Karina Mazzocco: “Llevar adelante el Cantando es un desafío y yo todo lo capitalizo como una experiencia”

Karina Mazzocco sobre el Cantando

Consultada por Teleshow Karina Mazzocco se explayó sobre la propuesta que le acercaron hace un par de días: “A mí me espera una semana de una intensidad descomunal porque bueno, sí, la semana que viene voy a estar haciendo a la tarde y el Cantando, así que súper intenso. La propuesta me llegó el día miércoles, yo estaba a punto de salir al aire, “A la tarde” vino mi productor José Núñez y me dijo Kari te quieren para la conducción del Cantando,...y bueno, la verdad que me tomó por sorpresa, no me esperaba la propuesta y yo todo lo capitalizo como experiencia, así que más allá de cualquier cosa y del esfuerzo sobre todo que me implica, me parece que es divertido, que es un formato que nunca hice, nunca estuve en la pista del cantando, patinando, bailando, no trabajé jamás con la productora La Flía, así que me parece que está bueno que esa experiencia, que es un desafío y bueno, lo voy a hacer con mucha alegría. Así que más o menos por ahí...estamos organizando todo a contrarreloj, vestuario, maquillaje, todo lo que implica un show de esas características. Ayer por la noche hablé con mi representante, y también charlé un buen rato con el Chato Prada acerca del programa.” concluyó Mazzocco.

Karina será la encargada de reemplazar a Florencia Peña en la conducción de Cantando 2024, según anunció Ángel de Brito en el programa LAM. La noticia llega tras la decisión de Peña de tomarse una semana de vacaciones, un descanso que ya tenía planificado desde hace tiempo. Mazzocco asumirá el rol de presentadora del reality musical a partir del próximo lunes, en una transmisión en vivo.

Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Flor Peña en el Cantando 2024

Desde su inicio, Cantando 2024 ha sido un escenario de sorpresas y enfrentamientos, con Peña como una figura central que ha aportado tanto humor como momentos de tensión. Sin embargo, la próxima semana estará ausente temporalmente, y esto generó especulaciones sobre quién ocuparía su lugar. De Brito, tras mantener el misterio durante algunos minutos, reveló que Mazzocco será quien tome el relevo, destacando su experiencia en temas mediáticos y su capacidad para entretener al público. Antes de que se confirmara el nombre, se barajaron varias candidatas como posibles sustitutos de Peña.

Entre las candidatas mencionadas estaban Pampita, Moria Casán, Zaira Nara, Paula Chaves y Yanina Latorre. Sin embargo, finalmente fue Mazzocco quien aceptó el desafío de conducir el programa durante la ausencia de Peña. Florencia Peña, por su parte, expresó que necesitaba un descanso tras un año intenso de trabajo. “Me voy una semanita afuera con mi marido porque no puedo más”, comentó la actriz, quien también reflexionó sobre la evolución del programa, destacando la diversidad de participantes y el carácter ecléctico del certamen.

Crédito: @flor_de_p

Esta no es la primera vez que Peña se ausenta de Cantando 2024. A principios de mes, durante una gira con su obra de teatro Mamma Mia! , fue reemplazada por Fernando Dente . En esa ocasión, Dente se destacó por su estilo y soltura, aunque su debut estuvo marcado por la introducción de nuevas reglas en el programa, como el voto cara a cara de los equipos y una eliminación masiva de tres parejas.

El anuncio de Mazzocco como nueva conductora temporal ha generado expectativas sobre cómo manejará el programa y qué imprimirá dinámicamente durante su participación. Mientras tanto, el público espera con interés el regreso de Peña y cómo continuará desarrollándose Cantando 2024 en su ausencia.