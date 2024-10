L-Gante compartió su postura sobre el juicio en su contra: “Es con fines de lucro”

A corazón abierto, el cantante le contó a la animadora su postura ante el proceso judicial (Video: Susana Giménez - Telefe)

Este domingo por la noche, L-Gante, cuyo nombre verdadero es Elián Valenzuela, pasó por el diván del programa de Susana Giménez. Luego de convertirse en el foco de atención por el juicio que afronta por los cargos de amenaza y privación ilegal de la libertad, el referente de cumbia 420 decidió hablar al respecto. Frente a la conductora, el cantante dio a conocer su punto de vista sobre el proceso que se está llevando a cabo en el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Mercedes.

En su visita al ciclo, Susana aprovechó para meterse de lleno en el juicio que comenzó el martes pasado. “¿Por qué ahora están pidiendo 12 años? Me parece injusto”, lanzó, sin filtro, la animadora en su living. Tras escuchar su apoyo, L-Gante contestó: “Según la ley, si eso fuera verdad, tendría esa pena. Sin embargo, estoy tranquilo. Son cuatro días de juicio. El lunes sería el último”.

En esa misma línea, el artista se explayó sobre el proceso judicial. “Además, en esta semana se llevaría a cabo el alegato. No quiero errar con la fecha, pero estoy a su disposición”, aseguró, con un tono que denotaba positividad de cara al fallo que se conocerá en los próximos días.

Tan solo unos minutos antes dio a lugar a que la presentadora y su invitado recordaran el hecho que originó todo. “¿Por qué te dieron 100 días? No lo puedo entender”, consultó Susana ante el artista. Por su parte, él expresó: “Se me juntaron muchas acusaciones que, en su mayoría, son de General Rodríguez. Hay gente que tuvo una actitud mala conmigo…”.

Frente a frente, el compositor y la conductora hablaron sobre el proceso judicial que afrontó en los últimos días (Susana Giménez - Telefe)

Ante sus palabras, la conductora aventuró: “Te acusaron de portación de armas, ¿no?”. Sin dar vueltas, el invitado recordó: “Sí y también de un secuestro, de que tiraba tiros, de todo. Se dice que fue un secuestro, pero solo fue ir a tener un diálogo con una persona que se había peleado en la puerta de mi casa”. En esa misma línea, el intérprete de “El último romántico”, agregó: “Yo pienso que lo vieron como una acusación fácil, en especial cuando vieron que fui detenido”.

La curiosidad volvió a invadir a la diva de los teléfonos, quien acotó: “Pero, ¿el hombre se peleó con vos?”. Una vez más, Elián explicó: “Es con fines de lucro. No hay otras palabras. Es gente que se peleó con amigos míos en la puerta de mi hogar. Uno de los denunciantes vive enfrente, el otro vive en la casa de al lado y el tercero un poco más alejado”. En ese instante, Susana volvió a interrumpirlo y consultar el motivo por el que se involucró en el altercado, a lo que él destacó: “Ni siquiera estaba en ese momento. Yo soy el que sabe hablar y lidiar con estos temas. Mis amigos me tienen confianza a la hora de ir a resolver las cosas. Ahora, les digo que no me meto más y no es cosa mía”.

A través de las redes sociales, el referente de cumbia 420 habló de su nuevo estilo para el juicio (Instagram)

Desde que comenzó el juicio en su contra, Valenzuela se mostró abierto a hablar al respecto. A través de sus redes sociales, el joven músico respondió las inquietudes por parte de sus fanáticos sobre este tema, en especial por el radical cambio de look que realizó para ir al tribunal. “Antes tenía un punto de vista diferente hacia la gente que lucía una vestimenta formal, como una decepción o desilusión porque vi personas que lo usaban y no me parecían que fuesen decentes o profesionales”, expresó en sus historias junto a unas fotos donde se lo veía luciendo diferentes trajes.

Con esa misma postura, completó su reflexión: “Pero, hoy en día, entendí que la formalidad y la elegancia se las da uno mismo; y es con actitud, respeto y educación. En fin, me gusta ser elegante, decente y educado en momentos serios y profesionales”.