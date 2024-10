Jimena Barón confesó la pequeña mentira que le dijo a su mamá: “El egreso fue totalmente ficticio”

Jimena Barón tiene una gran relación con su madre y la llevó a conocer Disney (Foto: Instagram/@mcgabrielabaron)

Jimena Barón compartió una anécdota de su adolescencia en redes sociales.

La cantante asistió a una ceremonia falsa de egreso sin haber terminado el colegio.

Su madre, Gabriela, emocionada, la felicitó pensando que era un logro real.

Lo esencial: en una serie de publicaciones en Instagram, Jimena Barón reveló una insólita anécdota de su juventud, en la que organizó un “egreso ficticio” para su madre, quien no sabía que la cantante no había terminado la secundaria. Debido a sus compromisos laborales desde joven, Barón no logró completar sus estudios a tiempo. Sin embargo, su colegio le permitió participar en una ceremonia simbólica, donde recibió un diploma falso. Su madre, sin conocer la verdad, la aplaudió emocionada y la felicitó. La historia también incluyó el apoyo del director del colegio, quien la alentó a participar en el viaje de egresados con sus compañeros

Jimena confesó que no terminó el secundario junto a sus compañeros a causa del trabajo (Foto: Instagram/jmena)

Jimena Barón tiene una gran presencia en las redes sociales, con una excelente relación con sus seguidores, a los que cuenta algunos detalles de su día a día. En una nueva historia que compartió en su perfil de Instagram, reveló la mentira piadosa que armó para su mamá, cuando todavía estaba en el secundario.

Debido a que comenzó su carrera como actriz desde una temprana edad, el colegio fue una tarea difícil de compaginar con su vida diaria, por lo que no logró terminar el secundario a tiempo, pero decidió formar parte de un egreso ficticio. Esta historia surge porque a la artista se le rompió el auto, y una marca importante le prestó uno para qué lo usará mientras tanto. En el chat familiar mostró el vehículo y Gabriela reaccionó con pura emoción, y la cantante de “La Cobra” escribió: “La amo. Ella llora y me felicita por logros ficticios”.

El colegio hizo que fuera parte de la ceremonia y le entregaron un diploma falso

En el siguiente posteo que hizo en sus stories de Instagram reveló la desconocida anécdota: “¿Acaso nunca les conté que no terminé el colegio (pues trabajaba todo el día y no daba más) y, por ende, no me egresé? Pero a mi colegio le dio pena dejarme afuera y me incluyeron igual en el egreso totalmente ficticio”. La institución no solo se tomó el trabajo de incluirla en la celebración, sino que también la hicieron participar de la entrega de diplomas.

“Hubo entrega de diplomas. En algún momento me nombraron. Yo pasé, agarré un papel mientras mi mamá aplaudía, gritaba y lloraba desconsoladamente ante mí no egreso”, contó junto al reconocido meme de Moria Casán riendo en el Bailando. La emoción de su madre no quedó allí, ya que una vez terminada la ceremonia se acercó a su hija: “Después me felicitó y me dijo que estaba muy orgullosa de mí”.

La entrega de diplomas no fue lo único en lo que la integraron. Como todos los años, el último curso planea el viaje de egresados y a la hora de partir en esta aventura Barón recibió el aliento del director de la escuela: “Luego llegó el viaje de egresados al que fui porque mi director de colegio me dijo ‘ya sos una nena que trabaja hace demasiado tiempo, no te quedes sin los recuerdos más importantes de tu vida. Además, tus amigos te adoran. No te hagas ni les hagas eso’. Y así fue que Alberto Olivero me mejoró bastante la vida”.

Gabriela, la mamá de la cantante, "lloraba desconsoladamente" al ver a su hija en el escenario

Gracias a la recomendación del director del colegio fue parte del viaje de egresados

Jimena Barón contó si se casará con su novio Matías Palleiro

Luego de tres años de relación y de convivir hacer varios meses la cantante habló de la posibilidad de casamiento con Matías Palleiro. Cuando un usuario le preguntó si consideraba casarse con su novio, Barón fue clara en su respuesta: “No solo jamás me interesó casarme, sino que ahora lo contagié a Matías con el asunto, así que no creo. Perdón”.

Esta respuesta refleja una postura firme sobre el matrimonio, una institución que la cantante y actriz ha decidido no perseguir. La falta de interés de Barón en casarse parece ser compartida ahora por Palleiro, lo que indica que ambos han alcanzado un acuerdo en su relación, alejándose de las expectativas tradicionales de formalizarla legalmente.