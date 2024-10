El Turco Naim volvió a Argentina luego de su separación de Emilia Attias y tuvo un cruce con un cronista: “Eso es una estupidez”

Turco Naim volvió a Argentina, habló de su separación con Emilia Attias y tuvo un ida y vuelta con un cronista (Video: América TV/A la Tarde)

En el mes de mayo de este año el Turco Naim y Emilia Attias pusieron fin a su relación tras 20 años en pareja y una hija en común, Gina. Luego de cuatro meses fuera del país, el actor regresó para reconectar con la niña de siete años y habló con distintos medios acerca de su separación y tuvo un picante ida y vuelta con Oliver Quiroz, el cronista de A la Tarde (América TV).

Naim llegó al país hace algunos días y como parte de su agenda participará de Almorzando con Juana Viale, que se verá el domingo en El Trece. A la salida de las grabaciones fue interceptado por los móviles, y explicó que, a pesar de la ruptura, mantienen una relación cercana con Attias. “Hablamos todos los días porque tenemos al solcito, porque nos llevamos muy bien, hemos vivido 20 años de amor increíble y tenemos un cariño enorme”, expresó, al tiempo que reflexionó sobre el desgaste natural en algunas relaciones. “Hay veces que las personas se dessincronizan (sic), las parejas, y son cosas de la vida. Les pasa a todo el mundo, pero cuando sos un poquito conocido como nosotros, llama más la atención”, agregó.

El humorista reconoció que la existencia de pequeñas fricciones que llevan a una separación: “Siempre hay un poquito de cortocircuito, si no, no te separás. La amo profundamente, como es Emi para mí y yo para ella soy Nani”, justificó. En cuanto al proceso legal de la separación, comentó que están en vías de divorciarse para poder resolver los aspectos formales: “Estamos en vías de… porque hay que hacer como una separación legal por las cosas, porque nosotros tenemos que seguir nuestras vidas y tenemos cosas en común”.

Durante la entrevista, el cronista del programa de Karina Mazocco no dudó en preguntar sobre el tema de las “terceras personas” en la ruptura, refiriéndose a supuestos episodios que habrían involucrado a Emilia con otra persona, a esto el comediante respondió: “Son recontra boludeces, la gente tiene una imaginación muy grosa, que la verdad te causa gracia”.

Sin embargo, Quiroz continuó y le planteó al actor la posibilidad de que, en el fondo, su separación no estuviera tan clara y que quizás existía una intención de “reconquistarla”a lo que Turco aclaró de inmediato: “Se dicen tantas boludeces”. La insistencia del cronista llevó el intercambio a un tono más cómico, lanzó: “No seas tan chusmeta, boludo. Te faltan los ruleros”, desatando risas entre los movileros.

La relación duró más de 20 años y el Turco no cierra las puerta a una segunda vuelta: "Nunca se sabe" (Captura de video)

Pese a la separación, el respeto mutuo y los años compartidos los motivan a terminar la relación de la mejor manera posible: “Primero que todo, el respeto por los años que estuvimos juntos, el respeto que yo le debo a ella es que nosotros tenemos que terminar esto de una manera bella, altruista”, expresó. Sin dar lugar a especulaciones, agregó: “Cero onda de todas las cosas que dicen, pero esto es de verdad cero. No hay agresión, no hay pelea. ¿Cómo? ¿Reconquistar qué, boludo?”.

Naim fue enfático al afirmar que el fin de la pareja debe darse en buenos términos, sin conflictos: “Todo se tiene que terminar hermoso, bien. Y nunca se sabe, la vida. 20 años juntos, tenemos una hija, qué sé yo, si dentro de diez años…”. Al parecer en el programa de Juana le consultaron que era más doloroso, si perder una pareja o un amigo y confesó su respuesta: “Una pareja, toda la vida. Como pareja están depositados los sueños, los proyectos, el compartir, la crianza de un hijo. Es la persona que te entiende, la persona que vos entendés. Siempre es una pareja”.

La conversación se tornó más tensa cuando el cronista mencionó un rumor sobre la situación laboral del Turco, donde se decía que Attias sostenía económicamente la relación debido a su actividad profesional, mientras que Naim no contribuía. “No. Ella en ese momento estaba trabajando en nuestra carrera. Yo tengo dos bares. Eso es trabajo también. Lo que dijeron es que yo no trabajaba y que ella era la única que trabajaba, eso es una estupidez. Yo siempre trabajé”, señaló. Finalmente, remató una frase que cerró la entrevista dirigiéndose al sitio donde estaba Quiroz: “Este sector es la prensa amarillista… Buscate un laburo honesto”, remató.