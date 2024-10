La drástica decisión que tomó Julián Serrano, tras las criticas a sus dichos sobre la muerte de Liam Payne

Julián Serrano decidió alejarse de las redes sociales luego de la ola de críticas que generó su comentario sobre la muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne

Julián Serrano decidió alejarse de las redes sociales luego de la ola de críticas que generó su comentario sobre la muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne, quien perdió la vida tras caer al vacío desde el balcón de un tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo. La controversia comenzó cuando el influencer argentino publicó un mensaje en la plataforma X (antes conocida como Twitter) lamentando el fallecimiento del cantante británico, pero su enfoque en el hecho de que Payne murió el día de su cumpleaños y otros puntos relacionados con su persona, despertó la indignación de muchos usuarios.

El primer mensaje de Serrano decía: “Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños. Que en paz descanse”. Un rato antes, le había comunicado a sus seguidores que ese 16 de octubre estaba de festejo. “Feliz cumple a mí”, escribió junto a dos fotografías. El tono de su publicación fue interpretado como egocéntrico, centrándose más en su experiencia personal que en el respeto por la vida de Payne y el dolor de sus seguidores. Y aunque algunos comentarios fueron de apoyo, la mayoría de las reacciones fueron negativas, señalando la falta de tacto en sus palabras.

La primera publicación de Julián Serrano en X

El rechazo no se hizo esperar. Comentarios como “No sos el centro del mundo” y “Pensar que yo era fanática tuya, qué vergüenza”, inundaron las respuestas a su posteo. Las críticas no solo se enfocaron en el contenido, sino en la forma en que Serrano pareció vincular un hecho trágico con su propio cumpleaños, lo que fue percibido como una falta de respeto.

Apenas días después de la polémica, y visiblemente afectado por las críticas, el ex de Oriana Sabatini volvió a pronunciarse en redes, anunciando su decisión de retirarse de la plataforma X. “Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Me voy de X”, escribió en su perfil, a modo de despedida.

El comunicado que dejó el influencer para anunciar su retiro de las redes

La respuesta de Serrano refleja el impacto que tuvieron las reacciones negativas sobre él, evidenciando el poder que pueden tener los comentarios en las redes sociales y cómo estos pueden afectar la salud mental de los influencers, quienes están constantemente expuestos a la opinión pública. La despedida de Serrano de las redes sociales abre el debate sobre los límites de la exposición mediática y la presión que enfrentan las figuras públicas en el ámbito digital.

Mientras tanto, la muerte de Payne sigue conmocionando a sus seguidores alrededor del mundo y su padre continúa en Argentina realizando los trámites para poder trasladar su cuerpo al Reino Unido y ofrecerle un homenaje, que según trascendió, si todo sale según lo esperado tendría fecha para el 27 de octubre.

Liam Payne (Ian West/PA via AP)

Con cada paso que avanza la investigación, nuevos detalles empiezan a arrojar luz sobre su fatídico final. En las últimas horas, se confirmó un avance crucial: la presencia de cocaína en su organismo, una revelación obtenida de los estudios forenses realizados a materiales extraídos de su cuerpo. Las fuentes cercanas al expediente, en diálogo con Infobae, no dudaron en señalar este hallazgo como clave en el desenlace del caso.