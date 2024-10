El Turco Naim, separado de Emilia Attias, se reencontró con su hija en su vuelta a la Argentina: su postal juntos (Instagram)

Después de su separación de Emilia Attias luego de 20 años de relación, El Turco Naim regresó al país para iniciar los trámites de divorcio y reencontrarse con sus afectos. En especial, con Gina, la hija que tuvo con la actriz y que este 28 de octubre cumplirá 8 años. El humorista subió a su cuenta de Instagram una foto con la niña y le dedicó emotivas palabras.

“Si la vida me concediera un deseo, sería que este día durara para siempre”, escribió el actor, sintetizando en una breve frase el amor que siente por su hija y cuánto la extrañó todo este tiempo. Desde su separación, el actor está radicado en Montañita, Ecuador, donde tiene un emprendimiento y es su primer viaje a Buenos Aires desde su separación.

“Te amo más, más, más y más que a todo mi Gigi”, agregó el Turco, para acompañar la foto del encuentro. Allí se los ve bajo el sol, disfrutando de una hermosa tarde de primavera y poniéndose al día después de tanto tiempo sin verse. En los próximos días, además del cumpleaños de la niña, el comediante afrontará los trámites de divorcio con la actriz, de quien aseguró haberse separado en buenos términos, adjudicando al desgaste de veinte años el motivo de la ruptura.

El humorista habló con la prensa a la salida de una grabación para el programa Almorzando con Juana que se verá este domingo. El Turco abordó con sinceridad las razones del fin de la relación con la actriz y mencionó las “desincronizaciones” que pueden surgir en relaciones de larga duración. “Hablamos todos los días porque tenemos al solcito, porque nos llevamos muy bien. Hemos vivido 20 años de amor increíble y tenemos un cariño enorme”, comentó en declaraciones a A la Tarde (América).

Según el actor, estas circunstancias no son raras, pero cuando se trata de personas conocidas, tienden a llamar más la atención. “Hay veces que las personas se desincronizan… las parejas, y son cosas de la vida”, reflexionó el actor. Según explicó, los cortocircuitos y desacuerdos son inevitables, y cuando ocurren llevan a tomar decisiones difíciles. “Siempre hay un poquito de cortocircuito, si no, no te separás. La amo profundamente, como es Emi para mí y yo para ella soy Nani”, justificó.

Ante las preguntas sobre supuestas “terceras personas” en la ruptura, El Turco se mostró firme y desestimó estas especulaciones, considerando que eran rumores sin fundamento. “Son recontra boludeces. La gente tiene una imaginación muy grosa, que la verdad te causa gracia”, respondió entre risas cuando el cronista del programa de Karina Mazzocco le consultó sobre el tema.

El Turco Naim y una dulce postal junto a Gina, su hija

Para Naim, una prioridad es que la separación se desarrolle en buenos términos, resaltando el respeto por los años compartidos. “Primero que todo, el respeto por los años que estuvimos juntos. El respeto que yo le debo a ella es que nosotros tenemos que terminar esto de una manera bella, altruista”, sostuvo, insistiendo en que no existen conflictos ni resentimientos. Además, añadió: “Todo se tiene que terminar hermoso, bien”, concluyó, sobre su decisión de terminar como pareja.

En una entrevista que concedió a principios de octubre desde una pequeña ciudad de Ecuador en la que vive, el actor se refirió a su nueva vida: “Vivo una vida de pueblo. Me levanto a las seis de la mañana y surfeo. Me levanto y me meto al mar”, contó sobre su rutina actual, aunque reconoció que le costaba estar alejado de su hija a tantos kilómetros de distancia.

“Tuve que dejar de verla cuatro meses, fue lo más duro para mí porque nunca me había separado de ella. Hablo todos los días. Ahora con esta tecnología no sufro lo que sufrían los padres de antes”, detalló, en aquel momento.