a Roberto Gutiérrez, un subcomisario de policía cuya trayectoria profesional estuvo marcada más por sus extravagancias que por sus logros. Con un tono cómico y un enfoque absurdo, su personaje es una clara ruptura con los arquetipos tradicionales del género policial.

Juli Savioli es también parte del elenco de "Gutiérrez is mai neim"

Dirigida por Jesús Braceras, la serie sigue los pasos del subcomisario y su compañero, el teniente Rubén Torcoletti (interpretado por Yayo Guridi), mientras investigan el asesinato de un embajador ruso en Buenos Aires. Sin embargo, lo que podría haber sido una trama seria y tensa se convierte en un relato lleno de momentos insólitos y situaciones ridículas, donde los personajes se enfrentan tanto a las dificultades de la investigación como a sus propias ineptitudes.

El elenco de la serie se completa con un conjunto de personajes secundarios que añaden más caos y humor a la trama. Entre ellos destacan la sargento Ventura (interpretado por Juli Savioli), el comisario Capote (Abián Vainstein) y Lewandoski (Alfredo Castellani). Cada uno de estos personajes tiene su propia forma única de abordar la investigación, lo que contribuye a crear un ambiente en el que el absurdo y lo insólito dominan cada escena. Incluso el padre de Gutiérrez, interpretado por Mario Alarcón, aporta una dosis extra de peculiaridad a la serie.

Con un elenco de lujo, un guion inteligente y una dirección sólida, Gutiérrez is mai neim se perfila como una de las producciones más esperadas de la temporada, prometiendo conquistar tanto a los fanáticos del humor negro como a los seguidores del género policial. La serie llegará en exclusiva a Disney+, consolidándose como una propuesta diferente dentro del amplio catálogo de la plataforma, destinada a una audiencia adulta en busca de historias irreverentes y llenas de intriga.