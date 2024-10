Fernanda Iglesias presentó a su nuevo novio: quién es y a qué se dedica

Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias volvió a apostar al amor. La periodista y panelista dio a conocer a su nuevo novio durante el fin de semana, con una serie de fotos en sus redes sociales que despertó la sorpresa de sus seguidores y de sus propios compañeros, que el lunes por la noche expusieron la relación en LAM (América). Fue el conductor del ciclo, Ángel de Brito, quien puso el tema en el centro del debate.

“Quiero felicitar a Fernanda Iglesias que tiene novio. ¡Bien! Blanqueaste a tu novio en las redes. ¿Cuánto hace que salen?”, le preguntó en vivo. Sorprendida, la periodista le respondió: “No, bueno”, sin poder creer que el tema se estaba exponiendo públicamente. “Ay, se puso colorada”, expresó él al resto de las angelitas.

“Mandémosle el pésame al chico”, interfirió Yanina Latorre mientras que Nazarena Vélez afirmaba que lo que hizo su compañera “fue un acto de inconsciencia”. “Estaba un poco... Había tomado dos cervezas”, confesó Iglesias y pronto añadió: “Es un amor, es un divino”.

Luego de Brito siguió dando detalles de la relación: “Los vieron caminando por Devoto”, a lo que la periodista asintió y agregó que están juntos hace dos meses. “¿Vieron qué lindo que es?”, les preguntó a sus colegas. Ante la aprobación general, todos quisieron saber a qué se dedicaba el muchacho en cuestión. “Es un muy buen productor de seguros”, aseguró Fernanda, orgullosa de su nuevo compañero.

La periodista, quien tiene dos hijos Emma y Jeremías (fruto de relaciones anteriores), no había oficializado ninguna relación desde su separación de Pablo Nieto en 2023.

Dos copas con cerveza y el brazo de un hombre, la primera de las pistas que Fernanda dejó en sus redes para blanquear su romance (Fotos: Instagram)

En una serie de imágenes en lo que se ve un bar, Fernanda compartió primero una imagen de dos copas con cerveza sobre la mesa y el brazo de un hombre. A la postal misteriosa le sumó una foto suya bebiendo. Pero la frutilla del postre vendría después, cuando compartió una selfie romántica posando juntos. “Antidomingo”, escribió sobre las fotos.

Teleshow se comunicó con la periodista, quien respondió amablemente que prefería no hablar más del tema. Según pudo saber este medio, la relación inició hace dos meses y el bar al que asistieron está ubicado en el barrio porteño de Devoto.

Hace un tiempo atrás, Fernanda dio una larga entrevista a Infobae. En una charla a corazón abierto, la periodista habló de su salud mental, los ataques de pánico y el viaje a España deseado que culminó en un regreso intempestivo, luego de un momento límite. También explicó cómo llegó la sanación. Sobre su vínculo anterior, había dicho: “Con Pablo te diría que el 70% estuve mal y el 30% bien, porque él era muy bueno en muchas cosas pero era mentiroso, y yo me volvía loca porque soy fanática de la verdad. Sufría mucho. Y cuando nació mi hijo, él trabajaba de noche y a veces volvía más tarde de lo que tenía que volver. Y yo: “¿Dónde estás?”. Tenía un bebé recién nacido. Y la pasé mal. A los 24 días yo estaba trabajando. Y fue muy muy difícil. Fui al psiquiatra y me medicaron. Ahí empecé a mejorar, pero no le pude dar más la teta al nene”.

En su proceso de recuperación comenzó a escribir sobre lo que le pasaba. Hace un tiempo decidió volcar sus vivencias en un newsletter: Mi vida privada – Un boletín sobre lo que me pasa. Allí Fernanda escribe con el corazón en la mano y el alma en carne viva. Crudo y confesional, cual diario íntimo, allí revela una infancia difícil, de desamor y reencuentro. Aborda también la relación con los hombres. Su matrimonio de 14 años, y la posterior separación. Y también habla de su salud mental: su depresión, los ataques de pánico, el viaje a España deseado que culminó en un regreso intempestivo, luego de un momento límite. Y de qué herramientas utiliza para sentirse mejor.