La profunda reflexión de Tini Stoessel: el audio donde cuenta cómo se siente y los proyectos que se vienen

Tini Stoessel anuncia un nuevo lanzamiento musical, en un momento de gratitud y crecimiento personal.

A través de WhatsApp, expresó su emoción y gratitud hacia sus seguidores.

Después de enfrentar depresión, Tini asegura haber encontrado plenitud y se siente muy feliz.

Lo esencial: la cantante argentina Tini Stoessel compartió con sus seguidores que atraviesa un gran presente personal y profesional. En un mensaje de voz en WhatsApp, expresó su felicidad y entusiasmo por su próximo proyecto musical, y resaltó cómo el apoyo de sus fans la acompañaron en cada etapa de su carrera. Tras enfrentar problemas de salud mental, la artista asegura estar disfrutando intensamente de cada logro, agradeciendo especialmente a sus seguidores por el apoyo constante.

El mensaje de Tini Stoessel para sus fans

La cantante Tini Stoessel, tras un período de desafíos personales y profesionales, se encuentra en un gran momento profesional y personal de plenitud y gratitud. Así lo compartió esta semana con sus seguidores, a quienes transmitió un mensaje lleno de entusiasmo a través de su canal de difusión en WhatsApp, y adelantó además detalles de su próximo proyecto musical. Luego de tiempos difíciles en los que debió enfrentar cuestiones de salud mental, Martina asegura estar disfrutando intensamente de cada logro y del apoyo incondicional de sus fanáticos.

Es que Tini logró un gran éxito en Argentina y el mundo a lo largo de su carrera, y supo construir un sólido camino en la música y la actuación, hasta consolidarse como una de las artistas locales más reconocidas tanto en el ámbito local como en el internacional.

Sin embargo, meses atrás en una nota que le dio a Gabriel Rolón contó cómo el éxito no la eximió de enfrentar dificultades personales. Hace unos meses, Tini se sentó en el diván del psicólogo y psicoanalista y habló abiertamente sobre los momentos tormentosos que parecen haber quedado atrás.

Aunque ahora, este miércoles más precisamente, la cantante volvió a abrir su corazón, pero esta vez de una forma más directa y cercana. A través de un mensaje de voz en su canal de difusión de WhatsApp, Tini compartió con sus seguidores su actual estado emocional y el entusiasmo que siente por los proyectos en los que está trabajando. “Hola mis amores. Hace bastante que no mandaba un audio, pero quería contarles algo,” comenzó diciendo la cantante.

La fuerte confesión de Tini Stoessel a Gabriel Rolón

Tini confesó el entusiasmo que siente por su nuevo proyecto musical, el cual está próximo a ver la luz. “Ayer, cuando llegué a mi casa, después de filmar, me fui a dormir muy feliz, muy contenta, muy emocionada. Me pone muy contenta verme así y estar disfrutando tanto de todo este proyecto musical que estamos preparando”, continuó.

Y es que la exVioletta no solo anticipó lo que sus seguidores podrán ver pronto, sino que también reflexionó sobre el camino que recorrió hasta este punto, asegurando que todo fue fundamental para su crecimiento. “Sé que fui pasando por muchos procesos en lo personal, también en lo profesional, y fueron momentos y tiempos que para mí fueron necesarios y que me hicieron crecer un montón en todos los aspectos”, afirmó.

La cercanía de Tini con sus fanáticos fue clave en cada etapa de su carrera, y ella misma reconoció el apoyo constante que recibe de quienes la siguen. En su mensaje, no dejó de expresar gratitud por cada palabra y gesto que recibe de su comunidad: “Gracias por estar ahí, por acompañarme y por los mensajes que me mandan siempre”, expresó la artista. Para La Triple T, este vínculo no solo le brinda motivación, sino también una conexión genuina con sus seguidores que la acompaña en cada paso de su evolución profesional.

Con esas palabras, la cantante transmitió un fuerte contraste entre el momento difícil que confesó en la entrevista con Rolón y el estado de plenitud que vive hoy. “Falta muy poquito y no saben lo contenta que estoy, la verdad. Los amo mucho”, finalizó, reflejando el cambio radical en su vida desde aquellos días de lucha hasta este presente cargado de felicidad y proyectos.