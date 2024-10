El contundente video que compartió L-Gante en las horas previas a conocerse el veredicto del juicio: “Es una payasada total”

El posteo de L-Gante a horas de conocerse el veredicto del juicio

El juicio en contra de L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, llegó a su fin y pronto se conocerá el veredicto. En medio del proceso por los cargos de los delitos de amenazas, daño y privación de libertad, el cantante de cumbia 420 y sus allegados esperan un resultado positivo, en especial luego de que la fiscalía pidiera siete años de prisión. En las horas previas a conocerse la resolución final, el compositor decidió compartir un particular posteo ante sus más de cinco millones de seguidores.

En un video difundido en Instagram, una mujer expresó su apoyo al artista. En el mensaje, que luego fue compartido por él mismo, la mujer cuestionó la seriedad del proceso y manifestó su desacuerdo con las acusaciones. “Pobre L-Gante. La verdad es que se pasaron de la raya. Hay tanta delincuencia en el Gran Buenos Aires, o en la Argentina en sí, y se la agarran con este chico”, afirmó, en referencia a lo que considera una atención injustificada sobre el caso del músico en comparación con otros problemas de seguridad a nivel nacional.

A su vez, la misma protagonista del video se refirió a los motivos monetarios que moverían esta causa. “Le quisieron sacar 500 mil dólares para dejar todo en la nada el juicio porque supuestamente secuestró a un matrimonio, lo que es una payasada total”, expresó, con un tono que dejaba claro su postura ante los cargos contra Valenzuela. En el mismo clip, la mujer finalizó con un pedido directo a la justicia en favor del artista: “Dejen en paz al pobre de L-Gante. Espero que el lunes el fallo sea que quedó absuelto”, declaró, expresando su anhelo de que el juicio concluya a favor del cantante.

El artista podría enfrentarse a una pena de siete años por los cargos en su contra

En ese mismo posteo, el perfil, que subió originalmente el mensaje, mostró su apoyo ante las declaraciones de la mujer. “Hermosa señora, toda la verdad dice: vayan a buscar delincuentes y dejen en paz a L-Gante. Justicia y absolución para Elián”, comentó el usuario, reforzando la demanda de quienes consideran que el artista debería ser absuelto. Y, por su parte, el intérprete de “Yo soy tu maestro” lo subió en su propia cuenta y, una vez más, dejó en claro el cariño que le tienen sus fanáticos ante el inminente desenlace del proceso judicial.

Cabe recordar que el artista se mostró positivo desde los inicios de la causa. El pasado 18 de octubre, en medio del desarrollo de los alegatos y la solicitud de la sentencia, este dejó en claro su postura. Ante el juez Ignacio Racca, del Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes, expresó: “Soy una persona inocente y estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Estoy muy enojado por esta situación, por haber llegado hasta acá y tener que hacer estas cosas”.

Tras los alegatos, L-Gante reafirmó su postura de inocencia ante los cargos en su contra (Video: Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires)

Sosteniendo esa línea, Elían se refirió a los representantes de la querella: “Salvo el señor fiscal, quien me parece una persona honorable que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor, si fuera así verídico, las personas que están enfrente de mí me parece que tienen una imaginación de director de cine o de niño mentiroso”. Y agregó: “No me creo Dios, pero sí creo mucho en Dios y se me hace muy desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales y quieren hablar de leyes y justicia”.

También lo había dejado en claro en su paso por el diván de Susana Giménez. Lejos de dar el brazo a torcer, se refirió a los motivos detrás de la causa. “Es con fines de lucro. No hay otras palabras. Es gente que se peleó con amigos míos en la puerta de mi hogar. Uno de los denunciantes vive enfrente, el otro vive en la casa de al lado y el tercero un poco más alejado”, explicó en ese entonces.