La transformación física y emocional de Sandra Borghi: “Elijo cuidarme por y para mí”

Sandra Borghi detalló su cambio físico

Sandra Borghi sorprendió al mundo con un cambio físico notable que, en sus propias palabras, refleja una transformación más profunda: la de adoptar un estilo de vida saludable y alineado con su bienestar personal. La periodista de Mediodía Noticias (El Trece) compartió en su cuenta de Instagram un posteo que ilustra su viaje, en el que pueden verse dos imágenes, dos momentos de su vida: en una se la ve con un vestido amarillo de tiempos pasados, cuando, confiesa con los ojos de hoy, “no me sentía cómoda con mi cuerpo”; en la otra, aparece a punto de entrenar, en un estado de energía renovada.

“Hoy me levanté temprano y me fui a hacer ejercicio, como casi todas mis mañanas. Hace tiempo elijo cuidarme por y para mí”, escribió, dejando claro que su compromiso con este cambio es una decisión diaria, sostenida con disciplina. Pero la comunicadora no se aventura sola en este viaje: desde el inicio, contó con el acompañamiento de expertos en nutrición, quienes la guiaron para establecer una rutina saludable y realista.

El posteo de Sandra Borghi en Instagram al hablar de sus cambios

Hace unos meses, ella ya había revelado a sus seguidores que la clave de su transformación no radicaba en soluciones mágicas, sino en la creación de hábitos. “Hoy les voy a contar el secreto que tanto me piden... porque muchos me preguntan desde hace varios meses cómo hice para bajar de peso, a dónde voy, qué como, cómo me mantengo así”, reveló la periodista, al desmitificar cualquier noción de dietas extremas. “Todas esas preguntas tienen una sola respuesta: hábito”.

Durante 9 semanas, la periodista se sometió a un programa de seguimiento en el cual, según ella, comprendió el verdadero poder de la constancia y la disciplina. Este proceso, describió, fue “revelador”, ya que le permitió transformar su vida mediante un cambio de rutina y de alimentación, además de integrar la actividad física como una constante. En un video compartido recientemente, Borghi mostró su día a día, donde las pequeñas elecciones se convierten en el fundamento de su éxito. “No hay magia, no hay dietas milagrosas”, sentenció, en un mensaje que resonó con muchos de sus seguidores. “El único secreto fue cambiar realmente mi rutina, mi alimentación y hacer deporte”.

“No me sentía cómoda con mi cuerpo”, aseguró Sandra Borghi sobre la primera imagen compartida

Con una firme determinación, la periodista estructuró una rutina de ejercicios que sostiene con tenacidad. “Me decían ‘se te fue la mano con el peso, estás muy flaca’, y yo de delgadez extrema no tengo nada. Soy muy disciplinada: voy al gimnasio de tres a cuatro veces por semana, hago yoga los martes a la mañana, me cuido emocional, psíquica y físicamente”, detalló en una reciente entrevista sobre el tema. Este enfoque, basado en la constancia y el equilibrio, reflejaban su compromiso de construir un estilo de vida saludable sin fórmulas mágicas, sino a través de la estructura y la rutina.

Borghi también detalló los cambios que implementó en su alimentación: “Estoy en el peso que quiero estar y lo logré gracias a un nutricionista profesional que me acompañó durante todo un año. Hago ayuno intermitente, como carne solo tres veces por semana y después como carnes blancas, no tomo nada de alcohol excepto los fines de semana”. Este plan de alimentación, diseñado especialmente para ella, fue uno de los pilares fundamentales de su éxito.

"Hace tiempo elijo cuidarme por y para mí”, destacó Sandra Borghi sobre su nueva imagen

Para ella, llegar a este equilibrio en su cuerpo y su mente fueron una revelación, y no dudó en expresar la importancia de cuidar su salud. “Estoy saludablemente en mi peso y lo disfruto, y lo expongo, porque me importa estar bien físicamente”, concluyó, al dejar en claro que su transformación no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia una vida más plena y saludable.