Furia de Gran Hermano habló de su enfermedad y del odio que recibe en las redes: “No me duele ni me molesta”

Lo esencial: Juliana Scaglione, más conocida como Furia, viene experimentado el lado complejo de la fama desde su paso por Gran Hermano y el programa que compartió con Alex Caniggia. En una entrevista con Mshow, de Ciudad Magazine, Scaglione reflexionó acerca de la exposición que, hasta ahora, le trajo tanto cariño como críticas; especialmente tras revelar su diagnóstico de leucemia. Sin dejarse amedrentar, decidió enfocarse en el mundo del streaming y mantener una actitud positiva, a pesar de recibir mensajes hirientes en redes sociales.

Furia de Gran Hermano habló de su enfermedad y el odio que recibe en las redes

Luego de su paso por Gran Hermano, Juliana Scaglione, más conocida como Furia, viene experimentado cómo la exposición en la televisión transforma su vida cotidiana para bien y para mal. Aunque disfruta de la atención de sus seguidores, también ha tenido que enfrentar los desafíos de una popularidad que a veces viene cargada de críticas en redes sociales y un odio inesperado, especialmente tras compartir su lucha contra la leucemia. En una reciente entrevista con Mshow (Ciudad Magazine), Furia habló sin reservas sobre cómo cambió su vida desde el reality y lo que significa convivir con la enfermedad mientras gestiona la fama.

Desde que terminó su participación en el reality y en el programa de Alex Caniggia, Furia decidió enfocarse en su carrera a través del streaming. “Estoy haciendo streaming en casa, me presento en cualquier lugar que me inviten, no tengo drama, todo va yendo a su curso”, comentó, demostrando su disposición a aprovechar todas las oportunidades que el mundo del entretenimiento le ofrece. Con entusiasmo, adelantó sus expectativas respecto al próximo reality de convivencia: “Ahora viene el nuevo Gran Hermano, yo estoy muy contenta con lo que logré”, afirmó, mostrando su satisfacción por lo conseguido hasta el momento.

La fama también le trajo una oleada de críticas que enfrenta como puede. De hecho, contó sobre el impacto de algunos de los comentarios más hirientes que recibió, especialmente aquellos relacionados con su enfermedad. “Lo peor que leí fue cuando me pusieron: ‘Espero que la leucemia vaya más rápido para que no estés más en este mundo’”, confesó en referencia a los mensajes que recibió en redes sociales. “Creo que hay muchas personas que tienen que trabajar su interior, por eso no me duele ni me molesta”, dijo en cuanto a esto.

Desde que compartió públicamente su diagnóstico de leucemia, Furia recibió una variedad de respuestas, algunas de ellas hostiles. En lugar de permitirse ser derrotada por estos comentarios, dice que sostiene una actitud positiva y reflexiva sobre quienes la critican, afirmando que no se deja afectar profundamente. “Yo salí a la calle y la verdad que no tuve ninguna discusión con nadie ni me faltaron el respeto”, dijo, destacando la diferencia entre los ataques que recibe en redes y sus experiencias en la vida real.

Aunque esperaba que la euforia de sus fanáticos fuera temporal, Furia dice que sigue siendo reconocida y abordada con cariño en la calle, donde el apoyo de sus seguidores es constante. “Me pasa que yo pensé que iba a pasar la euforia e iba a poder salir a caminar tranquilamente, pero no”, confesó. Lejos de molestarse por estas demostraciones de afecto, asegura que la experiencia viene siendo positiva. “No es que me atacan sino que me piden saludos, me abrazan, me gritan ‘Furia’ desde los autos”, reveló, dejando claro el entusiasmo que su presencia genera en el público.