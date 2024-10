El insólito imprevisto que vivió Georgina Barbarossa antes de salir al aire: “Es un desastre” (Video: Telefe)

En las últimas horas Georgina Barbarossa, conocida por su humor y carisma, vivió un inesperado contratiempo justo antes de salir al aire en su programa matutino en Telefe, A la Barbarossa. Lo que comenzó como un día más en su rutina se transformó rápidamente en un incidente que dejó a la conductora visiblemente incómoda y que, en cuestión de minutos, captó la atención de sus compañeros y de las redes sociales.

“Ay, chicos, tengo la cartera hecha un desastre. Se me abrió la vianda de Cormillot”, confesó Georgina apenas arrancó el programa, con una expresión de resignación que sus compañeros no tardaron en notar. Su almuerzo, unos fideos con tuco, habían decidido escapar de su recipiente y convertir su cartera en un inesperado contenedor de comida. “Tengo toda la salsa bolognesa en mi cartera”, detalló, mientras los panelistas la observaban con mezcla de sorpresa y compasión.

El incidente no pasó desapercibido. Mientras Georgina relataba el caos que se desató dentro de su cartera, sus compañeros no pudieron evitar unirse con comentarios humorísticos. Paulo Kablan, entre risas, le sugirió: “Comé directamente de la cartera”, a lo que Barbarossa, todavía con gesto de desánimo, respondió: “No, no. Era una vianda”. A pesar del desastre culinario, la conductora, fiel a su estilo, logró mantener el buen humor y reírse de la situación.

Georgina Barbarossa suele tomarse todos los temas que afronta en su programa con humor

El percance rápidamente se viralizó en redes sociales. Los espectadores, acostumbrados a la espontaneidad y cercanía de Georgina, se volcaron a comentar el incidente, mostrando empatía por el incómodo momento que tuvo que atravesar. La situación, aparentemente cotidiana, se convirtió en un tema de conversación.

Tras el revuelo generado, Teleshow se comunicó con Georgina para conocer más detalles sobre lo ocurrido. Aún en tono jocoso, Barbarossa explicó que al principio solo notaba un olor extraño sin tener claro de dónde venía. “Yo sentía un olor raro que salía de mi cartera y pensaba por qué esto tan raro y después me acordé que tenía la vianda”, relató y añadió que, aunque siempre solían estar bien cerradas las viandas, esta vez algo había salido mal. “Siempre están herméticamente cerradas, así que me pareció raro”, dijo la conductora.

Georgina, incrédula ante lo sucedido, contó cómo descubrió que un poco de salsa se había filtrado. “No lo podía creer, no daba crédito de lo que estaba pasando”, comentó. Lo que podría haber sido un pequeño inconveniente se transformó en una anécdota inesperada que, sin dudas, será recordada por sus compañeros y televidentes.

Una vez en el canal, Barbarossa no tuvo más remedio que vaciar toda su cartera. “La tengo acá dada vuelta, tuve que sacar todo”, le explicó a este medio, describiendo el caos que el derrame de la salsa había ocasionado en sus pertenencias. Y aunque pudo salvar algunas cosas, la decisión final fue clara: enviar la cartera directamente a la tintorería para limpiar cualquier rastro de su almuerzo fallido.

“Yo no tengo carteras, tengo mudanzas, porque me voy muy temprano al canal y vuelvo tarde”, confesó entre risas, mostrando una vez más su habilidad para sobrellevar con humor incluso las situaciones más incómodas.