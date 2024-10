Tras la fuerte acusación de Coty Romero, Juli Poggio le salió al cruce y contó su versión de los hechos: “Quedó un resentimiento“

Coty Romero acusó a Julieta Poggio de sabotear su carrera y relacionarse con intenciones maliciosas.

Lo esencial: las antiguas rivales de Gran Hermano, Coty Romero y Julieta Poggio, retomaron su confrontación en un intercambio público que incluyó acusaciones de sabotaje laboral y reproches personales. Romero, quien recientemente dejó el programa Cantando 2024, señaló que Poggio intentó perjudicar su carrera, mientras que la influencer calificó sus acusaciones como mentiras. Coty, por su parte, afirma tener pruebas de sus acusaciones, aunque no las mostró.

Juli Poggio respondió a las acusaciones de Coty Romero

Coty Romero y Julieta Poggio, ambas ex participantes de Gran Hermano, volvieron a encender una polémica que parecía haberse enfriado. Las acusaciones de sabotaje laboral y los reproches sobre su antigua rivalidad dentro del reality reavivaron el conflicto en un contexto mediático que no dejó de sumar controversia. Todo comenzó después de que Romero abandonara el Cantando 2024, el certamen televisivo conducido por Florencia Peña, tras una disputa pública con Gladys “La Bomba” Tucumana, entre otras cosas. A su vez, la influencer no solo disparó contra la especialista en el concurso, sino también contra Poggio, señalándola por supuestamente intentar “bajarla de trabajos”.

Consultada por un cronista del programa Nuevas tardes de la TV Pública, Poggio se mostró tajante ante las acusaciones. “No me afecta. Es otra mentira más que dijo. Otro bardo más. Yo me considero buena mina porque lo siento y sé la clase de amiga e hija que soy”, respondió, minimizando las palabras de Coty.

Durante la entrevista, Poggio también reconoció que la relación entre ambas tuvo sus momentos tensos, como ocurrió en el bautismo de las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, amigos y ex compañeros de Gran Hermano. “Había una vibra medio cortada, la verdad. Pero, a veces, las cosas no se dan y no fluyen”, confesó Julieta. Además, insistió en que nuscó acercarse a Coty en ese evento, pero encontró que no era fácil disimular la falta de sintonía. “Te juro que se intentó. Yo puse mi buena predisposición, pero a mí no me sale ser falsa”.

Para Julieta, las tensiones con Coty Romero se remontan al 2022, cuando ambas participaban en Gran Hermano. Según la ex participante, la frialdad que ahora reina entre ellas tiene su origen en roces nunca resueltos dentro del reality. “Creo que, en el fondo, quedó un resentimiento. Hay cosas que yo no me puedo olvidar. Por ejemplo, como ella habló de mí o de Dani (Celis) en su momento”, explicó Poggio quien aclaró que los comentarios negativos dejaron una huella difícil de borrar, lo que entorpece cualquier intento de cordialidad.

Pese a las diferencias, Julieta parece preocupada por cómo estos problemas podrían afectar su amistad con Nacho Castañares, quien es ahora la pareja de Coty. En la misma entrevista, Poggio fue clara al respecto: “Ojalá que sí, que esté todo bien con él. Pero también entiendo que una pareja es algo que pesa mucho y es algo que se prioriza”. Además, agregó que prefiere dar un paso al costado en caso de ser un obstáculo en la relación de Coty y Nacho. “En este momento, entiendo que él está superenamorado, así que si yo voy a ser un problema, prefiero no serlo”.

Otro punto que avivó la polémica son las “pruebas” que Coty asegura tener en contra de Poggio. Julieta, sin embargo, desmintió con firmeza la existencia de tales evidencias y cuestionó su veracidad: “Eso es algo muy feo porque hay unas capturas falsas dando vuelta, pero eso es muy fácil darse cuenta cuando algo no es real”. Insinuó que detrás de esas pruebas podría haber intenciones malintencionadas, y afirmó que, de cualquier modo, ambas siguen vinculadas a la misma agencia.

La versión y la palabra de Coty:

Coty Romero acusó nuevamente a Julieta Poggio de dejarla sin trabajos

En el programa PPZ Stream, Coty Romero compartió su versión de los hechos. Cuando le preguntaron si era cierto que Julieta la había dejado de seguir en redes sociales, la joven no dudó en responder: “¡Sí! Me lo dijeron ayer y yo también la dejé de seguir porque yo no soy fan de nadie”. Asegura que lleva tiempo soportando ciertas actitudes que prefiere evitar. “Además, me vengo aguantando un montón de cosas que en su momento me quedé callada cuando salió el tema de que ella era quien me bajaba de trabajos y eso... yo me quedé mute (callada)”, lanzó, dejando claro su malestar.

Romero también aseguró tener evidencias de lo que afirma, aunque aún no las presentó al público. “¿Y la cantidad de pruebas que tengo yo de todo eso? ¡Me callé la boca un montón de cosas!” declaró, sugiriendo que el público desconoce el verdadero trasfondo de su enfrentamiento. “La gente no sabe cómo es la cosa para el afuera y para el adentro”, añadió. Según Coty, su carácter siempre fue motivo de crítica: “A mí me tiene podrida porque yo soy así, soy frontal y por eso mucha gente me odia”.

A pesar del conflicto, Coty cuenta con el apoyo de su pareja. La ex participante de Gran Hermano reveló que Nacho la comprende en este conflicto y respalda su posición. “Por suerte, él me re entiende. Y me dice: ‘Tenés toda la razón’”, confió, dejando claro que se siente acompañada por Castañares.

Coty también mencionó que, cuando aún se seguían en redes sociales, fue ella quien tomó la iniciativa de enviarle un mensaje a Julieta para sugerirle que mantuvieran una relación cordial debido a su relación con Nacho. Sin embargo, aunque Julieta respondió con aparente buena disposición, su trato no tardó en cambiar. “Ella me respondió que ya había quedado todo atrás, pero siempre que podía tiraba un comentario pasivo, agresivo”, recordó Coty, señalando que esa actitud pasiva-agresiva de Julieta no ayudó a sanar las heridas.