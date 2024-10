El insólito posteo de Julián Serrano sobre la muerte de Liam Payne que indignó a sus seguidores

Julián Serrano y Liam Payne, unidos por una amarga coincidencia

La impactante muerte de Liam Payne en Buenos Aires conmocionó al mundo entero. El exintegrante de One Direction falleció la tarde del jueves, cuando cayó al vacío desde el balcón de un hotel en el barrio de Palermo. Mientras la policía trabaja en los procesos habituales en este tipo de sucesos, y la cuadra de la calle Costa Rica se convierte minuto a minuto en un santuario improvisado, jóvenes de todas partes lo lloran, sintiendo que acaba de partir un pedazo de su adolescencia.

Uno de los mensajes más comentados en la plataforma X (antes Twitter) fue el de Julián Serrano, reconocido influencer argentino. Como tantos otros, Serrano expresó su pesar al conocer la noticia, pero sus palabras no fueron recibidas de la manera que él esperaba. “Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños. Que en paz descanse”, escribió el ex de Oriana Sabatini. Un rato antes, le había comunicado a sus seguidores que ese 16 de octubre estaba de festejo. “Feliz cumple a mí”, escribió junto a dos fotografías.

Lo concreto es que el mensaje de Serrano dividió las opiniones en las redes. Si bien algunos seguidores le manifestaron su apoyo y condolencias, la mayoría de las respuestas estuvieron marcadas por la indignación y la ironía. Muchos usuarios criticaron duramente su publicación, considerándola inapropiada por centrar el acontecimiento en sí mismo, en lugar de mostrar respeto hacia la familia y los admiradores de Payne.

Julián Serrano y el mensaje de la discordia

“Pensar que yo era fanática tuya, qué vergüenza”, escribió una usuaria, mostrando su decepción por haberlo seguido en el pasado. Otro fue más directo: “No sos el centro del mundo”. Y también hubo opiniones basadas en el sarcasmo. “Eres el verdadero protagonista de esta historia”. Mientras tanto, acaso buscando una explicación a la tragedia, se iban volcando a las redes para saber qué hizo el británico los últimos días de su vida.

El 30 de septiembre, su novia Kate Cassidy compartió en redes sociales los primeros indicios del viaje de la pareja a Argentina. Al aterrizar en Ezeiza, fueron escoltados por personal hasta su hotel en la ciudad. En los videos, se los veía felices, disfrutando de los primeros días de lo que parecía ser una visita de placer. Durante su estadía en Buenos Aires, Liam aprovechó la ocasión para asistir al show de su excompañero de banda, Niall Horan, en el Movistar Arena, el 2 de octubre. Luego del concierto, la pareja decidió extender su visita y se trasladaron a una casa de campo.

Entre los momentos compartidos, un plan que parecía ser el favorito de Liam era ir al bowling. “Liam está obsesionado con esto, me lleva cuatro veces por semana”, admitió la novia. También compartieron salidas más relajadas, como montar a caballo en el campo, una actividad que la pareja realizó apenas tres días antes de la trágica muerte del músico. “Estoy muy agradecida por las cosas simples de la vida”, escribió Kate junto a una foto de Liam en esa ocasión.

Serrano cumplió años el mismo día de la muerte de Liam Payne

Sin embargo, mientras la pareja parecía disfrutar de su estancia en Argentina, Kate expresó sus deseos de regresar a Florida. “Se suponía que íbamos a estar allí cinco días, que se convirtieron en dos semanas y yo estaba como ‘necesito ir a casa’”, confesó en una publicación. La joven regresó a Estados Unidos y, dos días después, ocurrió la tragedia.

El 5 de octubre, Liam Payne murió tras caer del tercer piso del hotel donde se hospedaba en el barrio de Palermo. Sus fanáticos alrededor del mundo aún tratan de procesar la pérdida de una figura tan influyente. Las redes sociales, que documentaron momentos de alegría en los últimos días del artista, se convirtieron en testigos de sus últimos instantes, añadiendo una capa de dolor y tristeza a su inesperada partida.