La irónica reacción de Griselda Siciliani sobre Sabrina Rojas: “Yo quiero que todos me quieran, incluso ella”

“Todo vuelve”, lanzó Sabrina Rojas en una nota con Ángel de Brito en Bondi Live, en una entrevista en donde le dedicó punzantes frases a Griselda Siciliani por su romance con Luciano Castro, su ex y padre de sus dos hijos. LAM fue a buscar a la protagonista de Envidiosa, quien esta tarde se paseó feliz con el actor por el barrio de Palermo, y en una nota a la salida del teatro reaccionó de una particular forma a los dichos de la exmodelo.

“Leí lo que dijo, pero no lo vi. Viste que es diferente cuando lo leés que cuando lo ves. Yo no opino de nadie ni de nada que tenga que ver con mi vida o que no tenga que ver con el trabajo”, comenzó diciendo, para terminar reconociendo que no le es ajeno ni le da lo mismo lo que piense Sabrina.

“Te respondería más con un cassette, pero a mí lo que me pasa, para ser completamente honesta, lo que realmente me pasa, es que yo quiero que todos me quieran. O sea, incluso Sabrina. Por eso soy actriz, soy ariana y quiero que todos me quieran. Yo sé que no es posible que eso suceda, pero uno tiene la fantasía. Entonces cuando leés que alguien no te quiere o tiene algo con vos, no me gusta. Me gustaría que me quieran, pero es una fantasía medio infantil”, aseguró, entre risas.

En ese momento el cronista del ciclo de América recordó el enfrentamiento que tuvo Sabrina con Flor Vigna cuando esta última estaba en pareja con el galán. “Yo te puedo hablar de mí y me parece que son estilos. Y bueno, así como yo no hablo, hay otros que les da ganas de hablar y son estilos. Ninguno está ni bien ni mal”, afirmó.

“¿Ya se dio un cumpleaños en donde hayan estado reunidos?, preguntó el notero. “No. No, no. No es necesario”, opinó, sobre la posibilidad de un encuentro de la ex y la actual de Castro. “Es algo que se tiene que dar. Son familias ensambladas”, insistió el periodista. “¡O no! Es muy divertido ser novios. Yo soy muy partidaria de eso. No soy muy ‘Susanita’”, se diferenció.

“¿Te molesta que te pongan en ese lugar porque, en su momento, Flor dijo que vos le escribías a Luciano cuando estaba en pareja y ahora lo dice Sabrina?”, indagó, momento en el que se detuvo a pensar. “Sí, claro que me molesta, pero no sé cómo explicarlo sin sonar políticamente correcta. Es algo que me incomoda porque preferiría que nadie hable de mí de esa manera o que nadie hable de mi vida. Pero tampoco es nada grave. Si alguien dijera de mí alguna cosa que me parezca ofensiva por ahí no podría mantenerme tan fresca, pero nadie dijo nada que me ofenda”, opinó, con sinceridad.

“Cada uno vive como quiere y habla de lo que quiere. Somos todos libres y soy partidaria de respetar, dentro de lo que se pueda, las opiniones, las maneras y los estilos de los demás, que no tienen que ser iguales a los de uno. Pero si es posible que todos me quieran, capaz vos me lo podés gestionar”, se despachó, ácida, mientras aseguraba que le daría una oportunidad a tomarse un café con Sabrina. “Quiero que todos me quieran naturalmente. Si es para que me quieran, todo”, concluyó.

Al terminar la nota, De Brito fue lapidario. “No le creo nada. ¡Le chupa un huevo Sabrina Rojas! No quiere que la quiera, se está haciendo la buena”, arrojó, mientras que Yanina Latorre siguió la misma línea. “Para mí fue ironía pura. Fue irónica. Se hacía la ‘buenita’ y no. Estará diciendo ‘chupámela, Sabrina Rojas’”, se despachó, siempre picante.