Darío Barassi: “Te extraño mucho mamá, se siente el vacío y aún duele”

Dario Barassi y su mamá, adelantó un posteo por el próximo Día de la Madre

El conmovedor mensaje que Darío Barassi compartió en redes sociales a pocos días de festejar el del Día de la Madre, generó millas de reacciones entre sus seguidores. En un extenso texto cargado de emociones, el conductor recordó uno de los momentos más íntimos y especiales que vivió junto a su madre durante un extenso tratamiento.

“Te extraño. Mucho”, comienza el posteo, en el que Barassi relata una jornada que compartieron en la clínica. “Nos quedamos horas charlando de todo, con olor a clínica y muchos aparatos haciendo sonidos. Ansiedad, risas y lágrimas. Todavía no sabíamos lo que se venía, todavía pensábamos que se podía”.

El texto recorre recuerdos de conversaciones triviales que compartían para aligerar el momento, hasta que llegó la inevitable pregunta: “Ese día estaba inspirado, y me nació preguntándote por el hombre de tu vida”, contó Barassi. Ante la posibilidad de que su madre mencione a su padre o algún otro hombre importante en su vida, ella lo sorprendió con una respuesta directa y emotiva: “El hombre de mi vida son mis tres hijos”.

Laura la mamá de Darío Barassi junto a sus hermanos

Con su humor característico, Barassi recordó cómo su madre siempre encontraba la manera de mezclar ternura con ironía, rematando la conversación con un pedido sencillo: “No jodas más con las preguntas y tráeme un café”.

El conductor cerró su posteo expresando la profunda conexión que los unía y cómo el vacío que dejó su partida sigue presente, pero con el consuelo de haber compartido una vida juntos. “Una vida entera queriéndote, cuidándote y disfrutándote. Se siente el vacío y aún duele”, confesó, antes de dedicarle un último “Feliz día” y recordarla como la “vieja bicha”.

Darío Barassi, a flor de piel sobre la pérdida de su madre: “Desde su ausencia no puedo hacer humor”

El posteo, que ya acumuló más de 18 mil reacciones, resonó con muchos de sus seguidores, quienes no tardaron en dejar sus comentarios de apoyo y cariño.

Laura madre del conductor Darío Barassi , falleció a fines del año 2023, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada por allegados al presentador del programa “Ahora Caigo”. La pérdida se dio a conocer poco después de que Barassi compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresó que su familia estaba atravesando “días duros”.

En las semanas previas, Barassi había hablado públicamente sobre el delicado estado de salud de su madre. En un posteo en redes sociales, realizado en el Día de la Madre, el conductor describió a Laura como una “guerrera” que había enfrentado múltiples desafíos, aunque reconoció que esta batalla era “imposible”. En sus palabras, “no es de igual a igual, vos lo das todo, nosotros también y no alcanza”, reflejando la impotencia ante la enfermedad.

Darío Barassi y su mamá Laura

A finales de octubre, durante su participación en el programa “Almorzando con Juana”, Barassi compartió detalles sobre la evolución de la enfermedad de su madre. Explicó que el diagnóstico de cáncer de páncreas había llegado el 31 de diciembre del año anterior y que Laura había pasado por un tratamiento de quimioterapia muy agresivo. “Es una guerrera, puso todo lo que tenía que poner”, comentó conmovido.

El impacto de la noticia se sintió profundamente en el entorno del conductor, quien había mantenido a sus seguidores informados sobre la situación a través de sus redes sociales. En sus publicaciones, Barassi no solo compartía actualizaciones sobre la salud de su madre, sino también recuerdos y rituales familiares que mantenían viva la esperanza y el amor en momentos difíciles.

La comunidad de seguidores de Barassi ha mostrado su apoyo y solidaridad en este momento de duelo, reflejando el cariño y la admiración que el conductor ha cultivado a lo largo de su carrera. La pérdida de Laura es un recordatorio de la lucha constante que muchas familias enfrentan contra enfermedades devastadoras como el cáncer.

Te extraño mucho mamá

Ese día te colocaron un dispositivo para la quimio . Me dejaron entrar, pues Barassi , y nos quedamos horas charlando de todo, con olor a clínica y muchos aparatos haciendo sonidos. Ansiedad, risas y lágrimas. Todavía no sabíamos lo que se venía, todavía pensábamos que se podía. Mis hermanos querían saber cómo estabas, te dije “foto viejita”, e inmediatamente tiraste un Fuck you con tu cara de ojete jajajaj, “que no jodan” me dijiste, con tu acidez y humor de siempre. En el fondo feliz por su preocupación , estabas esperando que preguntaran. Vieja bicha. Yo, muy típico mío, hacía preguntas de a quién preferís, o si te fueras a una isla desierta qué 3 cosas te llevarías. No sé, esas pelotudeces muy mías y que a vos te entretenían aunque dijeras que no. Ese día estaba inspirada, y me nació preguntándote por el hombre de tu vida .Estaba mi viejo entre las opciones, algún que otro novio, tu segundo marido a quien amábamos, pero me frenaste en seco. Me miraste a los ojos y me dijiste: el hombre de mi vida son mis 3 hijos, no jodas más con las preguntas y tráeme un café. Mi madre, más vos no se puede .Me acuerdo ese momento especialmente esta semana que termina con tu día. Confieso que estoy muy psicoanalizado y no sé si quería ser el hombre de la vida de mi vieja , pero ahora que no te tengo acá, me siento orgulloso, feliz y pleno de haber ocupado ese lugar para vos. Por eso lo comparto.Una vida entera queriéndote, cuidándote y disfrutándote. Se siente el vacío y aún duele. Y está bien que sea así. No lo apuremos.En fin madre mía , seguro que si leyeras este posteo me regalarías otro Fuck you y un no seas cargoso gordito, pero en el fondo lo apreciarías y te haría sonreír. Otra vez, Vieja bicha. Feliz día el domingo. Te quiero fuerte madre . Acá nos quedamos, con mil tazas de café sin ser tomadas... Pero, afortunadamente, otras tantas se compartieron entre la vieja bicha y los 3 hombres de su vida.