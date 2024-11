El profundo dolor de Jorge Drexler por la muerte de su padre, Günther: “Te fuiste en paz”

Günther Drexler , médico de origen alemán y padre del artista, falleció a los 89 años en Montevideo.

El músico suspendió su gira europea para acompañar a su familia en este momento.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo tras el emotivo homenaje de Drexler.

Lo esencial: El reconocido cantautor uruguayo Jorge Drexler atraviesa un momento de luto tras el fallecimiento de su padre, Günther Drexler, a los 89 años en Montevideo. Günther, un reconocido otorrinolaringólogo judío de origen alemán, murió rodeado de su familia. Jorge compartió un sentido mensaje en redes, agradeciendo la paz con la que partió su padre y recibiendo una ola de apoyo de sus seguidores. Su hermano, Daniel Drexler, también informó sobre el velatorio y la ceremonia en el cementerio Israelita de La Paz.

El cantante uruguayo sufrió la pérdida de su papá, Günther, este domingo (Crédito: AP/Manu Fernández)

La vida del reconocido músico Jorge Drexler se tiñó de luto tras la muerte de su padre, Günther Drexler, a los 89 años. Su papá, un médico otorrinolaringólogo de origen alemán, falleció en Montevideo de manera repentina, lo que llevó al artista uruguayo a poner un freno a su gira por Europa para estar junto a su familia en este difícil momento. En medio del profundo dolor por su partida, el cantante le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales.

El compositor compartió un sentido mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía de su padre sonriendo y con los brazos cruzados. “Adiós, papá. Günther Drexler. 13.3.1935, Berlín. 3.11.2024. Montevideo. Z’'L”, escribió, incluyendo el acrónimo en hebreo Zijronó LiBerajá (“de bendito recuerdo”), una expresión usada para referirse a una persona fallecida. Jorge añadió: “Te fuiste en paz, rodeado de esa familia maravillosa que nos dejás de regalo”. Conesas palabras, el artista reflejó la tranquilidad con la que su padre partió. En sus historias de Instagram, compartió otra imagen donde Günther aparece sentado en unas escalinatas y vistiendo ropa deportiva, mostrando un momento sencillo y lleno de vida del hombre que escapó de los terrores del Holocausto cuando era tan solo un niño.

El compositor le dedicó un posteo a su padre, quien falleció en las primeras horas de este domingo (Instagram)

Ante la tristeza del compositor uruguayo, sus fanáticos lo llenaron de mensajes de apoyo en la sección de comentarios. “Te acompaño en el sentimiento”; “Todo el amor del mundo para vos”; “Un abrazo, maestro”; “Que descanse en todos los poderes de la vida eterna”; “Un gran abrazo para vos y la familia. Que el amor siga vivo en los corazones”, fueron algunos de los tantos que se destacaron.

Con una foto de Günther sentado en unas escalinatas, su hijo Jorge lo despidió con cariño (Instagram)

El fallecimiento fue inicialmente comunicado por Daniel Drexler, hermano de Jorge, quien expresó el dolor de la familia en un mensaje emotivo: “Comunicamos con mucho dolor el fallecimiento de nuestro querido padre, esposo y abuelo Günther Drexler. Lo despedimos en la madrugada en su propia cama rodeado del amor de toda su familia”. Daniel también compartió detalles sobre el velatorio y la ceremonia de despedida: “El velatorio será en el día de hoy (Domingo 3 de Noviembre), entre las 9.30 y las 12.30 en Martinelli (Canelones esquina Barrios Amorin). A la 12.30 partiremos hacia el cementerio Israelita de La Paz donde la ceremonia será a las 13.15″.

La profunda reflexión de Jorge Drexler sobre la música en español

A principios de año, Jorge se refirió al gran impacto que tuvo la música en español (Crédito: AP/Manu Fernández)

Además del gran amor que siente por su familia, el compositor de 60 años supo dejar en claro su pasión por su labor. En ese marco, reflexionó sobre el impacto actual de la música en español: “Creo que la música latina está en un momento muy, muy bueno. Ni siquiera el Quijote llegó tan lejos como está llegando hoy la música urbana de habla hispana en el mundo. Puedes ir a todas partes y encontrarás música que está escrita en español”, afirmó. Añadió también su satisfacción por este fenómeno: “Estoy feliz de ver que (el español) abre las puertas a lugares que nunca pensé que podríamos llegar”.

Por otro lado, Drexler habló de su incursión en la inteligencia artificial. Si bien la descartó como una opción para la composición de sus temas, esto no fue impedimento para que probara usarla. “Me gustan las biografías y me gustan los compositores, me gusta conocer la personalidad de una persona. Y me gustan los errores que te guían por lugares inesperados. Así que sigo prefiriendo las canciones escritas por seres humanos”, aseguró en ese entonces.

En ese sentido, se refirió a la posibilidad de colaborar con otros artistas como sucedió en su anterior álbum, ya que lo calificó como “un alivio para mí, me libera de mí mismo. Mi peor enemigo cuando se trata de escribir es mi pasado, mis obsesiones, mi forma de trabajar. Es lo que soy. Y estoy feliz de mostrarlo, pero al mismo tiempo, es una gran carga”.