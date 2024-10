El exabrupto del hermano de Guillermo Francella contra una periodista tras los rumores de separación del actor: “Mintió”

El hermano de Guillermo Francella reaccionó a los rumores de separación (Video: América TV/Intrusos)

En un inesperado cruce de declaraciones, Ricardo, el hermano del reconocido actor Guillermo Francella, le respondió con dureza a la periodista Paula Varela, quien contó acerca de una supuesta separación entre el protagonista de El Encargado y su esposa, Marynés Breña, después de 36 años de matrimonio. La información, que difundió la integrante de Socios del Espectáculo (El Trece) en sus redes sociales, desató la inmediata reacción del mayor de los Francella, quien negó tajantemente la noticia.

Visiblemente molesto, el hermano del actor se expresó en el programa Desayuno Americano (América TV), que conduce Pamela David. Como se ve en el video que encabeza esta nota, el hombre lanzó un mensaje contundente acerca de las versiones que comenzaron a surgir tras el video de Varela. “La voy a encontrar a esta mina. Ahora voy a hablar con mi hermano porque quiero saber el nombre y el apellido para mandarla a la conchx de su madre, pero públicamente”, afirmó.

El tío de Nicolás y Yoyi no solo negó los rumores, sino que también aprovechó para criticar a los medios. “Lo que dijo (Javier) Milei, muchos dicen que está ‘alteradito’, no tiene nada de alterado el Presidente con respecto a la prensa. Lo que me enoja es que (Paula Varela) mintió. Eso es lo peor. Mentir, mentir. Por eso hay mucha calumnia en la prensa. Informate y después hablamos”, declaró.

Cabe destacar que Ricardo tiene una vida alejada de los medios, es el dueño de una inmobiliaria en el barrio de Belgrano y tan solo aparece en ocasiones especiales, como fue la entrega de Premios Martín Fierro de Cine y Series, a la cual acompañó a su hermano, que se llevó dos estatuillas, entre ellas, el galardón de oro.

Horas después, la periodista respondió a los dichos de Ricardo en Intrusos (América TV), ciclo que conduce Flor de la V. Con un tono de voz conciliador, la mujer calificó los insultos del hermano de Guillermo de “excesivos” y aclaró que no lo conoce.

“Creo que no es muy educado, lo escuché insultando. No me parece educado, por supuesto”, expresó Varela. “Quiero darle un ‘changüí', creo que le agarró un momento de calentura. No sé, pero no tengo trato con él, yo no lo conozco”, agregó.

Paula también aprovechó para destacar la actitud de Guillermo, a quien sí conoce y con quien tiene trato, y subrayó que el actor no suele reaccionar de forma similar. “Guillermo no es así, jamás se manejó así y tampoco me llamó por teléfono. No está enojado conmigo, que es lo importante, porque en realidad el protagonista es él y su mujer Marynés, que también es un amor”, puntualizó la periodista en Intrusos.

Las palabras de la periodista de espectáculos que desataron la furia de Ricardo Francella fueron: “Después de 36 años de estar juntos, (Guillermo y Marynés) se separaron. Pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares y tienen una muy buena relación”.

Luego habló de la salida de los hermanos a la entrega de los Martín Fierro, donde casualmente Guillermo no asistió con su pareja, como suele hacer, y del discurso que dio el hombre al consagrarse ganador.

Durante la velada, fue galardonado con dos premios, incluyendo el Martín Fierro de Oro y el premio a “Mejor Actor” por su papel en El Encargado. Sin embargo, su discurso evitó cualquier referencia a su esposa, un detalle que no pasó inadvertido y que, según Varela, “alimentó los rumores” que venían circulando.

“Algunos decían que quizás no se quería meter en política… pero en este contexto podemos pensar que tal vez no quería hacer referencia a algo personal”, comentó la periodista sobre la posible razón detrás de la omisión. Otro detalle que llamó la atención de la periodista fueron los viajes en soledad que hizo cada uno de ellos. Por un lado, Guillermo viajó a la ciudad de Miami con su único hermano; y, por el otro lado, Marynés también viajó sola a un destino que Varela no reveló.