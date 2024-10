El viaje playero y familiar de Nicole Neumann y Manu Urcera: “Vacaciones”

Las vacaciones playeras de Nicole Neumann y su familia (Video: Instagram)

Este jueves 24 de octubre, Nicole Neumann y su familia se embarcaron en una nueva aventura, que comenzó de madrugada y capturó la atención de sus seguidores en redes sociales. La modelo argentina, conocida por compartir detalles de su vida personal y profesional, publicó imágenes desde el avión, justo después de despegar a las 6 de la mañana. Aunque no brindó muchos detalles sobre el destino o propósito del viaje, sus publicaciones despertaron la curiosidad sobre lo que se traía entre manos.

Mientras las publicaciones de Neumann mantenían el misterio, fue su esposo, el piloto de turismo carretera José Manuel Urcera, quien ofreció más información a través de sus historias en Instagram. Fue él quien compartió una imagen donde aparece la familia completa, listos para su viaje en avión. La fotografía muestra a Urcera en primer plano y, detrás de él, a Nicole junto a sus hijos. Este gesto, acompañado del simple y revelador mensaje “Vacaciones”, confirmó que el motivo del desplazamiento era recreativo, sin añadir más detalles.

En la imagen compartida por el piloto de carreras, se la puede ver a la panelista de Los 8 Escalones (El Trece) junto a sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna Cubero, fruto de su anterior relación con el exfutbolista Fabián Cubero, así como al pequeño Cruz Urcera, hijo de la pareja actual. La foto refleja una escena familiar, unida y preparada para disfrutar de un tiempo de descanso en un destino aún desconocido.

Pese al misterio y el hermetismo por el que apostó la modelo, un rato más tarde fue revelando algunas pistas a través de sus historias de Instagram. Con videos cortos y algunas fotos se pudo ver que el destino elegido es un lugar playero, de aguas transparentes y arenas blancas. En otras escenas se vieron algunos monos dando vueltas por allí y también un paisaje de palmeras. Pero sin dudas la imagen más tierna la dio el pequeño Cruz, de quien mostraron sus piernas con arena pegada después de haberse metido al mar.

Manuel Urcera compartió una foto en la que se lo ve viajando junto a Nicole Neumann y sus hijos a un destino incierto (Instagram)

Nicole Neumann y su pequeño hijo Cruz en la playa (Instagram)

Las hijas de Nicole Neumann disfrutando de la playa (Instagram)

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, disfrutó del mar y la arena (Instagram)

Más tarde, Nicole subió un posteo al feed de su Instagram, en el que compartió un álbum con más fotos en la que se la ve radiante junto a sus hijas y también con el pequeño Cruz, que le estampó un beso en su mejilla derecha. “Alguien dijo vacaciones en familia ?!? Yessssss”, escribió la rubia en el epígrafe manteniendo el misterio y sin revelar aun el destino al que viajó con su troupe.

“Me llevo re bien con la maternidad”, le dijo la propia Nicole a Infobae días atrás, en diálogo con el Pollo Álvarez. “Es más, me entregué más tal vez que con las chicas porque en ese momento tenía que salir a trabajar más rápido, era todo adrenalina, quizás porque yo era bastante más chica también. Ahora es como dije: “No, pará. Tengo que vivir esta etapa de bebé que se va rápido y no vuelve más”. Los dos primeros meses estuve media encerrada con Cruz en mi casa, no se lo daba a nadie más que al papá y a las hermanas. Me costó empezar a salir porque estoy muy entregada a la maternidad. El invierno que viene ya va a estar corriendo y no va a ser este bebé recién nacido que se duerme en el pecho mil horas. Así que son cosas que quiero disfrutar a full hoy”, desarrolló la modelo sobre este aspecto crucial en su vida.

Nicole y un beso de su hijo Cruz (Instagram)

Nicole Neumann con sus hijas Allegra, Sienna e Indiana gozando del mar (Instagram)

Pese a estas consideraciones, Neumann admitió que alguna vez se falseó esta imagen suya. “Yo creo que más que críticas fue que se infundó, se quiso implantar un rumor que claramente yo sabía por dónde venía y que se venía trabajando hace un montón. Se venía gestando o intentando y en un momento sucedió y la gente no lo sabe, pero quienes trabajaron conmigo en el día a día, que me ven y ni hablar mis conocidos, mis amigos, mi familia, que es lo que a mí me importa, saben quién soy y no hubo un minuto de duda con nada. Es un bajón porque la gente que no te conoce de golpe no sabe qué creer y obviamente es doloroso, más con toda la historia que yo tengo. Para mí el tema maternidad siempre fue fuerte, de no repetir un montón de cosas que me han pasado a mí y lo laburé toda mi vida. Desde los 15 años laburé para ser la mejor mamá del mundo que pudiera cuando me tocara. Fue muy frustrante por ese lado porque se accionaron botones de cosas de mucho antes de mí maternidad que duelen o que dolieron, pero bueno. Ya pasó”, dijo.