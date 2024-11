Denise Dumas habló de la decisión de Vanina Escudero de sacarle el madrinazgo de su hija: “Es un dolor enorme”

Denise Dumas reaccionó a la decisión de Vanina Escudero de sacarle el madrinazgo de su hija

El distanciamiento entre Denise Dumas y Vanina Escudero está en agenda especialmente desde que trascendió que la hermana de Silvina Escudero, a instancias de su pareja Álvaro Navia, decidió quitarle el madrinazgo de su hija Joaquina. “Vanina y Navia la corrieron a Denise del madrinazgo que ya tenía de su hija cuando ellos se fueron a vivir a Uruguay. Las excusas fueron: ‘Bueno, estamos muy lejos...’, contó la panelista Karina Iavícoli en Intrusos (América) este jueves. A partir de esto, presentaron en el programa una entrevista con la esposa de Martín Campi Campilongo en donde habló sobre esto.

“A Vanina hace bastante que no la veo, mucho. Después de la pandemia, creo que hace años. No hablamos hace ya tiempo”, comenzó diciendo Denise, quien reconoció el distanciamiento con su amiga. “Me sacó el madrinazgo y no sé si tenemos diferencias, son decisiones. Ellos estaban viviendo allá en Uruguay y en ese momento de la pandemia no se podía viajar. Cada uno elige lo que cree que es lo mejor para su hijo. Decidieron elegir como padrinos a sus papás, que tienen una relación más cotidiana”, se explayó Dumas.

“Yo me hubiera manejado distinto. Obviamente, es un dolor enorme. Es como ‘guau’, es un dolor grande para mí”, confesó respecto a sus sentimientos. “No se pudo hacer el bautismo cuando Joaquina era chiquita y se pasó. Me avisó y me dijo: ‘Se va a bautizar mañana’. Me avisó con un día de anticipación y era en Uruguay, yo estaba en Buenos Aires. Y no era la madrina. Nos merecíamos esa charla por lo menos para no verlo en las fotos después”, contó con un notorio malestar.

“Aprendí un poquito que cuando alguien te lastima muy fuerte, hay que tomar distancia”, dijo, reconociendo que el dolor de la situación la llevó a alejarse de Vanina Escudero. Pese a esto, dijo que no hubo un corte en malos términos. “Quedó una relación bien, pero con distancia. No estamos peleadas, pero sí muy distanciadas”, caracterizó.

Denise Dumas

Semanas atrás también se supo que Vanina está alejada de su hermana Silvina. La información que circuló daba cuenta de que no estaban viviendo un gran presente familiar debido a algunas rispideces entre ellas. El silencio se coló en esas grietas que deja el día a día, donde las obligaciones profesionales de una parecen desentonar con las de la otra, tal como manifestaron en LAM (América). En ese panorama, Silvina habló con Teleshow y se refirió sin filtros al tema.

Según destacó la actual concursante del Cantando 2024, ella y Vanina están trabajando juntas en diversos proyectos, algunos más avanzados que otros: “La verdad es que estamos con mil cosas, y aunque a veces no coincidimos, siempre laburamos juntas, como cuando hicimos el pet shop. Toda la vida fue así, y este año seguimos trabajando con la marca de bikinis”.

Según la información que había brindado Fernanda Iglesias en la última emisión de LAM, esto habría sido el desencadenante de la pelea entre ellas. “Tenían juntas un emprendimiento de trajes de baño y Vanina tenía problemas con los tiempos, con los hijos, desencuentros, se bajó Vanina, se quedó solo Silvina y justo fue el cumpleaños de Silvina, y Vanina no fue y no la saludó en redes”.

En la era digital, un saludo público en las plataformas se convirtió en una manifestación de afecto que trasciende lo privado, una demostración de cariño ante los ojos de todos. Silvina reconoció que no recibió un mensaje de su hermana en esa jornada: “No me saludó ¿qué querés que haga? Si ella no me quiso saludar en redes sociales, no puedo hacer nada, ahora pregúntenle a ella por qué no lo hizo porque yo desconozco los motivos”, afirmó con la incomodidad de quien, a pesar de todo, no dramatiza la situación.

Silvina Escudero habló de su pelea con su hermana Vanina: "Mi amor hacia ella está intacto"

Para Silvina se trata de un hecho menor, casi trivial, pero que se amplificó bajo la mirada pública. “Nunca me pelearía con Vanina por laburo, no hay chance. Amo a mi hermana, no es una pelotudez, es real, la tengo tatuada. Y la palabra ‘pelea’ es muy fuerte, puedo tener diferencias, haber discutido, pero pelearme, no hay chances. Yo a mi hermana la amo, siempre fue mi prioridad y no hace falta ni que lo diga”, sentenció.