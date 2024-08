Jimena Barón, enamorada de Matías Palleiro, mostró cómo pasaron su sábado de lluvia y amor: “¿Seremos como esas parejas?”

La actividad que eligió Jimena Barón para el sábado de lluvia (Video: Instagram/jmena)

Los días de lluvia son la excusa perfecta para quedarse en casa y Jimena Barón no dejó pasar la oportunidad de tener un momento en familia junto a su hijo Momo y su pareja, Matías Palleiro. Luego de tres años de relación y de haber apostado por la convivencia, la cantante mostró la actividad que eligieron para el día gris.

En sus redes sociales la cantante comparte con sus seis millones de seguidores su día a día, las bromas que le hace a su novio, las recetas veganas que prepara para las comidas y la relación con su hijo, por lo que no es ninguna sorpresa que decidiera mostrar la particular tarea que emprendió junto a su pareja. La intérprete de “La Tonta” decidió iniciar un rompecabezas y en medio del proceso se tomó el tiempo para hacer una profunda reflexión acerca del estado de su relación.

Con un corto video la actriz le enseñó a sus seguidores el complicado rompecabezas de 1000 piezas que eligió como entretenimiento para el sábado de lluvia. Se trata de una colorida escena de fiesta que la artista tenía a medio resolver. Fiel a su estilo organizado, y tal como marcan los manuales, las piezas restantes estaban divididas por colores, y acomodadas para poder ubicarlas con facilidad.

El rompecabezas de mil piezas que hizo Jimena Barón

Si bien Matías decidió no formar parte de esta tarea, igualmente acompañó a la actriz de Casi Ángeles. Sentado en una esquina de la gran mesa del comedor, el empresario estaba disfrutando del deporte a dos pantallas. En una computadora, palpitaba la clasificación de la Fórmula 1 con el debut el argentino Franco Colapinto. En la otra, tenía sintonizado el partido de rugby de los All Blacks contra Sudáfrica por el Rugby Championship.

“Buen día, ¿seremos ya como esas parejas de gente grande que hacen cada uno lo suyo, pero juntos?”, fue la pregunta que planteó Jimena en la historia de Instagram, en la que aclaró que la casa tiene espacio suficiente para que cada uno haga lo que quiera en habitaciones diferentes. Esta no es la primera vez que la actriz de Gasoleros hace partícipes a sus seguidores de sus profundas reflexiones, ya que su perfil de Instagram se convirtió en su lugar elegido para expresar lo que siente y piensa.

Matías decidió hacerle compañía a Jimena

La reflexión de Jimena Barón acerca del amor

Hace algunas semanas Barón y Palleiro decidieron hacer un pequeño viaje de solteros a Brasil, donde lograron subir la Pedra da Gávea, un monolito que se eleva 842 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto y está situado en Barra da Tijuca.

Luego de haber completado esta intensa y extrema actividad, la influencer posteó una profunda reflexión acerca de su vínculo amoroso: “El amor es una cosa y los vínculos y la pareja otra. El amor es impulsivo, inexplicable, mágico. Los vínculos son un trabajo que hay que entender, son una construcción”, comenzó el posteo de Jimena.

“Hay que tener valentía para mostrar las partes rotas que nos hacen sentir expuestos y hay que confiar en que la otra persona va a tratarlas con cuidado y no las va a romper más. El amor es absoluto pero los vínculos van rotando, no existe ese 50/50, los vínculos son a veces 20/80 a veces 40/60 y a veces todo vos y el otro nada y viceversa, porque no se puede, porque pasan cosas, porque la vida no es fácil y entonces uno banca al otro o es bancado porque pronto va a volver a cambiar. Así es la vida”, expresó Barón acerca de lo que es el amor para ella.

Jimena Barón y Matías Palleiro en la cima de la Pedra da Gávea (Foto: Instagram/jmena)

Como no podía ser de otra manera, le dedicó gran parte del mensaje a su novio: “Matías es mi casa, donde yo siento todas estas cosas, pero siempre dentro de él que es mi casa. Yo no quiero irme, quiero trabajar, quiero mejorar y quiero compartir todo con él, lo no tan lindo también. Estoy dispuesta a aburrirme, a dudar, a darle de más, a pedirle más, a proyectar, a esperarlo, a recibir un montón, a exigirle más y a que me exija más, a pensar, a hablar, a discutir, a apasionarme, a ilusionarme y a desencantarme”.