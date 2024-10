La indignación de Juana Repetto por la larga espera en el médico y el accidente escatológico que tuvo que afrontar

Juana Repetto tuvo dos horas de espera en una clínica y se mostró enojada en las redes sociales

Juana Repetto tiene una gran presencia en sus redes sociales, siempre se hace tiempo para interactuar con sus seguidores y los hace partícipes de algunos momentos clave en la vida de sus hijos, Toribio y Belisario. En esta ocasión compartió con sus followers la frustrante experiencia que vivió en una clínica, donde tenía programada una consulta con un dermatólogo. A través de sus historias de Instagram se quejó de la larga espera que tuvo que hacer en un consultorio médico y el accidente que tuvo su hijo menor.

Repetto explicó que su consulta estaba programada para las 16:50, pero a las 17:06, aún no había sido atendida y había varias personas delante de ella. “Buen día, ¿Están listos para una quejita?”, escribió en una fotografía de ella usando un barbijo en la sala de espera. A diferencia de ocasiones anteriores, la hija de Reina Reech compartió los mensajes que intercambió con su marido y no el característico video en primer plano.

“Esperando un mes el turno con un dermatólogo y te mandan a la sala de espera de toda la guardia de pediatría”, dice el primer mensaje que le escribió en WhatsApp a su esposo, Sebastián Graviotto. La influencer se mostró molesta, no solo por la demora, sino por el hecho de que la sala de espera estaba abarrotada de pacientes enfermos, pese a tratarse de una consulta dermatológica. “Tiene cinco personas antes, creo que me voy a ir, más de dos horas”, expresó en uno de sus mensajes.

La indignación de Juana Repetto por tener que esperar en el médico

Pero la larga espera no fue todo, sino que su hijo menor, Belisario, tuvo un accidente mientras estaban esperando en la clínica. “Beli se cagó encima. Táchame la doble”, comentó la actriz en tono irónico, haciendo referencia al momento incómodo que estaban atravesando. “Un turno con un dermatólogo en la guardia llena de pequeños apestadísimos ¿Da? Se supone que son consultorios externos”, cerró con indignación la historia que contó en sus redes Juana.

Juana Repetto es conocida por utilizar sus redes sociales para compartir tanto momentos familiares como situaciones cotidianas que generan debate. En esta ocasión, su experiencia con el servicio médico no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes respondieron rápidamente a su publicación. Con más de un millón de seguidores en Instagram, la actriz logra que sus quejas y opiniones tengan un impacto masivo, como sucedió con esta situación que puso en el centro de atención la calidad del servicio de salud y la experiencia de los pacientes en las clínicas.

Los mensajes que le envió Juana Repetto a su marido desde la clínica

Semanas atrás, la actriz reveló que su hijo menor está haciendo la transición de los pañales a utilizar ropa interior. “Les juro que estoy agotada. Me está pasando de todo”, comenzó diciendo en el video que subió en sus historias de Instagram, con una mezcla de cansancio y angustia en la voz. “Grace, la señora que trabajaba en casa, nos abandonó directamente, nunca más volvió y mi casa es un quilombo”, agregó, sumando una razón más a por qué su vida está colapsada.

Pero esto no es todo, ya que Belisario se encuentra muy demandante y eso provoca que tenga pocas horas de sueño: “Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres, le está moviendo algo, entonces necesita más apego, más teta”, aventuró. Además, detalló las consecuencias que esta situación tiene en ella: “Cada vez estoy con menos resto, cada vez estoy más cansada”.

“Lo quiero acompañar de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él, él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuanto tarde en querer o decidir aprender a hacer caca en el baño”, confesó.