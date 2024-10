Pampita reaccionó picante a los rumores de romance con Martín Pepa a un mes de su separación: “¡No me voy a ir al infierno!”

La contundente reacción de Pampita cuando le preguntaron por Martín Pepa: “¡No me voy a ir al infierno!” (Video: A la tarde, América)

Después de los rumores de que Pampita y Martín Pepa pasaron un fin de semana juntos, y de las versiones cada vez más fuertes de que empezaron una relación, la conductora fue abordada por el notero de A la tarde. El momento se dio cuando ella ingresaba a grabar a Los 8 escalones de los 3 millones, el ciclo de Guido Kaczka. Aunque prefirió no hablar del vínculo que mantiene con el empresario, sí se refirió a la familia de él y los tiempos para comenzar un vínculo amoroso tras su separación de Roberto García Moritán.

“No tengo nada para decir. Estoy en un momento de pasarla bien, salir con amigos, salir a comer y al cine”, aseguró, sonriente. “No entiendo por qué les parece tan raro que una persona pueda ir al teatro o pueda hacer su vida. No entiendo por qué piensan que les tengo que dar explicaciones”, lanzó, ya más filosa al ciclo de Karina Mazzoco.

Sobre todo lo que se viene diciendo sobre el incipiente romance que estaría viviendo con el polista, afirmó que no todo lo que se dice es verdad. “No quiero hacer aclaraciones porque si no tengo que decir ‘esto sí y esto no’ y no quiero entrar en esa”, señaló, dejando entrever que una parte de los que trasciende es real.

Cuando el cronista ahondó en si la madre de él la acompañó a la caminata a la Basílica de Luján, Pampita primero se molestó y después, terminó reconociendo que conoce a la familia de Martín Pepa. “Si querés que hablemos de mí, yo, encantada. Conozco hace muchos años a la familia. Son amorosos y encantadores”, aseveró.

“Estoy con ganas de estar como estoy ahora. Trabajando, concentrada en mis cosas, cumpliendo con todos los contratos y con todo lo que tengo en agenda desde hace meses”, contestó la animadora al ser consultada si tiene ganas de volver a enamorarse. ”Estoy siendo lo más profesional que hay que ser y cuidando a mis hijos. Y si algún día tengo que salir a comer, me parece que está bien, ¿no?”, lanzó.

Un párrafo aparte fue cuando pareció responderle a quienes cuestionan el tiempo que pasó de su separación de García Moritán y el supuesto nuevo comienzo de una historia de amor. “¡Tanta gente opinando! ¡No me voy a ir al infierno por ir a comer! La verdad que no”, arrojó, mirando a la cámara, enfática. “Estoy en otra sintonía, cuidando a mis hijos y si algún día quiero ir al teatro, voy a ir y al que le caiga mal, lo siento en el alma”, se defendió.

También Pampita se refirió a cómo organiza su vida para cumplir con todos sus trabajos y los tiempos que tiene para dedicarse a sí misma. “Lo hago como me dieron los tiempos toda la vida. ¡A cuántas galas voy de noche! Toda la vida me organicé. Tengo una agenda. Mis hijos se duermen a las ocho de la noche y la verdad es que soy una mujer súper independiente. Yo no me fijo lo que dicen. Hago lo que se me da la gana”, concluyó.

El jueves la modelo y el empresario fueron vistos en un restaurante de la Costanera y después salieron a bailar. Según contaron en LAM, estuvieron cerca toda la noche y hasta aseguraron que los presentes fueron testigos de un beso. Yanina Latorre, quien fue la primera en hablar del romance, aseguró que ellos, los dos pampeanos, se conocieron cuando eran adolescentes en su viaje de egresados y allí nació la chispa. Sin embargo, nunca ocurrió nada y fue la madre de Martín Pepa quien propició su reencuentro.