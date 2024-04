Para Jorge Drexler, hoy “la música en español abre puertas que ni el Quijote pudo”

Jorge Drexler - "Derrumbe"

Tras dos años de gira en el continente americano, Jorge Drexler se embarca en una serie de conciertos por Europa, aprovechando un impresionante momento cultural. “Creo que la música latina está en un momento muy, muy bueno. Ni siquiera el Quijote llegó tan lejos como está llegando hoy la música urbana de habla hispana en el mundo. Puedes ir a todas partes y encontrarás música que está escrita en español”, dice el cantautor uruguayo en una entrevista en Madrid. “Estoy feliz de ver que (el español) abre las puertas a lugares que nunca pensé que podríamos llegar”.

Lejos de las multitudes que lo han acompañado en la gira de su 14° disco de estudio, Tinta y tiempo - que le valió cuatro de sus 13 Latin Grammy — la nueva aventura de Drexler será más íntima: voz, guitarra y un repertorio abierto para un público que “probablemente va a verme por primera vez”. “Siempre he mirado hacia el oeste (...) cruzo el Atlántico para ir a Brasil, a Argentina, a México, a Estados Unidos, Canadá, a Chile, y, tengo tanto trabajo en esa parte del mundo que no miré lo suficiente al este”, apunta el músico ganador de un Oscar.

Drexler presentará en Europa un concierto íntimo: solo su voz y guitarra

“Estoy muy feliz de ir a ciudades que voy a visitar por primera vez y a otras, como París o Berlín, que fui una vez hace mucho tiempo”, señaló Drexler, quien se presentará en Irlanda, Italia, Suecia y Dinamarca, entre otros países. La serie de conciertos servirá para presentar en vivo “Derrumbe”, una canción sobre la pérdida del amor incluida originalmente en la banda sonora de la serie Todo va a estar bien del actor y director mexicano Diego Luna.

Cuando a mediados de junio concluya con el tour, luego de más de dos años en la ruta, regresará al sillón de cuero oscuro de su estudio en el centro de Madrid para, dejando a un lado las expectativas a su alrededor, sentarse con una guitarra y papel en blanco para “tratar de que algo venga de algún lugar inesperado y caiga en el papel”.

Jorge Drexler estrenó este año "Derrumbe", una canción sobre el amor perdido, parte de una serie dirigida por Diego Luna

Aunque a medida que aumenta su repertorio, la composición también se complica. “Escribir canciones, en lugar de ser más fácil con la experiencia, en mi caso siento que es cada vez más difícil. Una vez que has escrito 200 o 300 canciones, todas y cada una tienen que abrir un pequeño espacio, que está cada vez más lleno con tu repertorio”, indicó Drexler.

Recurrir a la inteligencia artificial no es una opción, al menos por ahora, para él aunque trató de entender su funcionamiento y probó el ChatGPT. El resultado, aunque estaba “perfectamente escrito, desde el punto de vista sintáctico, ortográfico”, cuenta, carecía de poesía.

“Me gustan las biografías y me gustan los compositores, me gusta conocer la personalidad de una persona. Y me gustan los errores que te guían por lugares inesperados. Así que sigo prefiriendo las canciones escritas por seres humanos”, opina.

Escribir canciones se vuelve un reto cada vez mayor, dice Jorge Drexler

Aunque no descarta colaboraciones en el proceso creativo, como las canciones que firmó con Rubén Blades, C. Tangana o Noga Erez en su anterior disco, pues “es un alivio para mí, me libera de mí mismo. Mi peor enemigo cuando se trata de escribir es mi pasado, mis obsesiones, mi forma de trabajar. Es lo que soy. Y estoy feliz de mostrarlo pero, al mismo tiempo, es una gran carga”.

En ese ámbito, no se pone restricciones, podría trabajar con gente del “mundo del rap freestyle, del mundo de las (...) canciones largas, canciones cortas, de géneros diferentes, de generaciones diferentes”, detalla. “No creo que la música que hicimos en el pasado fue la buena, como la mayoría de mi generación. (Estoy) más interesado en la música que escucha mi hija de 12 años que en la que escuchaba mi generación. Intento estar abierto a cosas diferentes”, concluye.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Manu Fernández]