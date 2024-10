“Iosi, el espía arrepentido”, la serie de Daniel Burman protagonizada por Natalia Oreiro, fue nominada a los Premios Emmy Internacional

Trailer - Temporada 2 de “Iosi, el espía arrepentido” (Prime Video)

La serie Iosi, el espía arrepentido, una producción de Oficina Burman, liderada por Daniel Burman, en colaboración con The Mediapro Studio y distribuida por Amazon Prime Video, volvió a captar la atención de la industria televisiva al recibir su segunda nominación consecutiva al premio Emmy Internacional en la categoría de “Mejor Serie de Drama”. Este galardón, otorgado por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, es considerado el más importante de la televisión mundial.

La ceremonia de premiación, que reúne a lo más selecto de la televisión de 21 países, se celebrará el próximo lunes 25 de noviembre en Nueva York.

Desde su estreno, allá por abril de 2022, Iosi fue ampliamente reconocida tanto en Argentina como a nivel internacional. La primera temporada recibió dos nominaciones en los Emmy Internacionales, una en la misma categoría de “Mejor Serie de Drama” y otra para el actor argentino Gustavo Bassani, quien interpreta al protagonista junto a Natalia Oreiro, Mercedes Morán, Marco Antonio Caponi, Alejandro Awada, entre otros.

Además de estos reconocimientos, la serie fue distinguida con seis premios Cóndor de Plata y un Premio Sur; y destacada por medios internacionales como The New York Times y The Hollywood Reporter, como una de las mejores producciones de 2023. Ahora, la segunda temporada puja por un premio en la categoría “Mejor Serie Dramática”, compitiendo contra ficciones como Les Gouttes de Dieu (de Francia), The Newsreader 2 (Australia) y The Night Manager (India).

Aclamada por la crítica, "Iosi, el espía arrepentido" es una producción de Oficina Burman (Foto/Gentileza Prime Video)

La trama y los protagonistas

Basada en hechos reales, Iosi cuenta la historia de un agente del servicio de inteligencia argentino que se infiltra en organizaciones y comunidades con fines de espionaje. Su trama profundiza en los eventos alrededor del atentado a la AMIA, abarcando episodios históricos de gran relevancia para Argentina y explorando las complejidades de la vida de un infiltrado en su camino hacia la redención.

El personaje central está interpretado por Gustavo Bassani, un actor que viene de participar en varias obras de teatro y que asume tal vez el rol que marcará su carrera como un antes y un después. El joven actor era chico cuando sucedieron los atentados terroristas y recuerda poco, pero investigó a fondo para darle credibilidad a su José Pérez. “Leí mucha información desde los patriarcas hasta la fundación del Estado de Israel, aprendí sobre sus comidas, tomé clases de hebreo. Y me basé mucho en lo que le pasaba al personaje: sus demonios, su búsqueda de redención”, comentó en entrevista con Infobae.

En la misma nota, Natalia Oreiro también compartió su historia. “Sabía de qué se trataban los atentados más terroríficos que sucedieron en Latinoamérica; de hecho, me mudé a la Argentina en 1994, cuando fue el de la AMIA. Lo tenía muy presente, pero, como la mayoría de las personas que transitamos en este país, desconocemos aún hoy en día las causas de los culpables. Y creo que de eso se trata también un poco esta serie: de poner un poco de luz a lo que sucedió y hablar también del tráfico de armas en el país. Además, interpretar a una espía en la Argentina es algo poco común, con lo cual fue todo un desafío”, confió a este medio.

Natalia Oreiro ganó como Mejor Actriz de Serie por Iosi, el espía arrepentido : “Cumplo 30 años de trabajo en la Argentina”

Por su rol en Iosi, hace exactamente una semana, la uruguaya recibió el premio a “Mejor Actriz” en los Martín Fierro de Cine y Series. En una terna difícil, en la que se impuso a Mercedes Morán, María Rosa Fugazot, Pochi Ducasse, Mina Serrano, Micaela Riera y Pilar Gamboa, Oreiro aprovechó para destacar su trayectoria. “Cumplo 30 años de trabajo en la Argentina”, señaló. “Ojalá que el año que viene tengamos el recuerdo de las películas que se filmaron este 2024”, manifestó.

Minutos antes, en su paso por la alfombra roja, la actriz dio un fuerte mensaje en solidaridad con el momento que atraviesan el cine nacional y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). “La elección del vestuario fue todo un tema. Debo agradecerle mucho a Pablo Ramírez, que me hizo un vestido increíble. Este lo diseñé yo y me lo realizó Manuel González. Pero bueno, para mí era una decisión qué ponerme, porque es una noche muy especial. Quería enaltecer estos premios que se hacen por primera vez, pero al mismo tiempo entendiendo que es un momento de la realidad de toda la Argentina un poco complicada y entonces quería algo sencillo”, sostuvo.

“Es ambiguo celebrar algo que escasea. Sabemos que va a ser difícil, que el año que viene podamos tener películas. Como actriz deseo que también podamos ver las películas en las salas. De eso se trata. El cine para un pueblo es la memoria, ¿no? Y una alegría a la gente también”, cerró.