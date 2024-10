Cris Morena contó cómo se conecta con su hija Romina Yan a través de las flores y la música

La muerte de Romina Yan, en septiembre de 2010, marcó un antes y un después en la vida de su madre Cris Morena, una de las productoras más reconocidas en el mundo del entretenimiento juvenil, y en la de todos sus seres queridos. Desde ese día, su vida cambió para siempre, aunque lo que emergió de esa dolorosa pérdida fue una conexión profunda con la naturaleza, con su entorno y, especialmente, con su hija.

En las últimas horas, Cris le dio una nota a revista Pronto donde reveló la particular práctica que la une a su hija a través de las flores y la música, una forma singular de mantener viva su memoria y su presencia en el día a día. “Desde que pasó lo que pasó con Romina, no sé si la palabra es que soy mejor persona, pero sí más evolucionada”, confesó la productora quien se mostró muy reflexiva al respecto.

“Al profundizar tanto cuando te pasa algo tan tremendo, que no se puede describir con palabras sucede eso...”, agregó y confesó que encontró una forma de seguir adelante a través de una conexión espiritual. “En mi casa, por ejemplo, tengo un balcón gigante con muchas flores. Y no sabría cómo explicártelo pero me crecen flores por todos lados y las orquídeas me duran años”, le dijo Cris a Nico Peralta haciendo referencia a la salud y longevidad inusual de sus plantas.

El emotivo mensaje de Cris Morena en el aniversario de la muerte de Romina Yan

A su vez, la productora aclaró que utiliza frecuencias sonoras para mantenerlas fuertes y vibrantes. “Pongo flores y me duran muchísimo más que a otras personas”, explicó. Según ella, esto se debe a que los sonidos se asocian con el bienestar y el crecimiento. “Por ejemplo, les pongo la 963 o la 431 o 432 desde la mañana hasta la noche. Se usan para que penetren y entren en el corazón”, señaló.

Para Cris, estas frecuencias no solo influyen en el ambiente, sino que también conectan a las flores con una energía más profunda. “Creo que ellas lo sienten y por eso cada vez crecen más fuertes. Y así duran un montón”, comentó.

Y es que la espiritualidad que Cris Morena desarrolló en los últimos años no se limita únicamente a las flores, sino que también se extiende a otras manifestaciones de la naturaleza. Gustavo Yankelevich, su exesposo y padre de Romina, habló en varias ocasiones sobre las señales que ambos reciben, particularmente la presencia de mariposas, símbolo que identifican con su hija. En ese sentido, la productora también fue consultada sobre estas experiencias. “¿A vos te sucede?”, quisieron saber desde Pronto.

Cris Morena recordó a Romina Yan

A lo que Cris respondió afirmativamente. “Sí. Me pasa mucho con la naturaleza, que está mucho más consciente de todo”, confesó y explicó: “Son señales que quizás en otro momento no las hubiera visto y ahora las veo y las siento”.

“Desde que pasó lo que pasó con Romina, no sé si la palabra es que soy mejor persona, pero sí más evolucionada”, afirmó Cris y reflexionó: “Sé que mucha gente no lo puede superar y pasar...”, reflexionó acerca del peso que tiene el duelo que tantos padres llevan consigo.

Sin embargo, en su caso, la productora encontró en esos malos días una forma de reconectarse con su hija y con la vida misma. “Yo logré llevarlo adelante porque creo que ella me acompañó todo el tiempo dándome fuerzas para seguir adelante. Pero tuve mi noche negra, mi gran noche negra que duró muchos años”, agregó.

Por último, para Cris, cuidar una flor es más que una simple tarea de jardinería; es un símbolo de cómo conectarse con los demás. “Siento que sé lo que puedo hacer para que una flor esté mejor. Entonces, si puedo hacer algo por una planta, ¿cómo no voy a poder hacer algo por otro ser humano?”, concluyó.