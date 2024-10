Quién es la famosa que reemplazará a Flor Peña en la conducción del Cantando 2024

Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Flor Peña en el Cantando 2024

Desde su comienzo, la pista de Cantando 2024 (América) entregó todo tipo de sorpresas, puestas en escena y tensos cruces. En ese proceso, Flor Peña se volvió un pilar de vital importancia para el programa, generando momentos de humor y de conflicto. Sin embargo, ante la noticia de que la artista se tomaría vacaciones, el misterio en torno a quién sería su reemplazo invadió el mundo del espectáculo. En ese contexto, Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América) el nombre de la famosa que conducirá el reality en los próximos días.

Después de minutos de misterio, y de dar la noticia en modo enigmático, Ángel de Brito anunció: “La semana que viene conduce el Cantando 2024, la señora Karina Mazzocco. Ella se va a divertir, tiene tela para cortar. Está acostumbrada a los temas mediáticos, yo creo que lo va a hacer bien. Arranca el lunes, en vivo”. Previamente, cuando la producción terminaba de delinear el programa, el periodista había anunciado a través de sus redes sociales los nombres que se tenían en mente. Pampita, Moria Casán, Zaira Nara, Paula Chaves. Ante este panorama, y luego de que se conociera que también se le había ofrecido la posibilidad a Yanina Latorre, el programa dialogó con Peña.

Karina Mazzocco será la figura que reemplazará a Flor Peña en Cantando 2024

Cuando la conductora fue consultada por LAM explicó: “Estoy muy bien, un poco cansada, ya por tomarme unas vacaciones. Me ausento una semana, ya las tenía programadas desde hace mucho tiempo. Cuando me llamaron les dije ‘agarro, pero tengo que tomarme vacaciones’. Me voy una semanita afuera con mi marido porque no puedo más, fue un año intenso”. Luego, Peña hizo un análisis del desarrollo del programa y su evolución: “Me siento súper con el reality, creo que entraron parejas nuevas que se cantan todo, me encanta que haya de todo, que sea ecléctico. Me parece que lo lindo es que hay para todos los gustos, el que canta mal pero es simpático, el que se canta todo, el que se trae una previa tremenda”.

Fue entonces cuando el cronista le preguntó: “¿Sabés quién te va a reemplazar esta semana?”. Sin ninguna respuesta en mente, la actriz comentó: “No lo sé aún, la habían llamado a Yanina creo, pero dijo que no. Me hubiera divertido, me parece que hubiera ido por otro lado y eso me parece bien”. Así las cosas, la exCasados con hijos habló sobre la impronta que ella le imprime al programa: “Mis fuertes no son los escándalos, o por lo menos generarlos, yo soy más de ir por el humor. Es más, a veces me piden que sea más chicanera. El certamen está divino, tiene de todo, los participantes son picantes. Se arman “cotolengos”. Siempre fue así, no es nuevo. El Cantando y el Bailando siempre”.

A principios de mes, la actriz también se había ausentado por tres días del programa debido a que tenía una gira programada con su obra de teatro (Mamma Mia!). En aquella oportunidad, el elegido para reemplazar a la conductora fue Fernando Dente. Apenas se supo la noticia, el nombre del bailarín comenzó a ser tendencia en redes sociales. De igual manera, desde la cuenta oficial del reality comunicaron: “Bienvenido Fer Dente al Cantando 2024″.

“No soy Flor Peña, soy Fer Dente. Tranquilos, no están mal de la cabeza; no saquen turno con el oftalmólogo. Es un placer estar en este programa que tiene en vilo a todo el país. ¡Fue un quilombo esta semana!”, se presentó el nuevo conductor al comienzo del programa. En ese marco, a pesar de que el actor se desenvolvió con soltura y estilo, su debut se vio marcado por la incorporación de nuevas reglas: el voto cara a cara de los equipos y una eliminación masiva de tres parejas.