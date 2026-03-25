La tenista bicampeona del Argentina Open abrió una cuenta de OnlyFans: “Una mirada real tras bambalinas”

La húngara tiene cerca de 100.000 seguidores en Instagram

La tenista húngara Panna Udvardy, de 27 años, tomó la decisión de abrir una cuenta en OnlyFans. El anuncio, divulgado en sus redes sociales, coincide con una tendencia cada vez más común entre deportistas profesionales y generó amplia repercusión en el entorno del tenis.

Udvardy, N° 97 del Ranking de la WTA, tomó esta decisión días después de recibir mensajes intimidatorios durante un torneo en Turquía, en los que se advertía sobre consecuencias para sus familiares si no perdía un partido. Esta situación, expuesta públicamente, refleja el impacto de las presiones vinculadas a las redes de apuestas en el deporte profesional y motivó a la jugadora a buscar nuevas formas de contacto y visibilidad.

El 6 de marzo, durante su participación en el torneo WTA 125 de Antalya, la deportista, que llegó a estar en el puesto 76 del ranking mundial, denunció a través de Instagram las amenazas de desconocidos recibidas por WhatsApp. En esos mensajes, le exigieron que se dejara ganar bajo la amenaza de atentar contra su familia, una práctica que estaría asociada a la mafia de las apuestas.

Udvardy, en Wimbledon (REUTERS/Toby Melville)

Esta denuncia fue precedida por un comunicado en el que Udvardy relató los episodios que habían sucedido en el marco de su actividad deportiva. “La persona me dijo que, si no perdía mi partido de hoy, harían daño a miembros de mi familia. Dijeron que sabían dónde vive mi familia, qué autos conducen y que tenían sus números de teléfono. Incluso enviaron fotos de miembros de mi familia y una foto de un arma”, describió la tenista.

“Honestamente, fue muy aterrador recibir algo así. Inmediatamente contacté a la supervisora de la WTA, envié las capturas de pantalla e informé a mis padres. Luego, mis padres se comunicaron con el consulado y, cuando desperté esta mañana, también volví a hablar con la supervisora de la WTA. Me dijeron que han sucedido recientemente amenazas similares a otras jugadoras y que creen que la información personal podría haberse filtrado de la base de datos de la WTA, lo cual actualmente está siendo investigado”, amplió.

El caso evidenció la vulnerabilidad de los tenistas frente a intereses externos y la gravedad de este tipo de intimidaciones.

Trayectoria de Panna Udvardy y logros recientes

Nacida en 1998, Panna Udvardy logró en noviembre conquistar por segunda vez el Argentina Open en Buenos Aires. Acumula más de 116.000 dólares en premios, según el sitio oficial de la WTA.

La tenista húngara sobresale por su juego de fondo consistente, un servicio seguro y una notable capacidad para competir bajo presión. En la última final, superó en sets corridos a la estadounidense Varvara Lepchenko, mostrando frialdad ante los momentos decisivos.

Llegó a ser N° 76 en el ranking WTA

La apuesta de Udvardy por el contenido exclusivo

Tras el episodio de amenazas, Udvardy anunció a través de un video en Instagram su ingreso a OnlyFans. Desde ese espacio, explicó que ofrecerá a sus seguidores “una mirada real tras bambalinas”, incluyendo aspectos cotidianos y detalles de su preparación profesional.

El acceso a este contenido exclusivo requiere un pago de 9,99 dólares por imagen. En la plataforma, ya se pueden encontrar fotos y videos, algunos con ropa identificatoria de la compañía, orientados a mostrar diferentes facetas de la vida de la deportista.

El fenómeno OnlyFans entre los tenistas profesionales

La incorporación de Udvardy se enmarca en una tendencia creciente dentro del tenis. Entre las jugadoras activas en OnlyFans figuran la estadounidense Sachia Vickery, la australiana Arina Rodionova, la francesa Chloe Paquet o la ya retirada Ashley Harkleroad.

En el circuito masculino, el australiano Nick Kyrgios, ex número 13 del mundo y finalista de Wimbledon en 2022, lanzó su cuenta a finales de 2023. El francés Alexandre Muller también integra la plataforma y cuenta con patrocinio de OnlyFans. Este fenómeno evidencia la búsqueda de ingresos alternativos y la voluntad de establecer vínculos directos con los aficionados más allá del ámbito tradicional de competencia.

La europea siguó la tendencia de otros tenistas en OnlyFans (Instagram)

La deportista prometió "una mirada más real tras bambalinas" (Instagram)