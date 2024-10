Wanda Nara incomodó a los invitados de Bake Off Famosos con preguntas íntimas: la reacción de los participantes

La pregunta de Wanda Nara que incomodó a Callejero Fino en Bake Off Famosos

Con la final del reality cada vez más cerca, solo seis pasteleros siguen en carrera por el millonario premio de Bake Off Famosos (Telefe). En ese marco, Callejero Fino, Eliana Guercio, Damián De Santo, Verónica Lozano, Mariano Iúdica y Cande Molfese buscaron la forma de superar las exigentes pruebas que determinó el jurado del programa. Para eso, este miércoles los participantes recibieron a diversos invitados sorpresa que los ayudaron a completar los complicados desafíos.

Segundos antes de darle la bienvenida a los invitados del programa, Wanda Nara comentó: “El jurado tuvo un hermoso gesto con ustedes. Por eso, eligieron a una persona especial para cada uno de ustedes para que los ayuden, inspiren y motiven. Son amigos y familia”. Así, la conductora recibió a la primera invitada: “Llegó el momento de recibir a una amiga muy querida de Eliana Guercio, que además entiende mucho de cocina. Bienvenida Claudia Villafañe. Qué ventaja va a tener Eliana”.

Wanda Nara hizo una ronda de preguntas íntimas a los invitados

Una vez que la empresaria saludó a su amiga, Wanda indagó: “Claudia, ¿vos venís siguiendo a Eliana? Porque arrancó muy mal pero viene muy bien”. Con total seguridad, la exesposa de Diego Maradona contó: “Lo sé y espero no defraudarla”. No contenta con esto, la cantante volvió a preguntar: “Quiero saber cómo se conocieron”. Fue entonces cuando Guercio tomó la palabra y contó: “Uf, nos conocemos desde hace muchos años cuando Dalma (Maradona) trabajaba en Telefe y yo hacía un programa y nos encontrábamos en maquillaje. Después Diego lo convocó a Chiquito cuando fue técnico de la Selección Argentina. Claudia fue muy importante en un momento muy particular de mi vida, que no voy a contar porque si no voy a llorar. Ella es una mujer muy empática y generosa. La admiro con todo mi corazón”.

Luego, Nara recibió a la esposa de Callejero Fino. “Qué lindo el amor, y que llegue alguien a ponerle los puntos (a Callejero). Tu marido es un poco rebelde, Jéssica”, dijo la conductora. Lejos de dar lugar a esta idea, la joven afirmó: “Hace caso”. Con el objetivo de conocer más de la vida de la pareja, Wanda consultó: “¿Hace cuántos años están juntos?”. “Hace 10 años”, respondió la invitada, causando la sorpresa de los presentes.

Los participantes de Bake Off recibieron una visita especial en la cocina

Con el amor en el aire, la modelo preguntó: “¿Quién le enseñó todo lo que está haciendo acá? Porque nosotros pensamos que es un pastelero escondido”. Tras el divertido comentario, Jéssica aseguró: “Ahora voy a ver realmente qué es lo que hace, porque en casa no hace nada, ni un huevo frito”. De esta manera, Nara dio la bienvenida a Romina, la esposa de Mariano Iúdica; Mica Vázquez, amiga de Cande Molfese; y a Eduardo, amigo de Damián De Santo.

Una vez que el desafío del día fue presentado, la conductora se acercó a los participantes y comenzó a indagar sobre su vida privada. Fue así que sorprendió al intérprete de “Le doy perreo” al preguntarle: “¿Son una pareja fogosa? ¿Cómo fue la boda?”. Entre risas, Jéssica contestó: “Todavía no nos casamos”. Ante la reacción de la empresaria, el participante explicó: “No, tenemos muchísimos planes juntos antes de casarnos. Además, cuando lo haga, quiero tenerla toda (la plata). Ella se merece una fiesta de verdad”.

Sin creer en las palabras de Callejero, Nara comentó y le dijo a la pareja del joven: “¿Qué tiene que ver? Te podés hacer una fiesta con todos los shows que hacés. Que no te chamuye, si te pidió casamiento que lo haga”. Fiel a su estilo, y al amor que le tiene al artista, la invitada aseguró: “Lo va a hacer, tiene palabra. La verdad es que no tengo apuro”. Ya con la idea de despedirse, Wanda acotó: “Bueno, venís muy bien. Pero siempre llegás a último momento”. Con una cuota de humor, el músico cerró la charla con un reproche para la cantante: “Pero si vos venís y me distraés. Siempre hacés lo mismo. Está todo bien con vos, sos Wanda Nara, te queremos un montón, pero siempre me venís a distraer y ahora nos estás desconcentrando a los dos”.

No contenta con esta incómoda situación, Wanda se dirigió al espacio de Vero Lozano y Carla Peterson. “Cómo me gustaría ser mosquito en una juntada de ustedes dos. Carla, ¿alguna vez hiciste algo en los camarines?”, comentó la conductora al llegar. Sin decir ninguna palabra, las compañeras únicamente se miraron. “Vino Wanda, quiere saber cosas, pero nosotras, nada. Dificilísimo sacarnos un bocado”, expresó la participante a solas frente a cámara.

Para intentar sobrepasar el momento, Peterson contó: “No, nada, nunca. No me gusta el ámbito motorhome. Siempre vienen y te golpean la puerta”. En esa línea, Lozano se sumó: “Yo tampoco, nunca hice el amor en ningún lado. No es mi ámbito el motorhome, pero yo nunca, ni en un camarín ni en un estudio de televisión”. En un último intento por saber más de las famosas, la conductora sostuvo: “Carla, quiero saber qué chusmeríos te contó Vero del programa. ¿De mí qué te dijo?”. Pero para desilusión de la cantante, la respuesta fue: “No, no me dijo nada”. Aún así, Nara no quiso irse con las manos “vacías”: “Bueno, después podemos ir a comer y ahí chusmeamos. Todo lo que no me están diciendo en cámara”.